Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

Στη νέα γραμμή που εγκαινίασε στη ΔΕΘ, όπου έπαψε να εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, σταματώντας πλέον να αποκλείει τις κυβερνήσεις συνεργασίας, κινήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατά την παρουσία στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ρωτήθηκε αν θα είναι διατεθειμένος, εφόσον χρειαστεί, να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας και για άλλη μια φορά επέλεξε να μην το αποκλείσει.

Ειδικότερα, είπε μεν ότι «απέχουμε 18 μήνες από τις εκλογές. Έχουμε μεγάλο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία. Το έχουμε πετύχει δύο φορές. Υπήρχαν άνθρωποι που αμφέβαλλαν ότι θα το πετύχουμε πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Πιστεύω ότι αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και αν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, αν εργαστούμε σκληρά για να βελτιώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας -αυτές είναι οι προτεραιότητες που έθεσα το 2023- έχουμε λογικές πιθανότητες να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία», για να προσθέσει όμως: «Αλλά αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του».

Νερό στο αφήγημα περί αυτοδυναμίας

Η αλλαγή αυτή ρητορικής, η οποία καθόλου δεν έχει περάσει απαρατήρητη στο εσωτερικό της ΝΔ, έρχεται σε μία συγκυρία όπου για την κυβέρνηση η αυτοδυναμία, με βάση τα χαμηλά δημοσκοπικά της ποσοστά, φαίνεται χαμένη, ενώ ο πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει καμία πειστική δικαιολογία για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, που ο ίδιος έφερε το 2020, προκειμένου να ρίξει τον πήχη της αυτοδυναμίας, με αποτέλεσμα να έχει πλέον αναγκαστεί να βάλει νερό στο αφήγημά του περί αυτοδυναμίας.

Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα

Κατά τα λοιπά, στη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Κυρ. Μητσοτάκης, ερωτηθείς για την ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου για την άμυνα, απάντησε πως έχει την αίσθηση ότι «πλέον υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική στις τάξεις των συναδέλφων μου· ορισμένες από τις χώρες που ήταν παραδοσιακά αντίθετες στην ιδέα του επιπλέον κοινού δανεισμού έχουν αλλάξει γνώμη. Πιστεύω ότι τελικά και η Γερμανία θα συμφωνήσει με αυτήν την ανάγκη», για να προσθέσει ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο μηχανισμός θα χρηματοδοτεί έργα κοινού ενδιαφέροντος. Θα τοποθετούσα την αντιπυραυλική άμυνα και την άμυνα κατά των drone στην κορυφή των συλλογικών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων μας».

Οικονομία

Αναφερόμενος στα θέματα της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός επιχείρησε εκ νέου να αμβλύνει το γεγονός ότι οι εξαγγελίες του στη ΔΕΘ δεν έτυχαν, με βάση τις μετρήσεις, θερμής υποδοχής από τους πολίτες, λέγοντας ότι «τώρα επικεντρώνομαι στο να αξιοποιήσουμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσω της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μειώσουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη» και ότι «θέλω ο μέσος Έλληνας να έχει απτό όφελος από αυτή την διαδρομή ανάπτυξης. Από την 1η Ιανουαρίου, όταν θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι φοροελαφρύνσεις, θα δουν πραγματική αύξηση στους μισθούς τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Γαλλία

Αναφερόμενος στη Γαλλία, ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωσε πως ελπίζει ότι «η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία θα σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο. Είναι σημαντικό οι οικονομίες των χωρών που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρώπης, της Γαλλίας και της Γερμανίας, να έχουν καλή πορεία. Φέτος θα υποδεχθούμε 36 εκατομμύρια τουρίστες. Ο τουρισμός μας ανθεί. Αλλά αν οι βασικές αγορές μας δεν τα πάνε καλά, κάποια στιγμή θα επηρεαστούμε έμμεσα και εμείς».

Τέλος ανέφερε ότι «με απογοητεύει το γεγονός ότι, όταν κοιτάζω την έκθεση Draghi, διαπιστώνω ότι δεν έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Πιστεύω ότι είναι καιρός στην Ευρώπη -συνήθως φοράμε δύο “καπέλα” στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φοράμε το ευρωπαϊκό καπέλο και φοράμε και το εθνικό καπέλο. Έχω την εντύπωση ότι για ορισμένες χώρες το ευρωπαϊκό καπέλο φαίνεται να συρρικνώνεται-, να δούμε τη μεγάλη εικόνα».