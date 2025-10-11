newspaper
Ειρήνευση στη Γάζα: Η συμφωνία δεν λύνει όλα τα προβλήματα
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Ειρήνευση στη Γάζα: Η συμφωνία δεν λύνει όλα τα προβλήματα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η πλήρης αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων παραμένουν ασαφή, προκαλώντας ανησυχίες για τη σταθερότητα της ειρήνης στη Γάζα

Νατάσα Μπαστέα
Δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Δάκρυα χαράς στη Γάζα για το τέλος μιας τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης, δάκρυα χαράς στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων και την αρχή του τέλους για την πολεμική εμπλοκή χιλιάδων εφέδρων που γυρνούν με ψυχολογικά προβλήματα. Και βέβαια δάκρυα συγκίνησης για τους οικείους των 67.000 νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας και των 1.200 Ισραηλινών που δολοφονήθηκαν από τους ένοπλους της Χαμάς στην τρομοκρατική επίθεση πριν από δύο χρόνια, αλλά και για τους πολλούς από τους ομήρους που έχασαν τη ζωή τους στις στοές της Γάζας.

Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει 24 ώρες αφότου απελευθερωθεί και ο τελευταίος ισραηλινός όμηρος

Yπάρχει η ελπίδα με την ιστορική συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ να μπει τέλος στην τεράστια απώλεια ζωών και στα δύο τελευταία εφιαλτικά χρόνια για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για «αιώνια ειρήνη», δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι είναι πολλά τα ασαφή στοιχεία της συμφωνίας και μπορεί να τη θέσουν σε κίνδυνο στο άμεσο μέλλον.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος Τραμπ, ο ρόλος του οποίου ήταν καταλυτικός στο ότι μπόρεσε να πιέσει όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν, ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των περίπου 50 ισραηλινών ομήρων – εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί – σε αντάλλαγμα για τους 1.950 παλαιστίνιους κρατούμενους, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το οποίο προβλέπει 20 σημεία. Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν χθες να ετοιμάζουν τη μερική αποχώρησή τους από τη Γάζα, της οποίας θα διατηρήσουν προς το παρόν τον έλεγχο στο 53%.

Η εκεχειρία ξεκινά 24 ώρες από τη στιγμή της έγκρισης του σχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ και αμέσως μετά αρχίζει η διορία των 72 ωρών, δηλαδή μέχρι την Τρίτη, για να απελευθερώσει η Χαμάς όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, ενώ θα αρχίσει αμέσως η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν.

Στόλοι φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα και ιατρική βοήθεια θα επιτραπεί να εισέλθουν στη Γάζα για να ανακουφίσουν τους άμαχους, εκατοντάδες χιλιάδες από τους οποίους έχουν καταφύγει σε σκηνές αφού οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τα σπίτια τους και ισοπέδωσαν ολόκληρες πόλεις. Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει 24 ώρες αφότου απελευθερωθεί και ο τελευταίος ισραηλινός όμηρος.

Τα πιο ακανθώδη ζητήματα στο ευρύτερο σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – συμπεριλαμβανομένων του αφοπλισμού της Χαμάς και της πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα – φαίνεται να έχουν αφεθεί για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν κιόλας όταν, χθες το βράδυ, αξιωματούχος της Χαμάς τόνισε ότι κανένας Παλαιστίνιος δεν δέχεται να αφοπλιστεί. Την ίδια ώρα και ενώ το Ισραήλ συνέχιζε να σφυροκοπά τη Γάζα, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Μπεν-Γκβιρ, επικεφαλής ακροδεξιού σιωνιστικού κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση, καταψήφισε τη συμφωνία και απείλησε να ρίξει  την κυβέρνηση εάν η Χαμάς δεν διαλυθεί πλήρως.

Η λύση των δύο κρατών

Ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την προοπτική της λύσης δύο κρατών δεν απάντησε και μίλησε μόνο για «καλύτερες συνθήκες» στη Γάζα. Γνωστοποίησε ότι θα προσπαθήσει να μεταβεί στην Αίγυπτο για να παραστεί στην ιστορική υπογραφή συμφωνίας. Η επίσκεψή του στο Κάιρο αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή, εκτός απροόπτου, και μετά πιθανότατα θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να μιλήσει στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ, τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας.

Η δήλωση εκφράζει την ανησυχία που υπάρχει για τις πιο ακανθώδεις πτυχές της ευρύτερης συμφωνίας – όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η παρουσία διεθνών δυνάμεων στη Γάζα και η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων – που δεν αναφέρθηκαν όταν τα βασικά μέρη ανακοίνωσαν τη συμφωνία. Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι επιδιώκει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τους βομβαρδισμούς της Γάζας μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

Παραμένει ασαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι μεσολαβητές προσέφεραν κάτι περισσότερο από μια προφορική εγγύηση. Επίσης είναι σαφές πόση ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσε να εισέλθει στη Γάζα, όπου ο πληθυσμός λιμοκτονεί εδώ και μήνες. Το αρχικό σχέδιο του Τραμπ αναφέρει ότι «πλήρης βοήθεια θα σταλεί αμέσως στη Λωρίδα της Γάζας» και θα διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Εθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην υπουργική σύνοδο δυτικών και αραβικών χωρών που φιλοξενήθηκε χθες στο Παρίσι. Στόχος της συνόδου αυτής, που οργάνωσε η Γαλλία, ήταν να συζητηθούν η συγκρότηση διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης και οι προσπάθειες ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας μετά τον τερματισμό του πολέμου.

