newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θέλει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή
Διπλωματία 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:05

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θέλει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή

Στη συνάντηση του με την Παλαιστίνια ΥΠΕΞ, ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι παρότι τα όπλα σίγησαν στη Γάζα, ο δρόμος παραμένει μακρύς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Spotlight

Ως ένα καθοριστικό πρώτο βήματα για την έναρξη πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση δύο κρατών στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί την μοναδική οδό εμπέδωσης της ειρήνης στην περιοχή χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη μαζικής παροχής βοήθειας, κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη το πρωί με την Παλαιστίνια ομόλογο του, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, στην Αθήνα.

Για ιστορικές μέρες μιλά ο Γεραπετρίτης

Ο Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης του σχεδίου, κάνοντας λόγο για «ιστορικές μέρες». Αναγνώρισε ωστόσο ότι αν και σίγησαν τα όπλα στη Γάζα, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, καθώς δεν πρέπει να παραβλέπονται, όπως υπογράμμισε, οι διαρκείς προκλήσεις και οι κίνδυνοι ανάφλεξης που ελλοχεύουν στην Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ απαιτείται πλήρης συμμετοχή των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλες τις πτυχές εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, στην ασφάλεια την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Υπογράμμισε δε τους παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς τς Ελλάδας με τον Αραβικό Κόσμο, σημειώνοντας ότι η Αθήνα έχει σταθεί δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή και τον Παλαιστινιακό λαό, καθώς έχει συστηματικά υποστηρίξει την οικονομική ισχύ της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της ΕΕ.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο

Όπως ανέφερε ο Γεραπετρίτης η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης πάντοτε με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Έθεσε ως πρώτο στόχο τη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, τονίζοντας πως « η επίτευξη της εκεχειρίας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με τους εταίρους μας».

Στη συνέχεια επεσήμανε την ανάγκη σταθεροποίησης της Γάζας λέγοντας ότι «είναι κλειδί για να εμπεδωθούν οι συνθήκες ασφαλείας και να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα».

Και τρίτο υπογράμμισε πως ως προς την ανοικοδόμηση «προτιθέμεθα να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Στόχος μας έιναι μέσω της ανάπτυξης να βελτιωθεί ουσιαστικά η ζωή των παλαιστινίων στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε τέλος πως η Ελλάδα «από οποιαδήποτε θέση ως μέλος της ΕΕ, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και διμερώς να υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη διαρκή και βιώσιμη λύση του Μεσανατολικού και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή . Με την εκκίνηση της πρώτης φάσης, της πολιτικής λύσης, η Ελλάδα είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

Η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ από την πλευρά της τόνισε πως σήμερα μας προσφέρεται μία ευκαιρία για ειρήνη.

Να σπάσει ο κύκλος της βίας

Σημείωσε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να γίνει πράξη «γιατί αν δε γίνει πράξη αυτό που μας προσφέρεται θα συνεχίσουμε το φαύλο κύκλο της βίας ο  οποίος δεν μας οδηγεί πουθενά».

Διαβεβαίωσε ότι από πλευράς παλαιστινίων θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να εξασφαλίσουμε πως θα πάμε από την πρώτη φάση στην δεύτερη. Και τούτο διότι, όπως είπε η Σαχίν,  στο τέλος ημέρας, ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση μας.

«Στο τέλος αυτού του δρόμου βλέπουμε το κράτος της Παλαιστίνης ούτως ώστε εμείς ως Παλαιστίνιοι  να ευημερούμε και να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε ζώντας σε ένα πλαίσιο ειρήνης και ασφάλειας συμβιώνοντας με τους γείτονες μας» ανέφερα χαρακτηριστικά η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ.

Όπως είπε «σήμερα η Λωρίδα της Γάζας χρειάζεται πολλά. Και με καθησυχάζει το γεγονός ότι εσείς θα συνεισφέρετε είτε μιλάμε για την αποκατάσταση , την ανασυγκρότηση τις κατεπείγουσες ανάγκες, την ανθρωπιστική βοήθεια και ίσως αργότερα με την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Υπογράμμισε δε ότι «δεδομένης της  κατάστασης στη Γάζα αυτό που χρειάζεται είναι τεράστιο και κάθε φίλια χώρα  θα πρέπει να συμβάλει προκειμένου στη Γάζα να γίνει βιώσιμος ο τόπος για όλους. Αξίζει αυτό. Το αξίζουν αυτό οι άνθρωποι που ζουν στη Γάζα για να μπορούν να έχουν ένα μέλλον».

Ανάγκη για υποστήριξη στη Δυτική Όχθη

Αναφερόμενη στη Δυτική Όχθη η Σαχίν τόνισε την ανάγκη για υποστήριξη «προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Δυτική όχθη επίσης θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της  ειρήνης και αυτό συμπεριλαμβάνει τις κινήσεις που θα ευθυγραμμιστούν με την διακήρυξη της Νέας Υόρκης».

Σε ό,τι αφορά μελλοντικά το κράτος της Παλαιστίνης η Σαχίν ανέφερε ότι συζήτησε με τον Γεραπετρίτη για  την αποδέσμευση των κονδυλίων. «Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε μία παλαιστινιακή κυβέρνηση. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικές για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση, όχι μόνον να κάνει τη δουλειά της στη Γάζα αλλά και να μπορέσει να προχωρήσει και στη Λωρίδα της Γάζας» όπως ανέφερε.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζητά η Σαχίν

Καταλήγοντας η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ εξέφρασε την άποψη ότι «σήμερα είμαστε πιο κοντά στην απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ίσως δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» τονίζοντας πως «η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς σ’ αυτή την κατεύθυνση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Business
ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο

Ο Κόντης βοήθησε τον Μπαλντίνι να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό σε πιο ομαλές συνθήκες και ο Ιταλός εισηγήθηκε πως τώρα δεν εξυπηρετεί σε κάτι νέα αλλαγή προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14.10.25

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Σε συναγερμό 14.10.25

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη

Η εθνική ομάδα απέτυχε να διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Και αυτή η εξέλιξη ήρθε για λόγους ποδοσφαιρικούς.

Ειδικός συνεργάτης
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο