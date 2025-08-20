view
20.08.2025
Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
20.08.2025
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
Αποφοίτηση με δάκρυα στη Γάζα: Ορφανά παιδιά γιόρτασαν τη στιγμή τους

Παιδιά δημοτικού στη Γάζα, που έχασαν τους γονείς τους, αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια.

Αυτό που για τις περισσότερες οικογένειες είναι μια στιγμή χαράς, στη Γάζα μετατράπηκε σε οδυνηρή υπενθύμιση της απώλειας. Περισσότερα από 1.000 παιδιά, ορφανά του πολέμου, συμμετείχαν σε μια τελετή αποφοίτησης χωρίς κανέναν γονιό να τα χειροκροτήσει.

Φορώντας τηβέννους και καπέλα και κρατώντας στα χέρια τις φωτογραφίες των γονιών τους, τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή τη Δευτέρα, σε μια γλυκόπικρη τελετή που διοργάνωσε το «Χωριό Αλ Ουάφα», ένα καταφύγιο για ορφανά στην Χαν Γιουνίς. Ήταν η πρώτη τάξη αποφοίτων από το κέντρο, που άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Αμπντάλα Αλ Ατάρ, τα παιδιά φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους μπροστά στην απουσία των ανθρώπων που ποθούσαν περισσότερο.

Τα παιδιά είναι ηλικίας από έξι έως δεκατριών ετών και θα ξεκινήσουν τον επόμενο σχολικό χρόνο στο «Χωριό Αλ Ουάφα» τον επόμενο μήνα.

«Τα παιδιά ήταν φορτισμένα συναισθηματικά, γιατί θυμήθηκαν τους γονείς τους, που τους λείπουν βαθιά», είπε ο κ. Αλ Ατάρ. «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν γνωρίσει την απώλεια πριν καν ξεκινήσουν το σχολείο».

Η Ουάφα Αμπού Τζαλάλα, λογοθεραπεύτρια, ίδρυσε το κέντρο για να φροντίσει παιδιά «που έχασαν τα πάντα μέσα σε μια νύχτα», όπως είχε δηλώσει παλαιότερα στο The National. Το χωριό προσφέρει στέγη, αλλά και ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε παιδιά που έχασαν έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας.

Περισσότεροι από 22 μήνες σύγκρουσης

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι περισσότερες από 5.000 οικογένειες έχουν πλέον μόνο ένα επιζών μέλος, ύστερα από περισσότερους από 22 μήνες σύγκρουσης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μοναδικούς επιζώντες είναι παιδιά, σύμφωνα με τον Ισμαήλ Αλ Θαουάμπτεχ, διευθυντή του κυβερνητικού γραφείου Τύπου της Γάζας.

Ο ΟΗΕ έχει κατατάξει το Ισραήλ στη «λίστα της ντροπής» για σοβαρή κακοποίηση παιδιών, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σχεδόν δύο χρόνια φρικτής βίας στη Γάζα έχουν αφήσει βαθιές συναισθηματικές πληγές στα νεότερα θύματα του πολέμου, όπως ανέφεραν γονείς και ψυχολόγοι στην The National.

Με το εσωτερικό του εμπνευσμένο από τα Στρουμφάκια και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με τη στήριξη ειδικών, το «Χωριό Αλ Ουάφα» φιλοδοξεί να προσφέρει στα παιδιά μια διέξοδο και ένα καταφύγιο μακριά από τις τραγωδίες του πολέμου. «Έρχονται με τσακισμένα πνεύματα, αλλά εδώ βρίσκουν ελπίδα και ζωή», είπε η κ. Αμπού Τζαλάλα.

Ο κ. Αλ Ατάρ πρόσθεσε ότι οι διοργανωτές της τελετής αποφοίτησης πιστεύουν πως στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας και αντοχής στη νεολαία της Γάζας. «Αυτά τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να ζήσουν και θέλουν ένα καλύτερο μέλλον», είπε.

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

inWellness
inTown
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» και στο… μαύρισμα – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
«Χαμένος στη μετάφραση» και στο... μαύρισμα ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει
Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει

Ο δημοφιλής G;Γάλλου streamer, Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού με το ψευδώνυμο Jean Pormanove, έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Ο 46χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα προβληματισμού για τις ακραίες πρακτικές και τη βία που συχνά κυριαρχούν στον χώρο του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Μία εταιρεία ετοιμάζει το λεγόμενο «ρομπότ εγκυμοσύνης», κάτι που προκαλεί ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και την ηθική

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ
Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ

Νέα εξέλιξη στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα «...πλησιάζει στη Τραμπζονσπόρ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
