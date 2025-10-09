Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί η εκεχειρία στη Γάζα μετά την επικύρωση της συμφωνίας από το Ισραήλ

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, θα τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Από την έναρξη του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.000 Παλαιστίνιοι και περίπου 1.200 Ισραηλινοί, με την Γάζα να βρίσκεται σε τραγική κατάσταση.

Live η Γάζα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας