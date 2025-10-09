Με δάκρυα χαράς έγινε δεκτή η καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς από τους συγγενείς των ομήρων. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Τελ Αβίβ.

Όπως ανακοίνωσε με «υπερηφάνεια» μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, τα μέρη «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε.

Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Καταρχήν συμφωνία για τη Γάζα: Πότε θα γίνει η ανταλλαγή 20 ομήρων με 2.000 παλαιστίνιους κρατούμενους

Η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Και εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι αναμένει οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας να αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι μεθαύριο Σάββατο.

Καταρχήν συμφωνία για τη Γάζα: Χαιρετίζουν οι συγγενείς ομήρων

Η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων εκτίμησε μέσω X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να επανενωθούν οι ζωντανοί όμηροι με τις οικογένειές τους και να επαναπατριστούν και να ταφούν οι αποβιώσαντες.

Όμως «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

The families of the hostages receive news of the agreement’s signing to return all 48 hostages with a mix of excitement, anticipation, and concern. The Hostages Families Forum welcomes the signing of this agreement, designed to bring all the hostages home—the living for… pic.twitter.com/7MV5X4ApYF — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 8, 2025



Η συλλογικότητα εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον «ηγετικό ρόλο» και την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε για τη σύναψη συμφωνίας, στην οποία βλέπουν «ιστορική» επιτυχία.

Ακόμη, το Φόρουμ κάλεσε να συγκληθεί «αμέσως» το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εγκρίνει τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων και ισραηλινών στρατιωτών.

«Ηθική και εθνική υποχρέωσή μας είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι — τόσο αυτούς που ζουν όσο και τους θανόντες», επέμεινε. «Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση της ισραηλινής κοινωνίας ως όλου. Δεν θα ησυχάσουμε ωσότου επιστρέψει στο σπίτι ο τελευταίος όμηρος».

Δείτε φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς στο Ισραήλ

Εικόνες από Reuters