Αίγυπτος: Το ολιγόλεπτο τετ α τετ Μητσοτάκη με Τραμπ στη Σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ

Τετ α τετ με τον έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός είχε μια σύντομη ομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο, στο κόκκινο χαλί.

Ο αμερικανός πρόεδρος πάντως υποδέχτηκε όλους τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.

Δείτε βίντεο

<br />

Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη σύνοδο συμμετέχουν πάνω από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, αλλά όχι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βίντεο από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.