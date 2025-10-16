Βουλή: Συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων για την εξωτερική πολιτική
Στη Βουλή μεταφέρεται η αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών για το παλαιστινιακό και την εξωτερική πολιτική
- Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Ευρυτανία - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος
- Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
- Ο Ζελένσκι πάει στην Ουάσιγκτον για τους Τόμαχοκ - Τι αναφέρουν ουκρανοί αξιωματούχοι
- Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει
Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με επίκεντρο την εξωτερική πολιτική. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το Παλαιστινιακό και να συμπεριλάβει θέματα συνολικής εξωτερικής πολιτικής.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανέβει στο βήμα της βουλής στις 11π.μ.
- Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
- Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
- Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
- Harper’s Bazaar: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Ζήτω το 13ωρο!
- Βραζιλία: Σε «δηλητηριασμένη τούρτα γενεθλίων» οφείλεται ο θάνατος μιας μητέρας και της κόρης της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις