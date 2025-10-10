Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα άρχισαν να κατευθύνονται προς το βόρειο τμήμα της περιοχής, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, ανυπόμονοι να δουν τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα σπίτια τους και επιφυλακτικοί για τις δυσκολίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Πάνω από 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και περισσότεροι από 67.000 νεκροί στη Γάζα

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας, που αριθμεί 2,2 εκατομμύρια κατοίκους, έχει εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή.

Τα αεροπορικά και χερσαία αντίποινα του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 67.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας, μετέτρεψαν μεγάλο μέρος της παράκτιας Λωρίδας της Γάζας σε τεράστιες εκτάσεις ερειπίων και προκάλεσαν ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έξοδο πλήθους Παλαιστινίων που περπατούσαν κατά μήκος της παραλιακής οδού της Γάζας προς τα πρώην σπίτια τους στο ευρέως κατεστραμμένο βόρειο τμήμα.

Μία άλλη ζωή

Παρά τους εκτεταμένους εορτασμούς που ακολούθησαν την ανακοίνωση της εκεχειρίας, πολλοί Παλαιστίνιοι είχαν πλήρη συνείδηση ότι ελάχιστα είχαν απομείνει από τη ζωή που γνώριζαν πριν από τον πόλεμο.

«Εντάξει, τελείωσε – και τώρα τι; Δεν έχω σπίτι για να γυρίσω», δήλωσε την Παρασκευή το πρωί στο Reuters η Μπαλκίς, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, η οποία έχει βρει καταφύγιο στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στο κέντρο της Γάζας.

«Έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, η Λωρίδα της Γάζας είναι συντρίμμια, και έκαναν εκεχειρία. Πρέπει να είμαι χαρούμενη; Όχι, δεν είμαι».

Τα συναισθήματά της συμμερίστηκε ο Μουσταφά Ιμπραήμ, ακτιβιστής και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πόλη της Γάζας, ο οποίος επίσης κατέφυγε στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, μία από τις λίγες περιοχές του θύλακα που δεν κατακτήθηκε και ισοπεδώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Κάποιοι πρώην κάτοικοι της πόλης της Γάζας είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

«Το γέλιο έχει εξαφανιστεί και τα δάκρυα έχουν στερέψει», είπε. «Οι κάτοικοι της Γάζας είναι χαμένοι, σαν να είναι ζωντανοί νεκροί, αναζητώντας ένα μακρινό μέλλον».

Κάποιοι πρώην κάτοικοι της πόλης της Γάζας είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, μερικοί φτάνοντας μέχρι το βορειοδυτικό προάστιο του Σεΐχ Ραντβάν.

Με συντρίμμια αντιμέτωποι οι πολίτες

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ισμαήλ Ζάιντα, ένας 40χρονος πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος πήγε να ελέγξει το σπίτι του την Παρασκευή το πρωί και έμεινε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι ήταν ακόμα άθικτο – αν και βρισκόταν μέσα σε μια «θάλασσα από συντρίμμια».

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου είναι ακόμα όρθιο», είπε στο Reuters σε ένα φωνητικό μήνυμα. «Αλλά η περιοχή είναι κατεστραμμένη, τα σπίτια των γειτόνων μου είναι κατεστραμμένα – ολόκληρες συνοικίες έχουν εξαφανιστεί».

Ισραηλινά θωρακισμένα οχήματα και μπουλντόζες άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Γάζα την Πέμπτη, όπως έδειξαν βίντεο που μοιράστηκαν στα κοινωνικά μέσα και επαληθεύτηκαν από το Reuters. Βίντεο του Reuters έδειξαν επίσης ένα άρμα μάχης να φορτώνεται σε ένα φορτηγό μεταφοράς και να απομακρύνεται.

Για ορισμένους κατοίκους της Γάζας, η προοπτική να επιστρέψουν ακόμη και στα ερείπια των πρώην σπιτιών τους ήταν αρκετή.

«Φυσικά, δεν υπάρχουν σπίτια – έχουν καταστραφεί – αλλά είμαστε ευτυχείς που επιστρέφουμε εκεί όπου ήταν τα σπίτια μας, ακόμη και πάνω στα ερείπια», είπε ο Μαχντί Σακλά, 40 ετών, καθώς στεκόταν δίπλα σε μια πρόχειρη σκηνή στο κέντρο της Γάζας.

«Και αυτό είναι μεγάλη χαρά».

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Νωρίτερα ανακοίνωση δημοσίευσαν οι IDF στο X, αναφέροντας ότι οι στρατιώτες «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ανανεωμένων γραμμών ανάπτυξης σε προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων».

«Οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν κάθε άμεση απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, προέτρεψε τους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να εισέλθουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

«Καλώ από εδώ τους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να εισέλθουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των IDF. Τηρήστε τη συμφωνία και φροντίστε για την ασφάλειά σας», δήλωσε την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Έκκληση προς τους κατοίκους της Γάζας

Το Al Jazeera ανέφερε ότι το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας εξέδωσε «εθνική έκκληση», στην οποία ζητά από τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να «διασφαλίσουν την επιτυχία της φάσης ανθρωπιστικής ανάκαμψης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

«Καλούμε τον λαό της Παλαιστίνης να συνεργαστεί πλήρως με τις κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία, η πειθαρχία και η ανταπόκριση στις οδηγίες που εκδίδουν οι κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι ο ασφαλής τρόπος για να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι προσπάθειες παροχής υπηρεσιών στον λαό μας και να διασφαλιστεί η σταδιακή και οργανωμένη αποκατάσταση της ζωής, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων και να διαφυλάσσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας».

Το μήνυμα αναγνώριζε επίσης το «μέγεθος του πόνου» του παλαιστινιακού λαού μετά από μήνες βομβαρδισμών και ανέφερε ότι, ως εκ τούτου, ζητά από τους κατοίκους της Λωρίδας να «αντιμετωπίσουν αυτή τη φάση με πνεύμα εθνικής και ανθρωπιστικής ευθύνης».

«Καλούμε τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και σε εγρήγορση όταν επιστρέφουν στα σπίτια και τις κατοικημένες περιοχές τους, λόγω της παρουσίας ύποπτων αντικειμένων».

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό μέσο, σε δήλωση των παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων στη Γάζα αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί «θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους να υπηρετούν και να υποστηρίζουν τους πολίτες και να προστατεύουν τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία».

«Καλούμε τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και σε εγρήγορση όταν επιστρέφουν στα σπίτια και τις κατοικημένες περιοχές τους, λόγω της παρουσίας ύποπτων αντικειμένων, επικίνδυνων αποβλήτων και βομβών που δεν έχουν πυροδοτηθεί», αναφέρεται στη δήλωση.

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα πειράξουν και πρέπει να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, ώστε να απομακρύνουν με ασφάλεια τον κίνδυνο».

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δημοσίευσε μια λίστα με 250 κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για Ισραηλινούς αιχμαλώτους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα ονόματα αρκετών ανώτερων Παλαιστινίων ηγετών, την απελευθέρωση των οποίων έχει ζητήσει η Χαμάς, μεταξύ αυτών οι Μαρουάν Μπαργκούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλαμέ και Αμπάς αλ-Σαγιέντ, αναφέρει το Al Jazeera.

«Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι επίσημοι κατάλογοι θα δημοσιευθούν στις πλατφόρμες του Γραφείου Τύπου των Κρατουμένων».

Ωστόσο, το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων δήλωσε ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία σχετικά με τους καταλόγους.

«Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι επίσημοι κατάλογοι θα δημοσιευθούν στις πλατφόρμες του Γραφείου Τύπου των Κρατουμένων», ανέφερε στο Telegram.