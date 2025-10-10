newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 16:03

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα άρχισαν να κατευθύνονται προς το βόρειο τμήμα της περιοχής, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, ανυπόμονοι να δουν τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα σπίτια τους και επιφυλακτικοί για τις δυσκολίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Πάνω από 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και περισσότεροι από 67.000 νεκροί στη Γάζα

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας, που αριθμεί 2,2 εκατομμύρια κατοίκους, έχει εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή.

Τα αεροπορικά και χερσαία αντίποινα του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 67.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας, μετέτρεψαν μεγάλο μέρος της παράκτιας Λωρίδας της Γάζας σε τεράστιες εκτάσεις ερειπίων και προκάλεσαν ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έξοδο πλήθους Παλαιστινίων που περπατούσαν κατά μήκος της παραλιακής οδού της Γάζας προς τα πρώην σπίτια τους στο ευρέως κατεστραμμένο βόρειο τμήμα.

Μία άλλη ζωή

Παρά τους εκτεταμένους εορτασμούς που ακολούθησαν την ανακοίνωση της εκεχειρίας, πολλοί Παλαιστίνιοι είχαν πλήρη συνείδηση ότι ελάχιστα είχαν απομείνει από τη ζωή που γνώριζαν πριν από τον πόλεμο.

«Εντάξει, τελείωσε – και τώρα τι; Δεν έχω σπίτι για να γυρίσω», δήλωσε την Παρασκευή το πρωί στο Reuters η Μπαλκίς, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, η οποία έχει βρει καταφύγιο στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στο κέντρο της Γάζας.

Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα συντρίμμια που κάποτε ήταν τα σπίτια τους. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

REUTERS/Mahmoud Issa

«Έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, η Λωρίδα της Γάζας είναι συντρίμμια, και έκαναν εκεχειρία. Πρέπει να είμαι χαρούμενη; Όχι, δεν είμαι».

Τα συναισθήματά της συμμερίστηκε ο Μουσταφά Ιμπραήμ, ακτιβιστής και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πόλη της Γάζας, ο οποίος επίσης κατέφυγε στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, μία από τις λίγες περιοχές του θύλακα που δεν κατακτήθηκε και ισοπεδώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Κάποιοι πρώην κάτοικοι της πόλης της Γάζας είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

«Το γέλιο έχει εξαφανιστεί και τα δάκρυα έχουν στερέψει», είπε. «Οι κάτοικοι της Γάζας είναι χαμένοι, σαν να είναι ζωντανοί νεκροί, αναζητώντας ένα μακρινό μέλλον».

Κάποιοι πρώην κάτοικοι της πόλης της Γάζας είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, μερικοί φτάνοντας μέχρι το βορειοδυτικό προάστιο του Σεΐχ Ραντβάν.

Με συντρίμμια αντιμέτωποι οι πολίτες

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ισμαήλ Ζάιντα, ένας 40χρονος πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος πήγε να ελέγξει το σπίτι του την Παρασκευή το πρωί και έμεινε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι ήταν ακόμα άθικτο – αν και βρισκόταν μέσα σε μια «θάλασσα από συντρίμμια».

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου είναι ακόμα όρθιο», είπε στο Reuters σε ένα φωνητικό μήνυμα. «Αλλά η περιοχή είναι κατεστραμμένη, τα σπίτια των γειτόνων μου είναι κατεστραμμένα – ολόκληρες συνοικίες έχουν εξαφανιστεί».

Ισραηλινά θωρακισμένα οχήματα και μπουλντόζες άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Γάζα την Πέμπτη, όπως έδειξαν βίντεο που μοιράστηκαν στα κοινωνικά μέσα και επαληθεύτηκαν από το Reuters. Βίντεο του Reuters έδειξαν επίσης ένα άρμα μάχης να φορτώνεται σε ένα φορτηγό μεταφοράς και να απομακρύνεται.

REUTERS/Mahmoud Issa

REUTERS/Ramadan Abed

Για ορισμένους κατοίκους της Γάζας, η προοπτική να επιστρέψουν ακόμη και στα ερείπια των πρώην σπιτιών τους ήταν αρκετή.

