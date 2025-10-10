Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναφέρουν οι IDF – Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ισοπεδωμένα σπίτια τους

Σε ισχύ είναι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, από τις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Η ανακοίνωση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, οι IDF αναφέρουν ότι οι στρατιώτες «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ανανεωμένων γραμμών ανάπτυξης σε προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων».

«Οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν κάθε άμεση απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Μία ισοπεδωμένη Γάζα βρίσκουν οι κάτοικοι που επιστρέφουν

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της βόρειας και δυτικής Γάζας έμειναν άναυδοι όταν οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από αρκετές γειτονιές, αποκαλύπτοντας μια άνευ προηγουμένου καταστροφή μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και κατεδαφίσεων.

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, οι άνθρωποι μπήκαν στις περιοχές Sheikh Radwan, al-Karama και Beach Camp, μόνο για να βρουν ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών ισοπεδωμένα, εκατοντάδες σπίτια και μεγάλο μέρος της υποδομής της περιοχής κατεστραμμένα, τονίζει το BBC.

Δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κατοίκους να περπατούν ανάμεσα στα ερείπια και να κινηματογραφούν ό,τι απέμεινε από τις γειτονιές τους.

Σε ένα βίντεο, ακούγεται ένας άνδρας να λέει: «Αυτή είναι η τελευταία περιοχή που μπορούμε να φτάσουμε. Ο ισραηλινός στρατός είναι ακόμα κοντά. Κοιτάξτε την έκταση της καταστροφής, έχουν καταστρέψει τα πάντα».

Ενώ μερικοί κάτοικοι ήταν απασχολημένοι με το να κινηματογραφούν τα ερείπια, άλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν τις ομάδες Πολιτικής Άμυνας της Χαμάς στη Γάζα να ανασύρουν σορούς από κάτω από τα συντρίμμια.