Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες
