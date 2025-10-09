Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Λίγο μετά τη 01:00 της Πέμπτης, όλες οι ειδοποιήσεις άρχισαν να χτυπούν, καθώς οι πρώτες πληροφορίες είχαν φτάσει πως Ισραήλ και Χαμάς (σε συνεννόηση με τις παλαιστινιακές οργανώσεις) είχαν φτάσει σε συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Πριν προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις, όλοι ανέμεναν τον Λευκό Οίκο ή μάλλον τον Ντόναλντ Τραμπ να προβεί στην επίσημη ανακοίνωση της λήξης του πολέμου ώστε να εφαρμοστεί το πρώτο στάδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διακόπηκε από τον υπουργό Εξωτερικών πως υπήρχαν εξελίξεις και πως έπρεπε να δώσει το ΟΚ, ώστε να ανέβει ανάρτηση – από την πλατφόρμα του Truth Social – η οποία θα ανακοινώνει την εφαρμογή της συμφωνίας. «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή», είπε και έφυγε από την εκδήλωση.

Το πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης γράφοντας «Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

Συμπλήρωσε πως «Όλα τα μέρη θα αντιμετωπιστούν δίκαια! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και άνευ προηγουμένου γεγονός».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε πως οι ΗΠΑ, μαζί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ορίστηκαν ως εγγυητές πως οι αντιμαχόμενες παρατάξεις θα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Όμως αυτό, δηλαδή οι εγγυήσεις ασφαλείας, αποτελούσε μια από την κύρια έγνοια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων ώστε να απελευθερώσουν τους ομήρους.

Η Χαμάς πήρε τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Γάζα

Στην δική της ανακοίνωση η Χαμάς εκπροσωπώντας όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις ανέφερε το τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης.

«Μετά από διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ σχετικά με την πρόταση του Προέδρου Τραμπ, η Χαμάς και οι παλαιστινιακές αντιστασιακές φατρίες κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Εξασφάλιση της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής. Είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Υλοποίηση της ανταλλαγής κρατουμένων.

» Η Χαμάς εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των μεσολαβητών από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία και αναγνωρίζει τον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην επιδίωξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός και πλήρους απόσυρσης (του Ισραήλ) από τη Γάζα.

» Η Χαμάς καλεί τον πρόεδρο Τραμπ, τα κράτη εγγυητές και όλα τα αραβικά, ισλαμικά και διεθνή μέρη να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία χωρίς υπεκφυγές ή καθυστερήσεις».

Η Χαμάς είχε αναφέρει σε όλους τους τόνους πως δεν θα δέχονταν να απελευθερώσει τους ομήρους χωρίς εγγυήσεις, αναφέροντας όλες τις φορές πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί ποιος θα παρέμβει σε παραβίαση των όρων. Και πως.

Ο χαιρετισμός στον λαό της Γάζας

Στην συνέχεια της ανακοίνωσής της η Χαμάς απευθύνεται στους Παλαιστινίους της Γάζας.

Χαιρέτισαν «τον υπέροχο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, στην Αλ-Κουντς και στη Δυτική Όχθη, καθώς και εντός και εκτός της πατρίδας, ο οποίος κατέγραψε απαράμιλλες στιγμές δόξας, ηρωισμού και τιμής και αντιμετώπισε τα φασιστικά σχέδια κατοχής που στόχευαν τον ίδιο και τα εθνικά του δικαιώματα. Αυτές οι μεγάλες θυσίες και στάσεις ανέτρεψαν τα σχέδια της «ισραηλινής» κατοχής για υποδούλωση και εκτόπιση».

Στην συνέχεια επιβεβαίωσαν ότι «οι θυσίες του λαού μας δεν θα πάνε χαμένες και ότι θα παραμείνουμε πιστοί στη συμφωνία και δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση».

Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε αρχικά πως πρόκειται για «μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Αύριο θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπημένους μας ομήρους πίσω στην πατρίδα. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες του IDF και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε σε αυτή τη μέρα».

