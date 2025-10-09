newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Λίγο μετά τη 01:00 της Πέμπτης, όλες οι ειδοποιήσεις άρχισαν να χτυπούν, καθώς οι πρώτες πληροφορίες είχαν φτάσει πως Ισραήλ και Χαμάς (σε συνεννόηση με τις παλαιστινιακές οργανώσεις) είχαν φτάσει σε συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Πριν προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις, όλοι ανέμεναν τον Λευκό Οίκο ή μάλλον τον Ντόναλντ Τραμπ να προβεί στην επίσημη ανακοίνωση της λήξης του πολέμου ώστε να εφαρμοστεί το πρώτο στάδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διακόπηκε από τον υπουργό Εξωτερικών πως υπήρχαν εξελίξεις και πως έπρεπε να δώσει το ΟΚ, ώστε να ανέβει ανάρτηση – από την πλατφόρμα του Truth Social – η οποία θα ανακοινώνει την εφαρμογή της συμφωνίας. «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή», είπε και έφυγε από την εκδήλωση.

Το πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης γράφοντας «Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

Συμπλήρωσε πως «Όλα τα μέρη θα αντιμετωπιστούν δίκαια! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και άνευ προηγουμένου γεγονός».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε πως οι ΗΠΑ, μαζί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ορίστηκαν ως εγγυητές πως οι αντιμαχόμενες παρατάξεις θα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Όμως αυτό, δηλαδή οι εγγυήσεις ασφαλείας, αποτελούσε μια από την κύρια έγνοια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων ώστε να απελευθερώσουν τους ομήρους.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η Χαμάς πήρε τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Γάζα

Στην δική της ανακοίνωση η Χαμάς εκπροσωπώντας όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις ανέφερε το τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης.

«Μετά από διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ σχετικά με την πρόταση του Προέδρου Τραμπ, η Χαμάς και οι παλαιστινιακές αντιστασιακές φατρίες κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Εξασφάλιση της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής. Είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Υλοποίηση της ανταλλαγής κρατουμένων.

» Η Χαμάς εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των μεσολαβητών από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία και αναγνωρίζει τον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην επιδίωξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός και πλήρους απόσυρσης (του Ισραήλ) από τη Γάζα.

» Η Χαμάς καλεί τον πρόεδρο Τραμπ, τα κράτη εγγυητές και όλα τα αραβικά, ισλαμικά και διεθνή μέρη να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία χωρίς υπεκφυγές ή καθυστερήσεις».

Η Χαμάς είχε αναφέρει σε όλους τους τόνους πως δεν θα δέχονταν να απελευθερώσει τους ομήρους χωρίς εγγυήσεις, αναφέροντας όλες τις φορές πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί ποιος θα παρέμβει σε παραβίαση των όρων. Και πως.

Ο χαιρετισμός στον λαό της Γάζας

Στην συνέχεια της ανακοίνωσής της η Χαμάς απευθύνεται στους Παλαιστινίους της Γάζας.

Χαιρέτισαν «τον υπέροχο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, στην Αλ-Κουντς και στη Δυτική Όχθη, καθώς και εντός και εκτός της πατρίδας, ο οποίος κατέγραψε απαράμιλλες στιγμές δόξας, ηρωισμού και τιμής και αντιμετώπισε τα φασιστικά σχέδια κατοχής που στόχευαν τον ίδιο και τα εθνικά του δικαιώματα. Αυτές οι μεγάλες θυσίες και στάσεις ανέτρεψαν τα σχέδια της «ισραηλινής» κατοχής για υποδούλωση και εκτόπιση».

Στην συνέχεια επιβεβαίωσαν ότι «οι θυσίες του λαού μας δεν θα πάνε χαμένες και ότι θα παραμείνουμε πιστοί στη συμφωνία και δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση».

Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε αρχικά πως πρόκειται για «μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Αύριο θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπημένους μας ομήρους πίσω στην πατρίδα. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες του IDF και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε σε αυτή τη μέρα».

Συνέχισε ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς του «τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την κινητοποίησή τους για αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας». Έκλεισε γράφοντας πως «με τη βοήθεια του Παντοδύναμου, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας». Σε δεύτερη ανάρτηση σημείωσε «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους πίσω».

