Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Eνσωμάτωση

Γάζα: Η πρώτη ήσυχη νύχτα χωρίς drones και βόμβες – Παλαιστίνιοι στήνουν σκηνές στα συντρίμμια των σπιτιών τους

Ανάσα ελπίδας στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Δυτική Όχθη και Λίβανο

Επιμέλεια
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Την πρώτη ήσυχη νύχτα μετά από μήνες πέρασε η Γάζα καθώς έπαψε το διαρκές βουητό των drones και ο τρομακτικός ήχος των βομβών που έχουν ισοπεδώσει το παλαιστινιακό έδαφος στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων.

«Το μόνο πράγμα που αιωρείται πάνω από τη Γάζα απόψε είναι η ελπίδα. Χωρίς drones. Χωρίς βόμβες. Χωρίς πορτοκαλί ουρανό. Μόνο σιωπή, ένας ήχος τόσο σπάνιος εδώ, που σχεδόν φαίνεται παράξενος», είπε η Hind Khoudary ανταποκρίτρια του Al Jazeera, προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη νύχτα μετά από μήνες χωρίς αεροπορικές επιδρομές ή ασθενοφόρα να τρέχουν στους κατεστραμμένους δρόμους.

«Σήμερα, τα drones έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει πλέον βουητό. Είμαστε ασφαλείς, τα παιδιά μας είναι ασφαλή. Είμαστε μαζεμένοι με τους γιους και τις κόρες μας σε ειρήνη, είναι ωραία», δήλωσε ένας άνδρας στο Al Jazeera.

Στους γεμάτους κόσμο πρόχειρους καταυλισμούς σε όλη τη νότια Γάζα, οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά βρίσκουν επιτέλους μια στιγμή ηρεμίας.

«Παρά τον πόνο και τα πράγματα που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, είμαι χαρούμενη για την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε μια άλλη γυναίκα.

«Ο φόβος έχει φύγει από μέσα μας και τώρα μπορούμε να δούμε τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας, τους γείτονες και τους φίλους μας που είναι ακόμα ζωντανοί. Από τότε που σταμάτησαν οι μάχες, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Σήμερα, πήγα στην αγορά και επισκέφτηκα την αδελφή μου, την οποία δεν είχα δει εδώ και δύο χρόνια. Νιώθω πραγματική χαρά στην καρδιά μου επειδή την είδα».

Επιστροφή

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η είδηση για την επίτευξη συμφωνίας, εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη βόρεια Γάζα άρχισαν να συγκεντρώνονται στον παραλιακό δρόμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ένα ποτάμι με χιλιάδες κόσμου διασχίζει για άλλη μια φορά την οδό αλ-Ρασίντ καθώς επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους προσπαθούν να φτάσουν στις εστίες τους με φορτηγάκια, αυτοκίνητα, κάρα, γαϊδουράκια ή με τα πόδια.

Ελπίζουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να διασχίσουν φορτωμένοι με πράγματα την οδό Αλ Ρασίντ που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς και τις ισραηλινές μπουλντόζες.

Πολλοί από τα καραβάνια που φτάνουν στο Βορρά κατευθύνονται στην πόλη της Γάζας. Έφυγαν από εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού να καταλάβει την περιοχή και τώρα ελπίζουν να βρουν το σπίτι τους όρθιο.

Παλαιστινιακή σημαία στα χαλάσματα

Οι περισσότεροι αντικρύζουν απλώς συντρίμμια και ισοπεδωμένες τις γειτονιές τους. Έχουν φέρει μαζί τους τις σκηνές τους που δεν βρήκαν χώρο να στήσουν στα νότια του θύλακα όταν εκτοπίστηκαν και είναι αποφασισμένοι να τις τοποθετήσουν τώρα πάνω στα ερείπια των σπιτιών τους.

Η επιστροφή αυτή θεωρείται ιστορική, δείγμα της ακλόνητης αντοχής του παλαιστινιακού λαού να παραμείνει στη γη του παρά την καταστροφή.

Στους γεμάτους κόσμο πρόχειρους καταυλισμούς σε όλη τη νότια Γάζα, οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά βρίσκουν επιτέλους μια στιγμή ηρεμίας

Την ίδια στιγμή είναι επείγουσα ανάγκη να στηθούν καταλύματα και πρόχειρα σπίτια για να στεγαστούν χιλιάδες άνθρωποι

Παλαιστίνιοι που επέστρεψαν στη βόρεια Γάζα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ μίλησαν στο Al Jazeera.