Συνέχισε ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς του «τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την κινητοποίησή τους για αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας». Έκλεισε γράφοντας πως «με τη βοήθεια του Παντοδύναμου, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας». Σε δεύτερη ανάρτηση σημείωσε «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους πίσω».

Σε αυτόν τον πόλεμο, το Ισραήλ κατάφερε πάρα πολλά από αυτά που θα έκαναν οποιονδήποτε ηγέτη του αρεστό: Ισοπέδωσε τη Γάζα, σκότωσε ηγέτες από την Χαμάς, την Χεζμπολάχ και το Ιράν και υπό άλλες συνθήκες όποιος τα κατάφερνε θα μπορούσε να «βασιλεύει» για πάντα.

Όμως ο ανθρωπογενής λιμός, η ανακήρυξη γενοκτονίας από ανεξάρτητους ειδικούς και η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ, δεν άφησαν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου περιθώριο να αγνοήσει τον Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω.

Η τρίτη ανάρτηση Νετανιάχου

Στην τρίτη του ανάρτηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και πως πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία, μια εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ.

Στην συνέχεια ανέφερε πως πάντοτε υποστήριζε την επιστροφή των ομήρων και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου κάτι που δεν ίσχυε. Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε δηλώσει περισσότερες από μια φορές πως η επιστροφή των ομήρων δεν ήταν η κύρια αποστολή της επιχείρησης.

Στην συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου Τραμπ, για την ηγεσία του, τη συνεργασία του και την αταλάντευτη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ και την ελευθερία των ομήρων μας και έκλεισε με το αμερικάνικο συντηρητικό στυλ: «Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» και «ο Θεός να ευλογεί τη μεγάλη μας συμμαχία».

Υπογράμμισε ουσιαστικά την δεινή πολιτική θέση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος, αλλά και την τάση του προέδρου των ΗΠΑ να υποκύπτει στην κολακεία..

Οι μέχρι στιγμής γνωστοί όροι της συμφωνίας

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το 70% της Λωρίδας της Γάζας και ταυτόχρονη απελευθέρωση κρατουμένων και από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει την άμεση διάνοιξη πέντε συνοριακών διαβάσεων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών αιχμαλώτων στην πρώτη φάση.

Η συμφωνία εγγυάται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν θα ξαναρχίσουν, εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους όρους της. Το θέμα της λίστας των κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι βρίσκονταν ακόμη υπό συζήτηση. Η Χαμάς επέμεινε μέχρι τέλους να απελευθερωθεί και ο Μαρουάν Μπαργκούτι ο οποίος βρίσκεται 23 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές.

Μετά τις εξελίξεις οι διοικητές των μεραρχιών του ισραηλινού στρατού έχουν επικαιροποιήσει τα προγράμματά τους και έχουν προγραμματίσει συζητήσεις νωρίς το πρωί για να προετοιμαστούν για την αποχώρηση προς την «κίτρινη γραμμή», σηματοδοτώντας το πρώτο στάδιο της συμφωνίας για τη Γάζα.

Οι αιχμάλωτοι και από τις δύο πλευρές θα απελευθερωθούν 72 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει αργότερα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. O Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προβλέψεις που εμφανίζουν ως πιθανότερη ημέρα την Δευτέρα.

Η στιγμή της ανακοίνωσης της συμφωνίας

Για το παραπολιτικό του πράγματος, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν με την υπουργό δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και την υπουργό Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ σε μια συγκέντρωση στρογγυλής τραπέζης για τους αντιφασίστες ή antifa ως εσωτερικό εχθρό, με καλεσμένους influencers και ακροδεξιούς «δημοσιογράφους», όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως γνωρίζει τους χρηματοδότες τους και μάλιστα έχει βρεθεί στο ίδιο τραπέζι μαζί τους.

Τότε ο Μαρκ Ρούμπιο τον πλησίασε και του είπε πως υπάρχουν εξελίξεις στις συζητήσεις για την πρώτη φάση του «Σχεδίου Τραμπ» από όπου προέρχονται οι φωτογραφίες στο περιστατικό που περιγράφηκε στην αρχή του κειμένου.

Πλέον ο επόμενος στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο κυνηγά κάτι περισσότερο από ενεργά.