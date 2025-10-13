Αίγυπτος: Το ολιγόλεπτο τετ α τετ Μητσοτάκη με Τραμπ στη Σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια σύντομη ομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο, στο κόκκινο χαλί.
Τετ α τετ με τον έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα.
Ο πρωθυπουργός είχε μια σύντομη ομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο, στο κόκκινο χαλί.
Ο αμερικανός πρόεδρος πάντως υποδέχτηκε όλους τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.
Δείτε βίντεο
Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη σύνοδο συμμετέχουν πάνω από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, αλλά όχι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Βίντεο από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.
- Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
- Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 45χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο
- Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ημέρα – κλειδί
- Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό – Αγνοείται 42χρονος σέρφερ
- Αlpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το επενδυτικό τοπίο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις