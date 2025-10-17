Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική, που κορυφώθηκε χθες στη Βουλή στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

«Χθες έγινε μία συζήτηση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ήταν μία πολύ σοβαρή συζήτηση όπου ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης αλλά και τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Από την παρουσία του πρωθυπουργού φάνηκε ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει συγκεκριμένα πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα», είπε στο MEGA ο Γιώργος Βρεττάκος, βουλευτής της ΝΔ.

Αναφορικά με τον «Άγνωστο Στρατιώτη», υποστήριξε: «Δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος κάποιο timing, ήταν πολύ σωστό αυτό το οποίο έγινε. (…) Αυτό έγινε γιατί υπάρχει μία συζήτηση γενικότερα αν εκεί πέρα πρέπει να γίνονται διαμαρτυρίες γενικότερα».

«Πρόκειται περί μιας κίνησης λόγω μεγάλης εσωκομματικής αντιπαλότητας εντός της κυβέρνησης», αντέτεινε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, αναφερόμενος στο θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Δουδωνής: Ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική εξωτερική πολιτική

Ο ίδιος τόνισε σε άλλο σημείο: «Νομίζω ότι η κατάσταση σε σχέση με την ασκούμενη εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας είναι πάρα πολύ προβληματική».

Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο, ο κ. Δουδωνής είπε:

«Ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε τον κομματάρχη ενός από τα δύο κόμματα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής και αναρωτιέστε γιατί δεν θέλει να τον δει ζωγραφιστό ο Τραμπ;».

«Όταν κάνουμε πολιτική, δεν την κάνουμε προσωπική πολιτική, ούτε βάζουμε τις δικές μας προσωπικές απόψεις στο πώς θα κινηθεί η χώρα», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική εξωτερική πολιτική με αποκλειστικό σκοπό τη δική του προβολή και όχι της χώρας».

«Να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής»

«Θα συμφωνήσω για το ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική εξωτερική πολιτική και σίγουρα όχι μία εξωτερική πολιτική που να στηρίζεται στο τι είναι καλό για τη χώρα», λέει από την πλευρά του ο Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Αυτό που φάνηκε από τη συνάντηση των ηγετών στην Αίγυπτο, δεν είναι τόσο η απαξίωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της Ελλάδας στο πρόσωπο του Μητσοτάκη, είναι ότι δεν ανησυχούμε για το πόσο κοντά φαίνεται να είναι ο Τραμπ με τον Ερντογάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ρόλο που αναλαμβάνει η Τουρκία και όχι η Ελλάδα στην περιοχή».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής το οποίο θα λειτουργεί».

Οι τρεις τους αντιπαρατέθηκαν και για τα εσωκομματικά των κομμάτων.