«Επιστρέψαμε από το νότο στον βορρά. Το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο, υποφέραμε πολύ, δεν είχαμε αρκετό χώρο και κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε», είπε ο Αχμέντ Αμπού Σανάμπ.

Al Jalaa: Συντρίμμια μία από τις ομορφότερες γειτονιές της πόλης της Γάζας

«Επιστρέψαμε στο άγνωστο και δεν ξέρουμε αν τα σπίτια μας υπάρχουν ακόμα. Ελπίζουμε στον Θεό ότι το σπίτι μας είναι ακόμα όρθιο», είπε από τη μεριά της η Μαριάμ Αμπού Τζαμπάλ.

Ο Μοχάμεντ Σαράφ δεν μπορεί να αψηφήσει την αβεβαιότητα που γεννά η νέα κατάσταση: «Όλα έχουν αλλάξει, επιστρέψαμε σε μια καταστροφή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Νομίζαμε ότι θα φύγουμε για λίγες μέρες, τώρα επιστρέψαμε και δεν βρήκαμε τίποτα».

Και ενώ οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους έχοντας μπροστά τους ένα αβέβαιο μέλλον, το Ισραήλ δεν σταματά τις επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδρομές του ισραηλινού στρατού και εποίκων έσπειραν τον τρόμο σε περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Επιθέσεις στον Λίβανο

Στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης περιοχή νότια της χώρας. Ένας άνθρωπος, Σύρος υπήκοος, σκοτώθηκε και ακόμα επτά τραυματίστηκαν ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία σε  έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Ειδικότερα, οι αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την αυγή στο χωριό Msayleh έπληξαν ένα κατάστημα πώλησης βαρέων μηχανημάτων, καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Ένα όχημα που μετέφερε λαχανικά και που τυχαία περνούσε από το σημείο κατά τη στιγμή των επιθέσεων χτυπήθηκε επίσης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Σύρος οδηγός του.

Το Ισραήλ αρνείται να απελευθερώσει τον Μπαργούτι

Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων και παρά τους πανηγυρισμούς του Τραμπ που ετοιμάζεται να επισκεφθεί τη Δευτέρα το Ισραήλ και στη συνέχεια την Αίγυπτο, τα εμπόδια παραμένουν.

Η ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα αλλά το Ισραήλ δεν σκοπεύει να απελευθερώσει τις ηγετικές μορφές του παλαιστινιακού κινήματος. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το Τελ Αβίβ δεν θα απελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργούτι, γνωστό με τον χαρακτηρισμό Παλαιστίνιος Μαντέλα, αλλά ούτε και τους δύο γιατρούς που απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα καθώς αρνιόταν να εγκαταλείψουν τους ασθενείς τους.

Πρόκειται για τον γιατρό Χουσάμ Αμπού Σαφίγια που απήχθη κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν τον Δεκέμβριο. Χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, το Ισραήλ τον κατηγόρησε ότι ήταν μέλος της Χαμάς.

Ο δεύτερος είναι ο Μαρουάν Αλ Χαμς, διευθυντής νοσοκομείων εκστρατείας στη Γάζα, που απήχθη από τη νότια Γάζα τον Ιούλιο από μυστική ισραηλινή δύναμη.

Αρνείται η Χαμάς τον αφοπλισμό της

Το Ισραήλ, σύμφωνα με όλες τις επίσημες δηλώσεις των εκπροσώπων του, επιμένει να ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της συμφωνίας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επανέλαβε σήμερα μέσω του αξιωματούχου της Μπασέμ Νάιμ, που μίλησε στο Sky News, ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί πλήρως.

Τα όπλα θα παραδοθούν στο στρατό ενός παλαιστινιακού κράτους στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη της οργάνωσης, είπε.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας αρνηθεί το δικαίωμα να αντισταθούμε στην κατοχή», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Haaretz, CNN

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25

Ξεκινούν διαδικασίες απέλασης για τον 19χρονο πρόσφυγα που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό του Mετρό

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, με περιουσία που ξεπερνά πλέον τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Ελλάδα 11.10.25

Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Γνωστοί έγιναν οι κληρονόμοι της περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σύμφωνα με την διαθήκη που συνέταξε στις 2 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

