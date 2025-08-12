Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε στο Φανάρι τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τόμας Μπάρακ.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Τόμας Μπάρακ συζήτησαν σχετικά με την επικείμενη πατριαρχική επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η κατάσταση των Χριστιανών στη Συρία, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Επίσης, θέματα σχετικά με τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας στην Τουρκία.

Τον Αμερικανό πρεσβευτή Τόμας Μπάρακ συνόδευαν στελέχη του γενικού προξενείου των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και ο νεότερος γιος του, Τζέιντεν.