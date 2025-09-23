Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζητήθηκαν ακόμη οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Υλοποίηση του GSI

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατία ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Κυριάκος Μητσοτάκη θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age». Στις 10.30 θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker. Στις 12.30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa. Στις 15.00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια». Στις 20.30 θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.