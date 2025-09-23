newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:14

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζητήθηκαν ακόμη οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Υλοποίηση του GSI

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατία ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Κυριάκος Μητσοτάκη θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age». Στις 10.30  θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker. Στις 12.30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa. Στις 15.00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια». Στις 20.30  θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Πάγια τακτική 17.09.25

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο - Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών

Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία
Αντίποινα 23.09.25

Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία

Ορισμένοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ένα από τα πρώτα αντίμετρα που λαμβάνει το Ισραήλ ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας

Σύνταξη
