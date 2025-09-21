newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:32

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε στο Σαουθάμπτον των ΗΠΑ με το Μετάλλιο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Στόνι Μπρουκ. Πρόκειται για την ανώτατη διάκριση που απονέμει το αμερικανικό ίδρυμα και είναι επιβράβευση για το πολυετές έργο του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Πανεπιστήμιο Stony Brook είναι γνωστό για την έρευνά του στις θαλάσσιες επιστήμες.

Παραλαμβάνοντας το μετάλλιο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Η πρύτανης του Stony Brook, Αντρέα Γκόλντσμιθ, χαρακτήρισε τον Βαρθολομαίο ηγετική φωνή που ανέδειξε όχι μόνο την επιστημονική αλλά και την ηθική διάσταση της κλιματικής κρίσης.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Κ. Βαρθολομαίου είχε τίτλο «Ωκεανοί της Ελπίδας: Ο Πράσινος Πατριάρχης αναγνωρίζει την αποστολή των θαλάσσιων επιστημών του Stony Brook στο Σαουθάμπτον».

Στη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη παρέστησαν πανεπιστημιακοί, κληρικοί και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας.

Περιήγηση τον Κόλπο Σίνεκοκ

Πριν από τη βράβευσή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιβιβάστηκε στο ερευνητικό σκάφος Πέκονικ-Σαουθάμπτον και περιηγήθηκε στον κόλπο Σίνεκκοκ, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και άλλους κληρικούς.

Οι καθηγητές Κρις Γκόμπλερ και Έλεν Πίκιτς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δεκαετούς έρευνάς τους για την οικολογία της περιοχής.

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην περιοχή εντάσσεται στη μακρά σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ήδη από τη δεκαετία του 1990 διοργάνωσε διεθνή συμπόσια για το περιβάλλον σε θάλασσες και ποτάμια ανά τον κόσμο.

Σταθμός αυτής της πορείας υπήρξε το 2017, όταν υπέγραψε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο κοινή διακήρυξη, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της οικολογικής ανισορροπίας και καλώντας σε άμεση δράση προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

