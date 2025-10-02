Μητσοτάκης: Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το casus belli, η Ελλάδα δεν θα συναινέσει να ενταχθεί στο SAFE

Ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με τη στάση της Ελλάδας για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας (SAFE), έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli ζητά ο Έλληνας πρωθυπουργός

«Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli, όσο η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα του SAFE», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το τι συζητήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά το πέρας των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

«Ασπίδα προστασίας» κατά των drones

Επίσης, σε ερώτηση για το κατά πόσον τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου καλύπτονται από σχέδια, όπως το ευρωπαϊκό τείχος κατά των drones, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η έννοια της ασφάλειας των 360 μοιρών, που θα καλύπτει τα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρώπης αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει κατάκτηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα. Οποιοδήποτε σχέδιο άμυνας θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης άρα και την πατρίδα μας».

Σε αυτό το σημείο διευκρίνισε, πάντως, ότι η Ελλάδα φροντίζει για την άμυνα και την προστασία των συνόρων της ανεξαρτήτως των ευρωπαϊκών σχεδίων.

Κοινά αμυντικά σχέδια

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πιο κοντά στην προώθηση της ιδέας ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά αμυντικά σχέδια και προσέθεσε ότι είναι σαφές πως χώρες που παραδοσιακά ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «φειδωλών», όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα ή όπως η άμυνάς μας απέναντι σε drones.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ για την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για αναθεώρηση της μεθοδολογίας σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση με αιχμή τη μετάβαση από την ομοφωνία, που ισχύει σήμερα, σε ειδική πλειοψηφία, ο πρωθυπουργός απήντησε ότι «η θέση μας είναι σαφής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στον να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακή διαδικασίας. Τώρα, εάν για κάποια στάδια, όπως λόγου χάρη για το άνοιγμα ενός κεφαλαίου μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Ωστόσο, θα απαιτείται ομοφωνία για το κλείσιμο των κεφαλαίων, αλλά και για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ. Η Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν θα δεχθούμε να απολέσουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών, είτε εθνικών συμφερόντων».