22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Γεραπετρίτης: Η μόνη βιώσιμη λύση για τη Μέση Ανατολή είναι αυτή των δύο κρατών
Πολιτική Γραμματεία 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:49

Γεραπετρίτης: Η μόνη βιώσιμη λύση για τη Μέση Ανατολή είναι αυτή των δύο κρατών

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών» ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Παρέμβαση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου αναφέρθηκε και στο παλαιστινιακό ζήτημα.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες» τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, συμπληρώνοντας ότι «η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός».

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα».

«Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται»

Αρχικά, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η συγκυρία στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας πως «οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας».

«Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες» τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας «έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης».

«Η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων. Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «οι κακουχίες που υφίστανται τα παιδιά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων στη Γάζας. «Έχουμε παράσχει συστηματικά ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης σε ελληνικά νοσοκομεία» ανέφερε και υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει υπερψηφίσει κάθε σχέδιο Ψηφίσματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα, το τελευταίο εκ των οποίων απαιτεί την άρση όλων των περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση της οδύνης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ρουχισμό και φάρμακα σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» επανέλαβε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ξηράς, αέρος ή θαλάσσης.

Οι όμηροι της Χαμάς

Όπως σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, «την ίδια στιγμή, οι όμηροι συνεχίζουν να υποφέρουν φρικτά από την Χαμάς». «Μας συγκλόνισαν οι εικόνες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, στα οποία δύο όμηροι εμφανώς εξαντλημένοι, περιγράφουν τις φρικτές συνθήκες αιχμαλωσίας τους. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων» συμπλήρωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, που συμπλήρωσε ότι «η πρόσφατη επέκταση των εποικισμών και η βία εκ μέρους των εποίκων υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για ειρήνη».

«Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τις ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση των εποικισμών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Εάν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών. Η κλιμάκωση της εποικιστικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που στρέφεται κατά χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλεί σοβαρή ανησυχία και πρέπει να τερματιστεί άμεσα» πρόσθεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Η λύση των δύο κρατών

«Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προσφερθεί στον παλαιστινιακό λαό «μια αξιόπιστη προοπτική και ελπίδα για το μέλλον. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Ισραήλ».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» συμπλήρωσε.

«Στο πλαίσιο αυτό, η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον ενισχυθεί και μεταρρυθμιστεί, πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας και παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει δράση, εγκρίνοντας ένα τριετές πακέτο περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της δημοσιονομικής κατάρρευσης, και με στόχο την ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο δύσκολο έργο της» πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Για την Ελλάδα, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης συνολικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ασφαλής γειτονιά μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, όπου οι λαοί θα μπορούν να συνυπάρχουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια» κατέληξε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία
in Confidential 23.09.25

Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία

Οι δημοσκοπήσεις έχουν και ποιοτικά στοιχεία που γεννούν έντονη ανησυχία με μια κοινωνία που βράζει και πλέον το επίδικο ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική σωτηρία. Τι φοβάται το Μαξίμου για τα Τέμπη και το άγχος για τις κινήσεις Σαμαρά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
