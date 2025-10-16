newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 14:38

Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Spotlight

«Βαθιά ανήσυχος» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι παρουσίασε μία παραποιημένη εικόνα για την πορεία της χώρας στο διεθνές πεδίο.

«Εδώ και χρόνια το βασικό χαρακτηριστικό σας είναι η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική που την έχετε μετατρέψει σε πεδίο μικροκομματικών αντιπαραθέσεων», είπε ο κ. Φάμελλος και έκανε λόγο για πολλαπλή κρίση στις σχέσεις τις χώρας με μια σειρά από κράτη με τα οποία είχε αναπτύξει στρατηγική συνεργασία.

«Η χώρα μας έλειπε από κρίσιμες συναντήσεις. Εδώ και 6 χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, καταγράφουμε ήττες. Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται», σημείωσε ο κ. Φάμελλος και αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

«Η πολιτικής σας είναι αυτή που δεν τολμά να χαρακτηρίσει γενοκτονία αυτό που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ, που δεν τολμά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη», είπε και αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο στην Αίγυπτο.

«Θριαμβολογείτε γιατί ήσασταν μέρος του σκηνικού στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ; Σας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία».

Τεκτονικές αλλαγές – Πρόβλημα για τα εθνικά συμφέροντα η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για τεκτονικές αλλαγές και αλλαγές συσχετισμών στις διεθνείς σχέσεις στον οποίο η Ελλάδα υποχωρεί και η Τουρκία ενισχύεται παρά το κυβερνητικό αφήγημα.

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η παύση της γενοκτονίας είναι θετική εξέλιξη αλλά το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κάνουν κουμάντο και διερωτήθηκε πως μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα του Νετανιάχου.

Πολλές φορές ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με τον «εγκληματία Νετανιάχου» σημειώνοντας ότι ακροδεξιά στελέχη έφτασαν στο σημείο να στηρίζουν τον στρατό του Ισραήλ για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου κατά ελλήνων πολιτών στην περίπτωση του Global Sumud Flotilla.

Ο κ. Φάμελλος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το τι μπορεί να σημαίνει για τα εθνικά συμφέροντα η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου που συστηματικά γίνεται από τον Τραμπ αλλά ακολουθείτε όπως είπε και από στελέχη της κυβέρνησης.

«Έχετε στην παράταξή σας χειροκροτητές της παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Το ότι βγαίνουν κάποιοι Τραμπικότεροι του Τραμπ δεν είναι πρόβλημα;

Βλέπουμε συχνά, στα κυβερνητικά και όχι μόνο έδρανα τους χειροκροτητές της πολιτικής Τραμπ.

Και τους ρωτώ: Πως μπορούν να δέχονται την παράκαμψη του ΟΗΕ και των σχετικών ψηφισμάτων του, όταν για σειρά εθνικών θεμάτων, όπως το Κυπριακό ή η υφαλοκρηπίδα, βασιζόμαστε ακριβώς στο διεθνές δίκαιο;

Να αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:

1.Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, εδώ και τώρα.

2.Λύση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967, που θα συνυπάρχουν ειρηνικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, με πρωτεύουσά του παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αυτή είναι η μόνη λύση για διαρκή και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Αυτό εξέφρασα και στην επίσκεψή μου στην Παλαιστίνη, στη Ραμάλα τον Ιούνιο

Και σήμερα, το σχέδιο ειρήνης είναι σημαντικό να εγκριθεί και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεθνή νομιμοποίηση και να επιβλέψει ο ΟΗΕ την εφαρμογή του.

Και να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Με ουσιαστική συμμετοχή της μεταρρυθμισμένης Παλαιστινιακής Αρχής.

Με πίεση στο Ισραήλ, να τηρήσει τη συμφωνία, με διακοπή των παράνομων επικοισμών στη δυτική Όχθη και με εφαρμογή της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης, που έχει συνυπογράψει και η χώρα μας.

Δεν άκουσα τίποτα για όλα αυτά από τον κ. Μητσοτάκη και δεν είμαι αισιόδοξος για το πώς θα εξελιχθεί η στάση της ελληνικής κυβέρνησης».

