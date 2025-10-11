newspaper
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Μέσα σε λίγους μήνες, ο πόλεμος στη Γάζα είχε ήδη προσθέσει στο λεξιλόγιο της επείγουσας ιατρικής βοήθειας το πιο σπαρακτικό ακρωνύμιο στον κόσμο: WCNSF, «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς».

Σύμφωνα με τον Guardian, η υπηρεσία προστασίας των παιδιών του ΟΗΕ, Unicef, ανέφερε στατιστικά στοιχεία του υπουργείου υγείας της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα οποία 2.596 παιδιά είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους και άλλα 53.724 είχαν χάσει είτε τον πατέρα (47.804) είτε τη μητέρα (5.920) τους.

Παλαιστίνια παιδιά κοιτάζουν τα ερείπια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, αφού το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Το τραγικό ακρωνύμιο

Στις 13 Αυγούστου, ένα τρίχρονο κορίτσι, η Γουεσάμ, κοιμόταν μαζί με τον πεντάχρονο αδελφό της, την έγκυο μητέρα της, τον πατέρα της και τους παππούδες της, όταν το οικογενειακό τους σπίτι στην πόλη της Γάζας βομβαρδίστηκε.

Η Γουεσάμ ήταν η μόνη επιζώσα, αλλά υπέστη σοβαρά τραύματα στο πόδι και στην κοιλιά, συμπεριλαμβανομένων ρήξης του ήπατος και των νεφρών, καθώς και σοβαρό ψυχολογικό τραύμα.

Η Unicef δήλωσε ότι «χρειαζόταν επείγουσα ιατρική μεταφορά στο εξωτερικό για προηγμένη θεραπεία, ιδίως για να σωθεί το αριστερό της πόδι από τον κίνδυνο ακρωτηριασμού».

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα άφησε πίσω της χιλιάδες παιδιά όπως η Γουεσάμ – μόνα και συχνά με σοβαρά τραύματα.

Παλαιστίνιος άνδρας που μεταφέρει άρρωστο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Γάζα για να λάβει ιατρική περίθαλψη στην Ιορδανία, βγαίνει από ασθενοφόρο, στο Νότιο Σούνα της Ιορδανίας, στις 27 Αυγούστου 2025. REUTERS/Jehad Shalbak

Υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια παιδιά που οι υπερφορτωμένοι χειρουργοί τραυμάτων απλώς γράφουν WCNSF στα αρχεία τους.

«Είναι η πρώτη σύγκρουση που χρειάστηκε ένας τέτοιος όρος», δήλωσε ο Kieran King, επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων της War Child, μιας από τις οργανώσεις που προσπαθούν να προστατεύσουν και να φροντίσουν τα τραυματισμένα ορφανά στη Γάζα.

«Δημιουργήθηκε από τις ομάδες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε κάθε σύγκρουση, και επινόησαν αυτόν τον όρο WCNSF επειδή δεν είχαν ποτέ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της προστασίας των παιδιών σε τέτοια κλίμακα».

Τραυματισμένα Παλαιστίνια παιδιά λαμβάνουν βοήθεια στο νοσοκομείο Νάσερ, μετά από ισραηλινές επιθέσεις, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, στο Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Τα παιδιά δεν έχουν που να επιστρέψουν

Ο Jacob Granger, συντονιστής έκτακτης ανάγκης για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα που βρίσκεται τώρα στο Ντέιρ Αλ Μπάλα, στη νότια Γάζα, δήλωσε ότι τα τραυματισμένα παιδιά μεταφέρονται συνεχώς στα νοσοκομεία πεδίου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα χωρίς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Ο Granger είπε:

«Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάστασή τους και να περιθάλψουμε τα τραύματά τους, αλλά μετά την περίθαλψη, συχνά δεν υπάρχει καμία σταθερότητα για το άτομο αυτό.

Δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο ή κοινωνικός θεσμός που να μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά.

Υπάρχει ένας κοινοτικός μηχανισμός, άνθρωποι που φροντίζουν τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, ή υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν την οικογένεια, αν έχει μείνει κάποιος, ή ένας θεσμός που μπορεί να φιλοξενήσει τα ορφανά, αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό».

Η Unicef δήλωσε ότι παρείχε «βραχυπρόθεσμη επείγουσα φροντίδα σε παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για να εξασφαλίσει την άμεση ασφάλεια των παιδιών μετά από ένα περιστατικό, ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί αναζητούν μέλη της οικογένειας που μπορούν να παρέχουν μακροπρόθεσμη φροντίδα σε ένα παιδί».

Η War Child είναι μία από τις λίγες ανθρωπιστικές οργανώσεις που λαμβάνουν κλήσεις από τις κλινικές έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις WCNSF, και οι κοινωνικοί λειτουργοί της ψάχνουν στα στρατόπεδα προσφύγων για ασυνόδευτα παιδιά και στη συνέχεια προσπαθούν να τα «ταιριάξουν» με άτομα στα στρατόπεδα που είναι διατεθειμένα να τα φροντίσουν.

Τα ψυχικά τραύματα των παιδιών

Μεταξύ των παιδιών σε ένα από τα κοινοτικά κέντρα που υποστηρίζονται από την War Child είναι η 13χρονη Radeh, η οποία είδε τη μητέρα της να σκοτώνεται από ελεύθερο σκοπευτή, έχοντας ήδη χάσει τον πατέρα της στον πόλεμο.

