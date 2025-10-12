Σύνοδος για τη Γάζα: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των καλεσμένων του Τραμπ

Η Ελλάδα και η Κύπρος προσκλήθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid.

Στην επίσημη πρόσκλησή τους, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders’ summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: «Διαδικασία ταχείας διευθέτησης»

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπoυλoς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής Κέντρου μελετών ασφαλείας της Γενεύης, μίλησε στο MEGA για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Δεν είμαι αισιόδοξος γιατί αυτή η διαδικασία που επέλεξε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και άλλοι πρόεδροι στο παρελθόν, είναι μια διαδικασία ταχείας διευθέτησης. Είναι ένας πόλεμος εξόντωσης επί της ουσίας που δεν επιλύεται με απλούς τρόπους και αφήνει πολλά κενά στη διαδικασία», είπε.

«Θεωρώ ότι θα υπάρξει το πρώτο στάδιο όπου θα απελευθερωθούν οι επιζώντες όμηροι, θα δούμε εάν η Χαμάς θα κατορθώσει να δώσει πίσω και τις σορούς των νεκρών ομήρων. Έχουν απειλήσει ο Σμότριτς και ο Γκβίρ ( σ.σ ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί ) ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου εάν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς. Στην πρωτοβουλία του Τραμπ βλέπουμε ότι χώρες που το Ισραήλ δεν διανοείτο να βάλει μέσα στο παιχνίδι του ζητήματος της Γάζας π.χ Κατάρ, Τουρκία, βλέπουμε ότι μπαίνουν από την πόρτα που έχει ανοίξει η κυβέρνηση Τραμπ» σημείωσε ο κ. Λαμπρόπουλος.