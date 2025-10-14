newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Αίγυπτος: Ο Τραμπ «στάζει μέλι» για τον Ερντογάν με φόντο τον Χριστοδουλίδη
Παρασκήνιο 14 Οκτωβρίου 2025 | 02:50

Αίγυπτος: Ο Τραμπ «στάζει μέλι» για τον Ερντογάν με φόντο τον Χριστοδουλίδη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ στον Ερντογάν, κατά τη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα».

Σύνταξη
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ομόλογό του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Instagram, κάτω, ο Χριστοδουλίδης, αριστερά, τη στιγμή που ο Τραμπ εγκωμιάζει τον «φίλο» του Ερντογάν).

Το TRT World, μάλιστα, ανάρτησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα», λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Εχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο […]. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα» είπε ανάμεσα σε άλλα ο αμερικανός πρόεδρος για τον τούρκο ομόλογό του, τον οποίο αποκάλεσε και «φίλο» του.

«Σκληρός» άντρας

Ενδεικτικό είναι και το βίντεο που ανάρτησε το Clash Report, με τον Τραμπ να απευθύνεται στον Ερντογάν, λέγοντας «Ξέρετε πόσο σκληρός είναι αυτός ο άντρας; Μου αρέσει. Μου αρέσει».

Πηγή: philenews.com, sigmalive.com

World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
