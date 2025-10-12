Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο που συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ύπενθυμίζεται ότι στην επίσημη πρόσκληση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συμπεριλάβει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία και το Ελ Σαλβαδόρ.

«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», ανάφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας ότι «αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη».

Κατέληξε λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις και πρόσθεσε ότι «συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».