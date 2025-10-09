H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ Αλ Χάγια, προέβη σε δηλώσεις κάνοντας λόγο για τερματισμό του πολέμου. Έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς έλαβε γραπτές εγγυήσεις πως οι ΗΠΑ θα «παρέμβουν» σε περίπτωση που το Ισραήλ σπάσει την εκεχειρία.
Ήδη από χθες η Χαμάς κάλεσε «τον πρόεδρο Τραμπ, τα κράτη εγγυητές και όλα τα αραβικά, ισλαμικά και διεθνή μέρη να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία χωρίς υπεκφυγές ή καθυστερήσεις».
Όπως είχε γίνει γνωστό ήδη από το πρωί της Πέμπτης «η συμφωνία εγγυάται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν θα ξαναρχίσουν, εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους όρους της». Όμως έγινε και γραπτά.
Ο Χαλίλ αλ Χάγια προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο λέγοντας πως ο κόσμος έμεινε κατάπληκτος από τις θυσίες, την αντοχή και την υπομονή του λαού της Λωρίδας της Γάζας και πως ο λαός πολέμησε έναν πόλεμο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί, αντιμετωπίζοντας την τυραννία του εχθρού, τη βαρβαρότητα του στρατού του και τις σφαγές του.
Η θετική απάντηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού, λέει η Χαμάς
Ανέφερε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έδωσαν μια απάντηση που εξυπηρετεί τα «συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού μας και περιλαμβάνει το όραμά μας για τον τερματισμό του πολέμου».
Ως εκ τούτου ανακοίνωσε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη της εφαρμογής μόνιμης εκεχειρίας. Πρόσθεσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν λάβει εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τον πλήρη τερματισμό του πολέμου.
Αργότερα ο Χαλίλ αλ Χάγια διευκρίνισε πως πέρα από την εφαρμογή μόνιμης εκεχειρίας, της απόσυρσης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας, του ανοίγματος των συνοριακών διαβάσεων επιβεβαιώθηκε και η συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, «στο πλαίσιο της οποίας θα λάβουμε 1700 κρατούμενους + 250 κρατούμενους καταδικασμένους σε ισόβια».
Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 και άλλες πηγές που επιβεβαίωσαν το ίδιο περιεχόμενο, οι ΗΠΑ παρείχαν στη Χαμάς γραπτές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της διαμεσολάβησης των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα ξεκινήσει περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα.
