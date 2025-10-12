newspaper
Σύνοδος για τη Γάζα: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των καλεσμένων του Τραμπ
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 09:45

Σύνοδος για τη Γάζα: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των καλεσμένων του Τραμπ

Στην επίσημη πρόσκλησή τους, οι ΗΠΑ κάλεσαν, στη διάσκεψη για τη Γάζα, την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ άλλων χωρών

Σύνταξη
Η Ελλάδα και η Κύπρος προσκλήθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid.

Στην επίσημη πρόσκλησή τους, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: «Διαδικασία ταχείας διευθέτησης»

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπoυλoς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής Κέντρου μελετών ασφαλείας της Γενεύης, μίλησε στο MEGA για την  συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Δεν είμαι αισιόδοξος γιατί αυτή η διαδικασία που επέλεξε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και άλλοι πρόεδροι στο παρελθόν, είναι μια διαδικασία ταχείας διευθέτησης. Είναι ένας πόλεμος εξόντωσης επί της ουσίας που δεν επιλύεται με απλούς τρόπους και αφήνει πολλά κενά στη διαδικασία», είπε.

«Θεωρώ ότι θα υπάρξει το πρώτο στάδιο όπου θα απελευθερωθούν οι επιζώντες όμηροι, θα δούμε εάν η Χαμάς θα κατορθώσει να δώσει πίσω και τις σορούς των νεκρών ομήρων. Έχουν απειλήσει ο Σμότριτς και ο Γκβίρ ( σ.σ ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί ) ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου εάν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς. Στην πρωτοβουλία του Τραμπ βλέπουμε ότι χώρες που το Ισραήλ  δεν διανοείτο να βάλει μέσα στο παιχνίδι του ζητήματος της Γάζας π.χ Κατάρ, Τουρκία, βλέπουμε ότι μπαίνουν από την πόρτα που έχει ανοίξει η κυβέρνηση Τραμπ» σημείωσε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Τράπεζες
Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Economy
Διεθνές εμπόριο: Οι αναταράξεις φέρνουν αβεβαιότητα στις αγορές

Διεθνές εμπόριο: Οι αναταράξεις φέρνουν αβεβαιότητα στις αγορές

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Σταυροδρόμι 12.10.25

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
«Ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών» – Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
Σε σοκ η 39χρονη 12.10.25

Γιατί ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών - Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο

«Μάχη» για την όρασή της το Νοσοκομείο Αττικόν δίνει η 39χρονη έγκυος που δέχτηκε την επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της - Ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές μέσα σε 13 χρόνια

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Τα δεδομένα για τον Φουρνιέ
Μπάσκετ 12.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Τα δεδομένα για τον Φουρνιέ

O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έχει ένα σωρό προβλήματα – Ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για το «αιώνιο» ντέρμπι…

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου
Αναλυτικά στοιχεία 12.10.25

Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου - Τα κριτήρια Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου,

Σύνταξη
Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
Culture Live 12.10.25

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων

Στην Πόλη του Μεξικού, ο Μάικλ Τζ. Σάντελ παρουσίασε το έργο του σε πολυπληθές κοινό, δείχνοντας πως η φιλοσοφία μπορεί να γίνει διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο που εμπνέει την κοινωνία

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