Σε αυτόν τον πόλεμο, το Ισραήλ κατάφερε πάρα πολλά από αυτά που θα έκαναν οποιονδήποτε ηγέτη του αρεστό: Ισοπέδωσε τη Γάζα, σκότωσε ηγέτες από την Χαμάς, την Χεζμπολάχ και το Ιράν και υπό άλλες συνθήκες όποιος τα κατάφερνε θα μπορούσε να «βασιλεύει» για πάντα.

Όμως ο ανθρωπογενής λιμός, η ανακήρυξη γενοκτονίας από ανεξάρτητους ειδικούς  και η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ, δεν άφησαν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου περιθώριο να αγνοήσει τον Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω.

Η τρίτη ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στον Τραμπ, τους ομήρους και τις ΗΠΑ.

Η τρίτη ανάρτηση Νετανιάχου

Στην τρίτη του ανάρτηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και πως πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία, μια εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ.

Στην συνέχεια ανέφερε πως πάντοτε υποστήριζε την επιστροφή των ομήρων και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου κάτι που δεν ίσχυε. Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε δηλώσει περισσότερες από μια φορές πως η επιστροφή των ομήρων δεν ήταν η κύρια αποστολή της επιχείρησης.

Στην συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου Τραμπ, για την ηγεσία του, τη συνεργασία του και την αταλάντευτη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ και την ελευθερία των ομήρων μας και έκλεισε με το αμερικάνικο συντηρητικό στυλ: «Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» και «ο Θεός να ευλογεί τη μεγάλη μας συμμαχία».

Υπογράμμισε ουσιαστικά την δεινή πολιτική θέση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος, αλλά και την τάση του προέδρου των ΗΠΑ να υποκύπτει στην κολακεία..

Οι μέχρι στιγμής γνωστοί όροι της συμφωνίας

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το 70% της Λωρίδας της Γάζας και ταυτόχρονη απελευθέρωση κρατουμένων και από τις δύο πλευρές.  Περιλαμβάνει την άμεση διάνοιξη πέντε συνοριακών διαβάσεων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών αιχμαλώτων στην πρώτη φάση.

Η συμφωνία εγγυάται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν θα ξαναρχίσουν, εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους όρους της. Το θέμα της λίστας των κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι βρίσκονταν ακόμη υπό συζήτηση. Η Χαμάς επέμεινε μέχρι τέλους να απελευθερωθεί και ο Μαρουάν Μπαργκούτι ο οποίος βρίσκεται 23 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές.

Μετά τις εξελίξεις οι διοικητές των μεραρχιών του ισραηλινού στρατού έχουν επικαιροποιήσει τα προγράμματά τους και έχουν προγραμματίσει συζητήσεις νωρίς το πρωί για να προετοιμαστούν για την αποχώρηση προς την «κίτρινη γραμμή», σηματοδοτώντας το πρώτο στάδιο της συμφωνίας για τη Γάζα.

Οι αιχμάλωτοι και από τις δύο πλευρές θα απελευθερωθούν 72 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει αργότερα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. O Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προβλέψεις που εμφανίζουν ως πιθανότερη ημέρα την Δευτέρα.

Η στιγμή της ανακοίνωσης της συμφωνίας

Για το παραπολιτικό του πράγματος, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν με την υπουργό δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και την υπουργό Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ σε μια συγκέντρωση στρογγυλής τραπέζης για τους αντιφασίστες ή antifa ως εσωτερικό εχθρό, με καλεσμένους influencers και ακροδεξιούς «δημοσιογράφους», όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως γνωρίζει τους χρηματοδότες τους και μάλιστα έχει βρεθεί στο ίδιο τραπέζι μαζί τους.

Τότε ο Μαρκ Ρούμπιο τον πλησίασε και του είπε πως υπάρχουν εξελίξεις στις συζητήσεις για την πρώτη φάση του «Σχεδίου Τραμπ» από όπου προέρχονται οι φωτογραφίες στο περιστατικό που περιγράφηκε στην αρχή του κειμένου.

Πλέον ο επόμενος στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο κυνηγά κάτι περισσότερο από ενεργά.

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
