Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θέλει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή

Ως ένα καθοριστικό πρώτο βήματα για την έναρξη πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση δύο κρατών στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί την μοναδική οδό εμπέδωσης της ειρήνης στην περιοχή χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη μαζικής παροχής βοήθειας, κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη το πρωί με την Παλαιστίνια ομόλογο του, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, στην Αθήνα.

Για ιστορικές μέρες μιλά ο Γεραπετρίτης

Ο Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης του σχεδίου, κάνοντας λόγο για «ιστορικές μέρες». Αναγνώρισε ωστόσο ότι αν και σίγησαν τα όπλα στη Γάζα, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, καθώς δεν πρέπει να παραβλέπονται, όπως υπογράμμισε, οι διαρκείς προκλήσεις και οι κίνδυνοι ανάφλεξης που ελλοχεύουν στην Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ απαιτείται πλήρης συμμετοχή των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλες τις πτυχές εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, στην ασφάλεια την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Υπογράμμισε δε τους παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς τς Ελλάδας με τον Αραβικό Κόσμο, σημειώνοντας ότι η Αθήνα έχει σταθεί δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή και τον Παλαιστινιακό λαό, καθώς έχει συστηματικά υποστηρίξει την οικονομική ισχύ της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της ΕΕ.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο

Όπως ανέφερε ο Γεραπετρίτης η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης πάντοτε με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Έθεσε ως πρώτο στόχο τη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, τονίζοντας πως « η επίτευξη της εκεχειρίας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με τους εταίρους μας».

Στη συνέχεια επεσήμανε την ανάγκη σταθεροποίησης της Γάζας λέγοντας ότι «είναι κλειδί για να εμπεδωθούν οι συνθήκες ασφαλείας και να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα».

Και τρίτο υπογράμμισε πως ως προς την ανοικοδόμηση «προτιθέμεθα να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Στόχος μας έιναι μέσω της ανάπτυξης να βελτιωθεί ουσιαστικά η ζωή των παλαιστινίων στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε τέλος πως η Ελλάδα «από οποιαδήποτε θέση ως μέλος της ΕΕ, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και διμερώς να υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη διαρκή και βιώσιμη λύση του Μεσανατολικού και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή . Με την εκκίνηση της πρώτης φάσης, της πολιτικής λύσης, η Ελλάδα είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

Η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ από την πλευρά της τόνισε πως σήμερα μας προσφέρεται μία ευκαιρία για ειρήνη.

Να σπάσει ο κύκλος της βίας

Σημείωσε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να γίνει πράξη «γιατί αν δε γίνει πράξη αυτό που μας προσφέρεται θα συνεχίσουμε το φαύλο κύκλο της βίας ο οποίος δεν μας οδηγεί πουθενά».

Διαβεβαίωσε ότι από πλευράς παλαιστινίων θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να εξασφαλίσουμε πως θα πάμε από την πρώτη φάση στην δεύτερη. Και τούτο διότι, όπως είπε η Σαχίν, στο τέλος ημέρας, ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση μας.

«Στο τέλος αυτού του δρόμου βλέπουμε το κράτος της Παλαιστίνης ούτως ώστε εμείς ως Παλαιστίνιοι να ευημερούμε και να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε ζώντας σε ένα πλαίσιο ειρήνης και ασφάλειας συμβιώνοντας με τους γείτονες μας» ανέφερα χαρακτηριστικά η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ.

Όπως είπε «σήμερα η Λωρίδα της Γάζας χρειάζεται πολλά. Και με καθησυχάζει το γεγονός ότι εσείς θα συνεισφέρετε είτε μιλάμε για την αποκατάσταση , την ανασυγκρότηση τις κατεπείγουσες ανάγκες, την ανθρωπιστική βοήθεια και ίσως αργότερα με την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Υπογράμμισε δε ότι «δεδομένης της κατάστασης στη Γάζα αυτό που χρειάζεται είναι τεράστιο και κάθε φίλια χώρα θα πρέπει να συμβάλει προκειμένου στη Γάζα να γίνει βιώσιμος ο τόπος για όλους. Αξίζει αυτό. Το αξίζουν αυτό οι άνθρωποι που ζουν στη Γάζα για να μπορούν να έχουν ένα μέλλον».

Ανάγκη για υποστήριξη στη Δυτική Όχθη

Αναφερόμενη στη Δυτική Όχθη η Σαχίν τόνισε την ανάγκη για υποστήριξη «προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Δυτική όχθη επίσης θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης και αυτό συμπεριλαμβάνει τις κινήσεις που θα ευθυγραμμιστούν με την διακήρυξη της Νέας Υόρκης».

Σε ό,τι αφορά μελλοντικά το κράτος της Παλαιστίνης η Σαχίν ανέφερε ότι συζήτησε με τον Γεραπετρίτη για την αποδέσμευση των κονδυλίων. «Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε μία παλαιστινιακή κυβέρνηση. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικές για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση, όχι μόνον να κάνει τη δουλειά της στη Γάζα αλλά και να μπορέσει να προχωρήσει και στη Λωρίδα της Γάζας» όπως ανέφερε.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζητά η Σαχίν

Καταλήγοντας η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ εξέφρασε την άποψη ότι «σήμερα είμαστε πιο κοντά στην απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ίσως δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» τονίζοντας πως «η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς σ’ αυτή την κατεύθυνση».