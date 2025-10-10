newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 09:08

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Η συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα επικυρώθηκε από τη Χαμάς και την ισραηλινή κυβέρνηση, τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη φάση της.

Οι όμηροι αναμένεται να ελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ θα προηγηθεί η πρώτη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τμήμα των παλαιστινιακών εδαφών στη Γάζα.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, κήρυξε χθες «το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», καθώς όπως είπε η παλαιστινιακή οργάνωση έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε από τις ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη ώστε το Ισραήλ να μην επαναλάβει τις επιθέσεις μόλις πάρει τους ομήρους.

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός θα ιδρύσει ένα «κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού» στο Ισραήλ, στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 200 αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αμερικανική δύναμη στο Ισραήλ

Σε αυτό το σώμα θα ενσωματωθούν δυνάμεις από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Η στρατιωτική αυτή δύναμη, που δεν θα εισέλθει στη Γάζα, θα είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση της εκεχειρίας και τη διευκόλυνση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εικόνες από τα σημεία που αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα

Το κέντρο συντονισμού θα παρακολουθεί επίσης ώστε να διασφαλίσει ότι ο ισραηλινός στρατός και άλλες δυνάμεις ασφαλείας θα αποφύγουν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τα ξημερώματα το σχέδιο συμφωνίας κατάπαυσης πυρός, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τη βοήθειά του. Κατά του σχεδίου ψήφισαν ακροδεξιοί υπουργοί χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκαθαρίσει εάν θα στηρίξουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει προσφέρει μαξιλαράκι ασφαλείας στον Νετανιάχου σε περίπτωση που τον εγκαταλείψουν οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του.

Βομβαρδισμοί στη Γάζα

Το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει να τεθεί σε ισχύ κατάπαυση πυρός ώστε η Χαμάς να εντοπίσει και να παραδώσει τους ομήρους εντός 72 ωρών και το Ισραήλ να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους και 250 που εκτίουν ισόβια κάθειρξη.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ζήτησε από τους στρατιώτες να μη μειώσουν το επίπεδο επαγρύπνησής τους ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός καθώς όπως είπε «ο εχθρός είναι εδώ, δεν εξαφανίστηκε».

Παρά την υιοθέτηση της συμφωνίας από το Ισραήλ, ο στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι IDF επιτέθηκαν αρχικά στη Χαν Γιούνις στα νότια του θύλακα και στη συνέχεια στα ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Εικόνες από τα σημεία που αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής.

Εν τω μεταξύ  ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας 26χρονος υπολοχαγός του 614ου Τάγματος Μηχανικού Μάχης σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή στην πόλη της Γάζας.

Η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, πριν η ισραηλινή κυβέρνηση επικυρώσει την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι περισσότεροι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί για το κατά πόσο το πρώτο αυτή βήμα κατάπαυσης πυρός μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη εκεχειρία.

«Η πραγματική πρόκληση για την εκεχειρία στη Γάζα θα έρθει μετά την πρώτη φάση, όταν οι συζητήσεις θα στραφούν στην ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση», δήλωσε η Χανάν Ασράουι, Παλαιστίνια πολιτικός και πρώην μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

«Μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την ανταλλαγή κρατουμένων, καθώς και την είσοδο τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στην παλαιστινιακή ενότητα και στον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής».

«Η Δυτική Όχθη εξακολουθεί να αποτελεί στόχο του στρατού και των εποίκων, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση επιδιώκει μια κλιμακωμένη ατζέντα εποικισμού/προσάρτησης», έγραψε η Ασράουι στο X.

«Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη ή σταθερότητα», δήλωσε.

Πανηγυρισμοί Τραμπ – Τα εμπόδια της επόμενης φάσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για τη συμμαχία και βιάζεται να κηρύξει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ημέρες ετοιμάζεται να ταξιδέψει ο ίδιος στην περιοχή και να βρεθεί στην ισραηλινή Κνεσέτ αλλά και στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία.

Η πλήρης απόσυρση του ισραηλινού στρατού, ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση της Γάζας και η προοπτική παλαιστινιακού κράτους παραμένουν τα ανοιχτά ζητήματα των διαπραγματεύσεων που μπορούν να τινάξουν την «εύθραυστη» εκεχειρία στον αέρα ενώ φαίνεται να απέχουμε πολύ από μία πραγματικά ειρηνευτική διαδικασία που θα αντιμετωπίσει τη ρίζα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Με νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «δεν έχει άποψη» πάνω στην προοπτική των δύο κρατών στην περιοχή. Αν και η άποψη των ΗΠΑ για δεκαετίες – σε ρητορικό επίπεδο – ήταν η λύση των δύο κρατών μετά και τις συμφωνίες του Όσλο που ουδέποτε εφαρμόστηκαν, η κυβέρνηση Τραμπ είχε υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες μία ρητορική που αρνιόταν στους Παλαιστίνιους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στην ισραηλινή Haaretz ανέφερε ότι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται να υπάρχει παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα αλλά όχι και στρατός. Τις επόμενες ημέρες το παζάρι για τη Γάζα θα σκληρύνει, η πίεση στους Παλαιστίνιους να κάνουν υποχωρήσεις στο ζήτημα της αυτοδιάθεσης θα αυξηθεί, ενώ μένει να φανεί εάν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας και να μην αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC, Haaretz

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Business
Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο
Κόσμος 10.10.25

Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο

Ανταλλαγές πυροβολισμών σημειώθηκαν ανάμεσα στην αστυνομία και συμμορίες, έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αϊτή λίγο πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Σύνταξη
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο