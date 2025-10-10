newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Η UNICEF ζητά τη μαζική είσοδο βοήθειας στη Γάζα – Προειδοποιεί για δραματική αύξηση των θανάτων παιδιών
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 13:59

Η UNICEF ζητά τη μαζική είσοδο βοήθειας στη Γάζα – Προειδοποιεί για δραματική αύξηση των θανάτων παιδιών

Η UNICEF θεωρεί αναγκαία την παροχή μεγάλης βοήθειας στη Γάζα, τονίζοντας ότι αν αυτό δεν συμβεί οι θάνατοι παιδιών ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά

Σύνταξη
Η UNICEF, η φιλανθρωπική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, ζήτησε την Παρασκευή να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Όπως τόνισε, ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των παιδιών ενδέχεται να αυξηθεί αν δεν υπάρξει μαζική εισροή βοήθειας, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει υποστεί σοβαρή βλάβη.

«Κρίσιμη» χαρακτηρίζει την κατάσταση η UNICEF

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε μια τεράστια αύξηση των θανάτων παιδιών, όχι μόνο νεογνών, αλλά και βρεφών, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει υποστεί μεγαλύτερη βλάβη από ποτέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται από ορισμένα τμήματα των παλαιστινιακών εδαφών την Παρασκευή, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

Τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν να εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν λιμό, κατά τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας στην περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Η διατροφική υποστήριξη είναι η κύρια προτεραιότητα, σύμφωνα με την UNICEF, καθώς 50.000 παιδιά κινδυνεύουν από οξεία υποσιτισμό και χρειάζονται άμεση θεραπεία.

Ο Πίρες είπε ότι η ανοσία των παιδιών είναι χαμηλή επειδή «δεν τρώνε σωστά και πλέον δεν τρώνε καθόλου για μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Τα παιδιά χρειάζονται τις σωστές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές της θερμοκρασίας ή τις επιδημίες ιών», πρόσθεσε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Business
Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αιτωλοακαρνανία: Οι οικισμoί που πατάνε στον γύψο και οι ξαφνικές καθιζήσεις – Τι λέει το πόρισμα της ΕΑΓΜΕ
Καταβόθρα στις Φυτείες 10.10.25

Αιτωλοακαρνανία: Οι οικισμoί που πατάνε στον γύψο και οι ξαφνικές καθιζήσεις – Τι λέει το πόρισμα της ΕΑΓΜΕ

Τι λέει το πόρισμα της Ομάδας Αμεσης Παρέμβασης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και τι ενέργειες δρομολογεί ο δήμαρχος Ξηρομέρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρίβεια: Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας – Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 10.10.25

Καλπάζει η ακρίβεια - Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας - Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;

Συνεχίζεται η ακρίβεια με ράλι τιμών - Αύξηση 8,4% στο κρέας, στα νωπά ψάρια 6,2%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 3,9%, στα φρούτα 2,9%, ενώ τεράστια αύξηση 22,2% σημειώθηκε στις σοκολάτες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κώστας Βλάσης: «Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία
Ελλάδα 10.10.25

«Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, μίλησε για τα εκπαιδευτικά κενά αλλά και την «τιμωρία» που επιβάλλεται σε αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, μην έχοντας συγκεκριμένο λόγο

Σύνταξη
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 

Το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει δύναμη, αισθητική και επιδόσεις.

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
