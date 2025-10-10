Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών για τη Γάζα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα. Την πληροφορία μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση των προθέσεων του Αμερικανού προέδρου.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει και νωρίτερα, τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές. Θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

Στόχος, η διεθνής στήριξη της συμφωνίας

Σύμφωνα με το Axios, αυτή η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συγκεντρώσει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει δύσκολες συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αφορούν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Παρασκευής και αφού εγκρίθηκε και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο. Η Χαμάς φέρεται ότι συμφώνησε σε αυτό, αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα επιτρέψει» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταπατήσει τη συμφωνία, αφότου απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η σύνοδος κορυφής διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου φέρεται ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι πρόεδροι, πρωθυπουργοί ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται να παραστεί προς το παρόν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Το ταξίδι Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Κνεσέτ, της ισραηλινής Βουλής, και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων.

Το απόγευμα της Δευτέρας, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι. Θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα μαζί με τους ηγέτες των άλλων χωρών-διαμεσολαβητών. Δηλαδή της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.