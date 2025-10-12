Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα
Με την κυβέρνηση να έχει επικριθεί για την στάση που έχει κρατήσει για τη Γάζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή
- Σοκ με τη δολοφονία 21χρονου - Προσπάθησε να σταματήσει καβγά και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
- Γιατί ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών - Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
- Αλλάζει πρόσωπο η αγορά διαμερισμάτων στην Αθήνα - Ανακατασκευές, τάσεις και αλλαγή φιλοσοφίας
- Εστάλησαν 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας - Η προθεσμία πριν το πρόστιμο
Στην Αίγυπτο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο που συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Ύπενθυμίζεται ότι στην επίσημη πρόσκληση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συμπεριλάβει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία και το Ελ Σαλβαδόρ.
«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», ανάφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας ότι «αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη».
Κατέληξε λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις και πρόσθεσε ότι «συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».
- ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
- ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
- Σπουδαίο επίτευγμα από τον Βαλμπουενά: Έφτασε τα 800 ματς καριέρας (pic)
- Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
- Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
- Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει μετά τον πόλεμο» – Τα τούνελ θα καταστραφούν μετά την απελευθέρωση των ομήρων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις