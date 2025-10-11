Ομαλά κυλά η πρώτη φάση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Οι δύο πλευρές σύναψαν την Πέμπτη, στην Αίγυπτο, συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας και τα θολά σημεία

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο αφοπλισμός είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. «Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ζητώντας παράλληλα να μην κατονομαστεί.

7.000 μαχητές της Χαμάς στις περιοχές που εκκένωσαν οι IDF

Στο μεταξύ, ανταποκριτής του BCC, μεταδίδει πως η Χαμάς κάλεσε περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της να αναπτυχθούν στις περιοχές της Γάζας από όπου έφυγαν τα ισραηλινά στρατεύματα στο πλαίσιο της εκεχειρίας, διορίζοντας πέντε νέους κυβερνήτες, όλοι με στρατιωτικό υπόβαθρο, ορισμένοι από τους οποίους είχαν προηγουμένως διοικήσει ταξιαρχίες στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης.

Η διαταγή κινητοποίησης εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων. Αναφορές από τη Γάζα αναφέρουν σύμφωνα με το BBC ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, με ορισμένους να φορούν πολιτικά ρούχα και άλλους τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.