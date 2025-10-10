Η UNICEF ζητά τη μαζική είσοδο βοήθειας στη Γάζα – Προειδοποιεί για δραματική αύξηση των θανάτων παιδιών

Η UNICEF, η φιλανθρωπική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, ζήτησε την Παρασκευή να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Όπως τόνισε, ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των παιδιών ενδέχεται να αυξηθεί αν δεν υπάρξει μαζική εισροή βοήθειας, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει υποστεί σοβαρή βλάβη.

«Κρίσιμη» χαρακτηρίζει την κατάσταση η UNICEF

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε μια τεράστια αύξηση των θανάτων παιδιών, όχι μόνο νεογνών, αλλά και βρεφών, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει υποστεί μεγαλύτερη βλάβη από ποτέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται από ορισμένα τμήματα των παλαιστινιακών εδαφών την Παρασκευή, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

Τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν να εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν λιμό, κατά τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας στην περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Η διατροφική υποστήριξη είναι η κύρια προτεραιότητα, σύμφωνα με την UNICEF, καθώς 50.000 παιδιά κινδυνεύουν από οξεία υποσιτισμό και χρειάζονται άμεση θεραπεία.

Ο Πίρες είπε ότι η ανοσία των παιδιών είναι χαμηλή επειδή «δεν τρώνε σωστά και πλέον δεν τρώνε καθόλου για μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Τα παιδιά χρειάζονται τις σωστές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές της θερμοκρασίας ή τις επιδημίες ιών», πρόσθεσε.