«Μπαίνουμε σε ένα νέο περιβάλλον», ανέφερε ο κ. Φάμελλος. «Ακούσατε την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ.  Το δίκαιο του ισχυρού προσπαθεί να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο. Δεν μας απασχολεί αυτό;», σημείωσε και άσκησε κριτική στην Ε.Ε. που έχει γίνει παρακολούθημα της πολιτικής των ΗΠΑ και επιλέγει «την στρατιωτικοποίηση, τον υπερ-εξοπλισμό, ως απάντηση ενδεχόμενων απειλών, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία. Η Ε.Ε., οφείλει να εργαστεί άμεσα, για την εκπόνηση ενός σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Δεν είναι υποκριτική η πολιτική της ΕΕ; Καλώς καταδικάζουμε για τις παραβιάσεις της Ρωσίας αλλά τι κάνουμε για τις παραβιάσεις του Ισραήλ;

Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και ο κ. Μητσοτάκης υπηρετεί τη λογική «ό,τι λέει ο ισχυρός»», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ελληνοτουρκικά

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν έχετε στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, αλλά κινήστε μεταξύ επανάπαυσης στη Διακήρυξη των Αθηνών και πλήρους αδράνειας.

Ήρθατε να μας πείτε ότι είμαστε ενεργειακός κόμβος την ώρα που έχει σταματήσει το έργο με το καλώδιο.

Δεν έχετε πολιτική ήρεμων νερών, αλλά πολιτική λιμνάζοντων νερών.

Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με Τουρκία.

Ενώ οι κκ Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης είχαν ανεβάσει δημόσια τον πήχη, καλλιεργώντας την προοπτική συνυποσχετικού για τη Χάγη “σε 4 μήνες”.

Οι επιλογές σας δίνουν συγχωροχάρτι στην Τουρκία για την παρουσία της στη διεθνή σκηνή.

Σήμερα επιχειρείτε να βαφτίσετε τις ήττες-νίκες.

Όμως οι ήττες αυτές δεν είναι δικές σας. Είναι της πατρίδας μας και αυτό καθιστά την εξωτερική σας πολιτική άκρως επικίνδυνη.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία εξοπλίζεται κανονικά από χώρες του ΝΑΤΟ και μετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία,

Ενώ η συμμετοχή της στο SAFE είναι κερκόπορτα της Τουρκίας στην ΕΕ, όπως είπε ο κ. Δένδιας, ενώ διεκδικεί ρόλο στην ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας, όσο και της Γάζας, με γαλλικές παραινέσεις.

Έχετε φτάσει στην πρωτοφανή εξέλιξη να είστε η πρώτη μεταπολιτευτική ελληνική κυβέρνηση που έρχεται σε τέτοια σκληρή δημόσια αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία, αντί να έχετε μεριμνήσει για τον αρτιότερο δυνατό συντονισμό.

Η άμυνα της χώρας ξεκινά από τη διπλωματία

«Κάθε στρατηγική επιλογή, κάθε διεθνής συμμαχία έχει συνέπειες πρώτα από όλα στην ειρήνη και στην ασφάλεια της χώρας αλλά και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Κάθε έλλειμμα της διπλωματικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη μας κοστίζει διπλά και τριπλά

Από τη μία γιατί η χώρα χάνει σε αξιοπιστία και δυναμική και μένει εκτός από κρίσιμες οικονομικές συζητήσεις στην Ευρώπη.

Από την άλλη γιατί για κάθε ήττα θα προσπαθήσει να αντιστρέψει τη συζήτηση και το κόστος με μία νέα επικοινωνιακή καμπάνια για νέους εξοπλισμούς.

Όμως η άμυνα της χώρας ξεκινάει από τη διπλωματία και εκεί η πολιτική σας μας έχει κάνει ιδιαίτερα ευάλωτους. Όσα όπλα κι αν αγοράσουμε, αυτό το κρίσιμο για την πατρίδα έλλειμμα, δεν καλύπτεται.

Γι’ αυτό και οφείλουμε σε αυτή τη δυσμενή θέση που έχετε φέρει τη χώρα μας να μιλήσουμε δημόσια, με διαφάνεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες.

Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο κομματικής εκμετάλλευσης και για να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα ο κ. Μητσοτάκης.

Μια ισχυρή Ελλάδα στηρίζεται σε μια εξωτερική πολιτική που υπερασπίζεται την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και υπηρετεί τον πολίτη.

Απαιτεί στρατηγική, συνέπεια και σταθερό προσανατολισμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της συνεργασίας.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Ελλάδα οφείλει να προασπίσει το κύρος και την αξιοπιστία της.

Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο για τα συμφέροντα της χώρας».

