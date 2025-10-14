Αίγυπτος: Ο Τραμπ «στάζει μέλι» για τον Ερντογάν με φόντο τον Χριστοδουλίδη
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ στον Ερντογάν, κατά τη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα».
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ομόλογό του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Instagram, κάτω, ο Χριστοδουλίδης, αριστερά, τη στιγμή που ο Τραμπ εγκωμιάζει τον «φίλο» του Ερντογάν).
Το TRT World, μάλιστα, ανάρτησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
«Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα», λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν
«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Εχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο […]. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα» είπε ανάμεσα σε άλλα ο αμερικανός πρόεδρος για τον τούρκο ομόλογό του, τον οποίο αποκάλεσε και «φίλο» του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Σκληρός» άντρας
Ενδεικτικό είναι και το βίντεο που ανάρτησε το Clash Report, με τον Τραμπ να απευθύνεται στον Ερντογάν, λέγοντας «Ξέρετε πόσο σκληρός είναι αυτός ο άντρας; Μου αρέσει. Μου αρέσει».
Trump when he sees Erdogan:
You know how tough this man is? I like him. I like him. pic.twitter.com/qgxIXEHkNI
— Clash Report (@clashreport) October 13, 2025
Πηγή: philenews.com, sigmalive.com
- Περού: Ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος της πρωτεύουσας παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
- Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
- Αίγυπτος: Ο Τραμπ «στάζει μέλι» για τον Ερντογάν με φόντο τον Χριστοδουλίδη
- Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
- Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 45χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις