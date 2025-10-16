Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με επίκεντρο την εξωτερική πολιτική. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το Παλαιστινιακό και να συμπεριλάβει θέματα συνολικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανέβει στο βήμα της βουλής στις 11π.μ.