«Αυτό της προκάλεσε συμπτώματα σοκ, όπως απόσυρση και άγχος, καθώς και πονοκεφάλους, στομαχικούς πόνους, εφιάλτες και ανησυχία», αναφέρει μια έκθεση της War Child, σημειώνοντας ότι η Radeh λάμβανε υποστήριξη από ειδικούς για να «διαχειριστεί τα συναισθήματα που την κατακλύζουν» και να βρει κάποια ανακούφιση σε δραστηριότητες όπως η ζωγραφική.

Ο King είπε: «Σε ένα συνηθισμένο σενάριο σύγκρουσης, αυτό θα αφορούσε συγγενείς και υποστήριξη παρακολούθησης».

«Αυτό δεν είναι δυνατό στη Γάζα, όπου τα παιδιά συχνά δεν έχουν επιζώντες συγγενείς, ή τουλάχιστον κανέναν που να μπορεί να ταυτοποιηθεί ή να βρεθεί, επειδή επικρατεί χάος».

Η εύρεση τέτοιων οικογενειών είναι εξαιρετικά δύσκολη όταν τα τρόφιμα είναι τόσο σπάνια.

Μέσα σε συνθήκες χάους

Τα σοβαρά τραυματισμένα παιδιά, συχνά με ακρωτηριασμένα άκρα, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ταξιδέψουν προς το νότο σύμφωνα με τις ισραηλινές διαταγές εκκένωσης που εκδόθηκαν για τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας.

Η εύρεση ενός αυτοκινήτου που θα μεταφέρει ένα τραυματισμένο παιδί μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες δολάρια, συχνά σε μετρητά, για τα οποία πρέπει να πληρώσει κανείς ένα επιπλέον ποσό περίπου 40% – πολύ πέρα από τις δυνατότητες των περισσότερων οικογενειών της Γάζας.

Όσοι παραμένουν στην πόλη της Γάζας έχουν χαρακτηριστεί από τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, ως «τρομοκράτες ή υποστηρικτές τρομοκρατών», υπονοώντας ότι αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Τα παιδιά, και ειδικά τα αγόρια, συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο για να επιβιώσουν, ψάχνοντας στα σκουπίδια για οτιδήποτε μπορούν να φάνε ή να πουλήσουν, ή συγκεντρώνονται σε σημεία διανομής τροφίμων, μια εξαιρετικά επικίνδυνη τακτική που αντανακλά την απόλυτη απελπισία τους.

Παλαιστίνιο αγόρι μεταφέρει μια τσάντα με αλεύρι στη γειτονιά Σαμπρά, μετά από ισραηλινή επιχείρηση, στην πόλη της Γάζας, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

«Υπάρχουν πολλά παιδιά στους δρόμους κατά τη διάρκεια της ημέρας – είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί αν έχουν ακόμα οικογένεια ή όχι», είπε ο Granger, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες του παιδικού τραύματος και της καταστροφής των οικογενειών αρχίζουν να γίνονται εμφανείς.

Τα παιδιά που έμειναν πίσω

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η συμπεριφορά αυτών των παιδιών είναι ασυνήθιστα επιθετική. Έτσι, θα βρείτε ένα αγόρι έξι ή οκτώ ετών να φωνάζει μερικές φορές στο αυτοκίνητό μας σαν να ήταν ένας θυμωμένος 40χρονος άνδρας».

Η ψυχική βλάβη που έχει προκληθεί σε αυτή τη γενιά παιδιών στη Γάζα είναι ανυπολόγιστη, ακόμη και για εκείνα που έχουν ακόμα οικογένεια.

Πόσο μάλλον, όσον αφορά τα παιδιά με σοβαρούς τραυματισμούς, η σύγχυση και η αγωνία είναι κατά πολύ μεγαλύτερες για τα παιδιά που δεν έχουν οικογενειακό δίκτυο υποστήριξης.

«Φανταστείτε την επίδραση στην ψυχική υγεία ενός παιδιού που, κάθε φορά που προσπαθεί να περπατήσει ξανά ή να σηκωθεί, κάτι που είναι αντανακλαστικό, θυμάται τη στιγμή που έχασε τα πόδια του και τα μέλη της οικογένειάς του», είπε ο Granger.

«Και αυτό θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της ζωής του, γνωρίζοντας ότι, σωματικά και ψυχικά, οι προϋποθέσεις για την επούλωση, την ασφάλεια και την προστασία είναι αδύνατες για τους ανθρώπους εδώ. Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα».

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»
Culture Live 11.10.25

Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»

Η Ταράτσα άλλαξε αρκετά μορφή με τα χρόνια. Προσαρμόστηκε, εξελίχτηκε, άνοιξε την ομπρέλα της σε όλο και μεγαλύτερο κοινό και έφτασε το 2025 και κλείνει πανηγυρικά (ίσως και για πάντα, ποιος ξέρει) μετά από αλλεπάλληλα sold out.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ακρίβεια: Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές
Εν αναμονή ανακοινώσεων 11.10.25

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κτίρια: Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό
Οι επικίνδυνες οικοδομές 11.10.25

Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό

Τι πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε «γερασμένα» κτίρια - Ποια είναι τα πιο ευάλωτα - «Χοντρικά άνω του 70% των κτιρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα»

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Αλήθειες μόνο 10.10.25

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
