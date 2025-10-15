Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι – Τι συζητήθηκε
Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζελένσι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (13/10) στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.
