Στη Νέα Υόρκη συνεχίζει την επίσκεψη του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από τρεις ημέρες παραμονής στην Ουάσιγκτον.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου επιστρέφοντας στην ενορία του Ground Zero όπου είχε τελέσει τα Θυρανοίξια κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ το 2021.

Στο «Σημείο Μηδέν»

Αναφέρθηκε στην «αέναη» αποστολή του Μνημείου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, εξηγώντας ότι η η διαφορετικότητα πιστών και επισκεπτών οι οποίοι αντλούν παρηγοριά εντός των τειχών του Μνημείου, αποτελεί απόδειξη ότι «από τον Βόσπορο έως τον ποταμό Χάντσον» είμαστε όλοι «πολίτες μιας κατοικημένης γης που είναι σπίτι για όλους μας».

Αναφερόμενος στην ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη το 2021, να επιτρέψει το «θαυματουργό χέρι» του Αγίου Νικολάου στην κοινότητα «υγεία, ευημερία και κάθε πνευματικό μάθημα» ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τόνισε ότι αυτή η προσευχή έχει πραγματοποιηθεί.

«Το Μνημείο αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους χιλιάδες πιστούς που κατακλύζουν αυτόν τον ιστορικό χώρο για τη δική τους παρηγοριά» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Μετά την εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.