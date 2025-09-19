newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:42

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Spotlight

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πνευματικός ηγέτης περισσότερων από 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών, προειδοποιεί για τους κινδύνους φαινομένων όπως ο αυταρχισμός, ο εθνικισμός, αλλά και η διαβρωτική επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ομιλία που απηύθυνε το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (Council on Foreign Relations) στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε «ανανέωση της πίστης, ως σταθεροποιητικής δύναμης σε έναν ολοένα πιο κατακερματισμένο κόσμο».

Η «πεπτωκυία φύση» του ανθρώπου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο «αμερικανικό πείραμα» διακυβέρνησης. Χαρακτήρισε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα «έγγραφα που δεν άλλαξαν μόνο τις 13 αποικίες, αλλά ολόκληρο τον κόσμο». Και τόνισε ότι οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπνευσμένοι από την ιουδαιοχριστιανική παράδοση, αναγνώρισαν την «πεπτωκυία φύση» του ανθρώπου.

Χωρίς να αναφερθεί σαφώς στις εξελίξεις στις ΗΠΑ και στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει εξουσίες πέραν των αρμοδιοτήτων του, είπε: «Επειδή είμαστε από τη φύση μας ατελείς, είναι λάθος να έχει οποιοσδήποτε άνθρωπος απόλυτη εξουσία», είπε. Ενώ παρέπεμψε στη γνωστή ρήση του Λόρδου Άκτον: «Η εξουσία τείνει να διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα», τόνισε.

Εθνικισμός και πόλεμοι

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στον εθνικισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «ίσως την πιο καταστροφική δύναμη στην ανθρώπινη ιστορία». Και θύμισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, με απόφαση της Πανορθοδόξου Συνόδου του 1872, καταδίκασε τον φυλετισμό. Όπως σημειωνόταν στην απόφαση της συνόδου, «αποκηρύσσουμε, ελέγχουμε και καταδικάζουμε τον φυλετισμό, δηλαδή τις φυλετικές διακρίσεις, τις εθνοτικές έριδες, τα μίση και τις διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού».

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στη Ρωσική Εκκλησία για τη στήριξή της στην εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας έδωσε τη βροντερή της έγκριση στη δολοφονία ομόδοξων Χριστιανών από το καθεστώς Πούτιν, υπηρετώντας ένα παρωχημένο και εξωφρενικό ιμπεριαλιστικό δόγμα, τον Ρωσικό Κόσμο».

Υπερασπίστηκε, επίσης, την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2019 να χορηγήσει Αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί «επιθυμούσαν ελευθερία συνείδησης μετά από περισσότερες από επτά δεκαετίες καταπίεσης υπό το σοβιετικό καθεστώς».

Συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ήταν επίσης μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε. Όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ωστόσο, εξέφρασε και «φρίκη για τη συνεχιζόμενη απώλεια αθώων ζωών». Ενώ επισήμανε πόσο ευάλωτη είναι η θέση των Χριστιανών στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, αναφερόμενος στην επίθεση εναντίον του χριστιανικού χωριού Ταϊμπέχ.

Οι κίνδυνοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, εκτός από τους πολέμους ανησυχία προκαλεί και η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής εντός των ίδιων των κοινωνιών. Και την εντόπισε σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Βρισκόμαστε, οι οικογένειές μας, οι χώροι εργασίας μας και οι κοινότητές μας βαθιά διχασμένοι σήμερα, από την πολιτική, από τις ταυτότητες, από τις κοινωνικές ανισότητες και από τους αλγορίθμους των κοινωνικών μέσων που ενισχύουν τις προκαταλήψεις μας», είπε.

Η πίστη ως θεμέλιο ενότητας

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η πίστη μπορεί να λειτουργήσει ως υπερεθνικός δεσμός, επικαλούμενος τον Τζορτζ Ουάσιγκτον και τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Ο πρώτος είχε πει ότι «από όλες τις διαθέσεις και τις συνήθειες που οδηγούν στην πολιτική ευημερία, η θρησκεία και η ηθική είναι απαραίτητοι πυλώνες». Ο δεύτερος ότι «όλα τα θεμέλια της δημοκρατίας μας έχουν τις ρίζες τους σε μια βαθιά θρησκευτική πίστη».

Χαρακτήρισε τον σύγχρονο κόσμο «παγιδευμένο στον μηδενισμό», επισημαίνοντας πως «χωρίς πίστη, δεν έχουμε άγκυρα, γινόμαστε ικανοί για το οτιδήποτε». Και κατήγγειλε τα κοινωνικά δίκτυα ως «εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο διαίρεσης» και περιέγραψε την κουλτούρα της «ακύρωσης» ως «ψηφιακή δημόσια εκτέλεση».

«Η αναζήτηση νοήματος είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο ένστικτο. Προσευχόμαστε οι νέοι να συμμετάσχουν σε αυτή την αναδυόμενη επιστροφή στην πίστη, για το δικό τους καλό και για το καλό της κοινωνίας μας», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκηματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Ιράν: Λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων
Προς την Ε3 19.09.25

«Δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά λέει ότι κατέθεσε το Ιράν για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», υποστηρίζει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών
«Αποανθρωποποίηση» 19.09.25

«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών

Το Ισραήλ έχει αφαιρέσει από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη υπόσταση τους για δεκαετίες, οδηγώντας τελικά στη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκηματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο