Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημες προσκλήσεις για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών για τη Γάζα, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και μια από αυτές δημοσιεύθηκε από το Axios.

Ο κατάλογος των προσκεκλημένων επεκτάθηκε σημαντικά και περιλαμβάνει την Ισπανία, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τον Καναδά και το Ιράν. Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει.

Δεν είναι σαφές ακόμα ποιες από τις χώρες που προστέθηκαν σήμερα θα αποδεχθούν την πρόσκληση. Οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ, θα συνυπογράψουν το Σχέδιο Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή ως εγγυήτριες χώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει σε Ισραήλ και Αίγυπτο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο, η οποία ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του διετούς αιματηρού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, όπως αναφέρει το Euronews.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί πρώτα το Ισραήλ τη Δευτέρα, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ομιλία στο Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ ως ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, σύμφωνα με την αιγυπτιακή δήλωση.

Ποιοι έχουν προσκληθεί, ποιοι θα παραστούν στην συμφωνία για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, ηγέτες ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία αναμένεται να συμμετάσχουν. Μέχρι στιγμής, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση.

Το Σάββατο, πηγές της αιγυπτιακής κυβέρνησης ανέφεραν ότι τον πρόεδρο Τραμπ θα υποδεχθεί στην Κόκκινη Πόλη του Σαρμ Ελ Σέιχ ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι, προκειμένου να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

Σε δήλωση της αιγυπτιακής κυβέρνησης αναφέρεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ σε τηλεφωνική επικοινωνία.