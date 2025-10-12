newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 13:42
Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες
Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα
Πολιτική 12 Οκτωβρίου 2025 | 12:12

Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα

Με την κυβέρνηση να έχει επικριθεί για την στάση που έχει κρατήσει για τη Γάζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο που συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ  στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ύπενθυμίζεται ότι στην επίσημη πρόσκληση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συμπεριλάβει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία και το Ελ Σαλβαδόρ.

«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», ανάφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας ότι «αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη».

Κατέληξε λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις και πρόσθεσε ότι «συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου
Πολιτική 12.10.25

Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Εντείνονται τα «αλληλοκαρφώματα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις εκθέτουν πλέον ανοιχτά το Μαξίμου, που προσπαθεί ακόμα να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