«Φυσικά, δεν υπάρχουν σπίτια – έχουν καταστραφεί – αλλά είμαστε ευτυχείς που επιστρέφουμε εκεί όπου ήταν τα σπίτια μας, ακόμη και πάνω στα ερείπια», είπε ο Μαχντί Σακλά, 40 ετών, καθώς στεκόταν δίπλα σε μια πρόχειρη σκηνή στο κέντρο της Γάζας.

«Και αυτό είναι μεγάλη χαρά».

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Νωρίτερα ανακοίνωση δημοσίευσαν οι IDF στο X, αναφέροντας ότι οι στρατιώτες «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ανανεωμένων γραμμών ανάπτυξης σε προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων».

«Οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν κάθε άμεση απειλή», προσθέτει η δήλωση.

REUTERS/Ramadan Abed

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, προέτρεψε τους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να εισέλθουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

«Καλώ από εδώ τους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να εισέλθουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των IDF. Τηρήστε τη συμφωνία και φροντίστε για την ασφάλειά σας», δήλωσε την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Έκκληση προς τους κατοίκους της Γάζας

Το Al Jazeera ανέφερε ότι το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας εξέδωσε «εθνική έκκληση», στην οποία ζητά από τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να «διασφαλίσουν την επιτυχία της φάσης ανθρωπιστικής ανάκαμψης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

«Καλούμε τον λαό της Παλαιστίνης να συνεργαστεί πλήρως με τις κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία, η πειθαρχία και η ανταπόκριση στις οδηγίες που εκδίδουν οι κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι ο ασφαλής τρόπος για να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι προσπάθειες παροχής υπηρεσιών στον λαό μας και να διασφαλιστεί η σταδιακή και οργανωμένη αποκατάσταση της ζωής, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων και να διαφυλάσσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας».

REUTERS/Mahmoud Issa

Το μήνυμα αναγνώριζε επίσης το «μέγεθος του πόνου» του παλαιστινιακού λαού μετά από μήνες βομβαρδισμών και ανέφερε ότι, ως εκ τούτου, ζητά από τους κατοίκους της Λωρίδας να «αντιμετωπίσουν αυτή τη φάση με πνεύμα εθνικής και ανθρωπιστικής ευθύνης».

«Καλούμε τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και σε εγρήγορση όταν επιστρέφουν στα σπίτια και τις κατοικημένες περιοχές τους, λόγω της παρουσίας ύποπτων αντικειμένων».

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό μέσο, σε δήλωση των παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων στη Γάζα αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί «θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους να υπηρετούν και να υποστηρίζουν τους πολίτες και να προστατεύουν τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία».

«Καλούμε τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και σε εγρήγορση όταν επιστρέφουν στα σπίτια και τις κατοικημένες περιοχές τους, λόγω της παρουσίας ύποπτων αντικειμένων, επικίνδυνων αποβλήτων και βομβών που δεν έχουν πυροδοτηθεί», αναφέρεται στη δήλωση.

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα πειράξουν και πρέπει να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, ώστε να απομακρύνουν με ασφάλεια τον κίνδυνο».

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δημοσίευσε μια λίστα με 250 κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για Ισραηλινούς αιχμαλώτους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα ονόματα αρκετών ανώτερων Παλαιστινίων ηγετών, την απελευθέρωση των οποίων έχει ζητήσει η Χαμάς, μεταξύ αυτών οι Μαρουάν Μπαργκούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλαμέ και Αμπάς αλ-Σαγιέντ, αναφέρει το Al Jazeera.

«Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι επίσημοι κατάλογοι θα δημοσιευθούν στις πλατφόρμες του Γραφείου Τύπου των Κρατουμένων».

Ωστόσο, το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων δήλωσε ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία σχετικά με τους καταλόγους.

«Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι επίσημοι κατάλογοι θα δημοσιευθούν στις πλατφόρμες του Γραφείου Τύπου των Κρατουμένων», ανέφερε στο Telegram.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας
Αυτοδιοίκηση 10.10.25

Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας

Χιλιάδες τόνοι κλαδεμάτων και κάθε λογής απορριμμάτων στο δημόσιο χώρο της Σαλαμίνας με την υπηρεσίες καθαριότητας και την δημοτική Αρχή να μάχονται σε έναν άνισο αγώνα κατά της ρύπανσης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς – «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»
Χάος 10.10.25

Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς - «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»

Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Βιβλικές ανησυχίες 10.10.25

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο