Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν αύριο Δευτέρα μετά το μεσημέρι στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης», για τη Γάζα, με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας προσθέτοντας πως θα εκπροσωπηθεί από τους «μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο

Όπως αναφέρει το Axios, στην διεθνή σύνοδο αναμένεται να συζητηθεί η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης για την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ελλάδα και Κύπρος προσκλήθηκαν στη σύνοδο για τη Γάζα

Στην επίσημη πρόσκληση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συμπεριλάβει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία και το Ελ Σαλβαδόρ.

Ακόμη, στην σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο εκπρόσωπός του.

Τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται, προς το παρόν να συμμετάσχει στη σύνοδο, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. «Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες», είπε ανώτερο στέλεχος του κινήματος, ο Χοσάμ Μπαντράν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως θα εκπροσωπηθεί από τους «μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ως το πρωί αύριο Δευτέρα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς, 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ – του ισραηλινού κοινοβουλίου. Ο αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αύριο, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.