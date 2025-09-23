Γεραπετρίτης: Η μόνη βιώσιμη λύση για τη Μέση Ανατολή είναι αυτή των δύο κρατών

Παρέμβαση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου αναφέρθηκε και στο παλαιστινιακό ζήτημα.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες» τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, συμπληρώνοντας ότι «η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός».

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα».

«Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται»

Αρχικά, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η συγκυρία στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας πως «οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας».

«Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες» τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας «έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης».

«Η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων. Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «οι κακουχίες που υφίστανται τα παιδιά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων στη Γάζας. «Έχουμε παράσχει συστηματικά ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης σε ελληνικά νοσοκομεία» ανέφερε και υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει υπερψηφίσει κάθε σχέδιο Ψηφίσματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα, το τελευταίο εκ των οποίων απαιτεί την άρση όλων των περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση της οδύνης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ρουχισμό και φάρμακα σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» επανέλαβε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ξηράς, αέρος ή θαλάσσης.

Οι όμηροι της Χαμάς

Όπως σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, «την ίδια στιγμή, οι όμηροι συνεχίζουν να υποφέρουν φρικτά από την Χαμάς». «Μας συγκλόνισαν οι εικόνες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, στα οποία δύο όμηροι εμφανώς εξαντλημένοι, περιγράφουν τις φρικτές συνθήκες αιχμαλωσίας τους. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων» συμπλήρωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, που συμπλήρωσε ότι «η πρόσφατη επέκταση των εποικισμών και η βία εκ μέρους των εποίκων υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για ειρήνη».

«Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τις ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση των εποικισμών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Εάν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών. Η κλιμάκωση της εποικιστικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που στρέφεται κατά χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλεί σοβαρή ανησυχία και πρέπει να τερματιστεί άμεσα» πρόσθεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Η λύση των δύο κρατών

«Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προσφερθεί στον παλαιστινιακό λαό «μια αξιόπιστη προοπτική και ελπίδα για το μέλλον. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Ισραήλ».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» συμπλήρωσε.

«Στο πλαίσιο αυτό, η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον ενισχυθεί και μεταρρυθμιστεί, πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας και παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει δράση, εγκρίνοντας ένα τριετές πακέτο περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της δημοσιονομικής κατάρρευσης, και με στόχο την ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο δύσκολο έργο της» πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Για την Ελλάδα, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης συνολικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ασφαλής γειτονιά μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, όπου οι λαοί θα μπορούν να συνυπάρχουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια» κατέληξε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.