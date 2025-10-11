Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Μέσα σε λίγους μήνες, ο πόλεμος στη Γάζα είχε ήδη προσθέσει στο λεξιλόγιο της επείγουσας ιατρικής βοήθειας το πιο σπαρακτικό ακρωνύμιο στον κόσμο: WCNSF, «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς».

Σύμφωνα με τον Guardian, η υπηρεσία προστασίας των παιδιών του ΟΗΕ, Unicef, ανέφερε στατιστικά στοιχεία του υπουργείου υγείας της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα οποία 2.596 παιδιά είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους και άλλα 53.724 είχαν χάσει είτε τον πατέρα (47.804) είτε τη μητέρα (5.920) τους.

Το τραγικό ακρωνύμιο

Στις 13 Αυγούστου, ένα τρίχρονο κορίτσι, η Γουεσάμ, κοιμόταν μαζί με τον πεντάχρονο αδελφό της, την έγκυο μητέρα της, τον πατέρα της και τους παππούδες της, όταν το οικογενειακό τους σπίτι στην πόλη της Γάζας βομβαρδίστηκε.

Η Γουεσάμ ήταν η μόνη επιζώσα, αλλά υπέστη σοβαρά τραύματα στο πόδι και στην κοιλιά, συμπεριλαμβανομένων ρήξης του ήπατος και των νεφρών, καθώς και σοβαρό ψυχολογικό τραύμα.

Η Unicef δήλωσε ότι «χρειαζόταν επείγουσα ιατρική μεταφορά στο εξωτερικό για προηγμένη θεραπεία, ιδίως για να σωθεί το αριστερό της πόδι από τον κίνδυνο ακρωτηριασμού».

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα άφησε πίσω της χιλιάδες παιδιά όπως η Γουεσάμ – μόνα και συχνά με σοβαρά τραύματα.

Υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια παιδιά που οι υπερφορτωμένοι χειρουργοί τραυμάτων απλώς γράφουν WCNSF στα αρχεία τους.

«Είναι η πρώτη σύγκρουση που χρειάστηκε ένας τέτοιος όρος», δήλωσε ο Kieran King, επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων της War Child, μιας από τις οργανώσεις που προσπαθούν να προστατεύσουν και να φροντίσουν τα τραυματισμένα ορφανά στη Γάζα.

«Δημιουργήθηκε από τις ομάδες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε κάθε σύγκρουση, και επινόησαν αυτόν τον όρο WCNSF επειδή δεν είχαν ποτέ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της προστασίας των παιδιών σε τέτοια κλίμακα».

Τα παιδιά δεν έχουν που να επιστρέψουν

Ο Jacob Granger, συντονιστής έκτακτης ανάγκης για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα που βρίσκεται τώρα στο Ντέιρ Αλ Μπάλα, στη νότια Γάζα, δήλωσε ότι τα τραυματισμένα παιδιά μεταφέρονται συνεχώς στα νοσοκομεία πεδίου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα χωρίς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Ο Granger είπε:

«Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάστασή τους και να περιθάλψουμε τα τραύματά τους, αλλά μετά την περίθαλψη, συχνά δεν υπάρχει καμία σταθερότητα για το άτομο αυτό.

Δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο ή κοινωνικός θεσμός που να μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά.

‼Here is the story of Abdul Aziz Khreis, a WCNSF.‼ 🔴WCNSF, wounded child, no surviving family: a term coined in Gaza, during the genocide to describe children who survived after traumatic injuries but lost all their immediate family members brutally killed by israeli war… pic.twitter.com/NQ1exarvWd — shameen suleman (@shameensuleman) February 10, 2025

Υπάρχει ένας κοινοτικός μηχανισμός, άνθρωποι που φροντίζουν τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, ή υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν την οικογένεια, αν έχει μείνει κάποιος, ή ένας θεσμός που μπορεί να φιλοξενήσει τα ορφανά, αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό».

Η Unicef δήλωσε ότι παρείχε «βραχυπρόθεσμη επείγουσα φροντίδα σε παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για να εξασφαλίσει την άμεση ασφάλεια των παιδιών μετά από ένα περιστατικό, ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί αναζητούν μέλη της οικογένειας που μπορούν να παρέχουν μακροπρόθεσμη φροντίδα σε ένα παιδί».

Η War Child είναι μία από τις λίγες ανθρωπιστικές οργανώσεις που λαμβάνουν κλήσεις από τις κλινικές έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις WCNSF, και οι κοινωνικοί λειτουργοί της ψάχνουν στα στρατόπεδα προσφύγων για ασυνόδευτα παιδιά και στη συνέχεια προσπαθούν να τα «ταιριάξουν» με άτομα στα στρατόπεδα που είναι διατεθειμένα να τα φροντίσουν.

Τα ψυχικά τραύματα των παιδιών

Μεταξύ των παιδιών σε ένα από τα κοινοτικά κέντρα που υποστηρίζονται από την War Child είναι η 13χρονη Radeh, η οποία είδε τη μητέρα της να σκοτώνεται από ελεύθερο σκοπευτή, έχοντας ήδη χάσει τον πατέρα της στον πόλεμο.

«Αυτό της προκάλεσε συμπτώματα σοκ, όπως απόσυρση και άγχος, καθώς και πονοκεφάλους, στομαχικούς πόνους, εφιάλτες και ανησυχία», αναφέρει μια έκθεση της War Child, σημειώνοντας ότι η Radeh λάμβανε υποστήριξη από ειδικούς για να «διαχειριστεί τα συναισθήματα που την κατακλύζουν» και να βρει κάποια ανακούφιση σε δραστηριότητες όπως η ζωγραφική.

Ο King είπε: «Σε ένα συνηθισμένο σενάριο σύγκρουσης, αυτό θα αφορούσε συγγενείς και υποστήριξη παρακολούθησης».

«Αυτό δεν είναι δυνατό στη Γάζα, όπου τα παιδιά συχνά δεν έχουν επιζώντες συγγενείς, ή τουλάχιστον κανέναν που να μπορεί να ταυτοποιηθεί ή να βρεθεί, επειδή επικρατεί χάος».

Η εύρεση τέτοιων οικογενειών είναι εξαιρετικά δύσκολη όταν τα τρόφιμα είναι τόσο σπάνια.

Er zijn zoveel kinderen aan hun lot overgelaten met gruwelijke verwondingen nadat ze hun hele gezin hadden verloren, dat medisch personeel in Palestina de term heeft bedacht: WCNSF ‘gewond kind, geen overlevend gezin.’ pic.twitter.com/dVxqv1mBSJ — Herman Meeuwissen (@HermanMeeuwiss1) August 21, 2024

Μέσα σε συνθήκες χάους

Τα σοβαρά τραυματισμένα παιδιά, συχνά με ακρωτηριασμένα άκρα, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ταξιδέψουν προς το νότο σύμφωνα με τις ισραηλινές διαταγές εκκένωσης που εκδόθηκαν για τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας.

Η εύρεση ενός αυτοκινήτου που θα μεταφέρει ένα τραυματισμένο παιδί μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες δολάρια, συχνά σε μετρητά, για τα οποία πρέπει να πληρώσει κανείς ένα επιπλέον ποσό περίπου 40% – πολύ πέρα από τις δυνατότητες των περισσότερων οικογενειών της Γάζας.

Όσοι παραμένουν στην πόλη της Γάζας έχουν χαρακτηριστεί από τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, ως «τρομοκράτες ή υποστηρικτές τρομοκρατών», υπονοώντας ότι αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Τα παιδιά, και ειδικά τα αγόρια, συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο για να επιβιώσουν, ψάχνοντας στα σκουπίδια για οτιδήποτε μπορούν να φάνε ή να πουλήσουν, ή συγκεντρώνονται σε σημεία διανομής τροφίμων, μια εξαιρετικά επικίνδυνη τακτική που αντανακλά την απόλυτη απελπισία τους.

«Υπάρχουν πολλά παιδιά στους δρόμους κατά τη διάρκεια της ημέρας – είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί αν έχουν ακόμα οικογένεια ή όχι», είπε ο Granger, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες του παιδικού τραύματος και της καταστροφής των οικογενειών αρχίζουν να γίνονται εμφανείς.

Τα παιδιά που έμειναν πίσω

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η συμπεριφορά αυτών των παιδιών είναι ασυνήθιστα επιθετική. Έτσι, θα βρείτε ένα αγόρι έξι ή οκτώ ετών να φωνάζει μερικές φορές στο αυτοκίνητό μας σαν να ήταν ένας θυμωμένος 40χρονος άνδρας».

The way he points to his injury and shows his brother. Asking where their parents are… this is childhood in Gaza. pic.twitter.com/s425Bgz7SX — Assal Rad (@AssalRad) September 26, 2025

Η ψυχική βλάβη που έχει προκληθεί σε αυτή τη γενιά παιδιών στη Γάζα είναι ανυπολόγιστη, ακόμη και για εκείνα που έχουν ακόμα οικογένεια.

Πόσο μάλλον, όσον αφορά τα παιδιά με σοβαρούς τραυματισμούς, η σύγχυση και η αγωνία είναι κατά πολύ μεγαλύτερες για τα παιδιά που δεν έχουν οικογενειακό δίκτυο υποστήριξης.

«Φανταστείτε την επίδραση στην ψυχική υγεία ενός παιδιού που, κάθε φορά που προσπαθεί να περπατήσει ξανά ή να σηκωθεί, κάτι που είναι αντανακλαστικό, θυμάται τη στιγμή που έχασε τα πόδια του και τα μέλη της οικογένειάς του», είπε ο Granger.

«Και αυτό θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της ζωής του, γνωρίζοντας ότι, σωματικά και ψυχικά, οι προϋποθέσεις για την επούλωση, την ασφάλεια και την προστασία είναι αδύνατες για τους ανθρώπους εδώ. Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα».