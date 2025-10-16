Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σφοδρά πυρά για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αρχικώς στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, ασκώντας κριτική στο σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών.

«Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο, Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ μπροστά στον Τραμπ. Αυτή η εικόνα δεν είναι ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Επικαλούνται την πατρίδα ηγέτες που υπηρετούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Σε αυτό τον φόντο ζήσαμε την τραγωδία στην Παλαιστίνη. Δύο χρόνια μετά την αποκρουστική επίθεση της Χαμάς, που καταδικάσαμε με απόλυτο τρόπο. Αλλά ήδη μετράμε πολλά χρόνια από την έναρξη της διαμάχης», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Στόχος η διαρκής Ειρήνη στη Μέση Ανατολή και συμφωνία δύο κρατών»

Συνέχισε για τον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως είναι λυτρωτικό που σταμάτησε η εθνοκάθαρση. «Είναι σημαντικό και καθοριστικό που υπάρχει ξανά ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κατάσταση είναι εύθραυστη. Ποια είναι για εμάς η λύση; Για όσους πιστεύουμε ότι στόχος είναι η διαρκής ειρήνη. Στόχος είναι μια συμφωνία δύο κρατών, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, δεν θα το εφεύρουμε εμείς σήμερα. Για αυτό προτείναμε να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα του 2015. Γιατί όχι; Και εντέλει ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από το ντεκόρ;».

Εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, λέγοντας πως η Ελλάδα το μόνον που κατάφερε ήταν «μια φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ. Την ώρα που ο κ. Τραμπ επαινούσε τον κ. Ερντογάν και τον καθιστούμε εγγυητή της ασφάλειας, αυτόν τον οπαδό της Χαμάς. Και εμείς ντεκόρ με μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

«Άλλο είναι η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία»

Συνέχισε βάλλοντας κατά του κυβερνώντος κόμματος, λέγοντας πως «φτάσαμε στο σημείο να μας κάνουν μάθημα ανθρωπισμού ποιοι; Η Ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ; Που στα γεγονότα της Γάζας δεν έβλεπαν τις σφαγές χιλιάδων ανθρώπων; Αυτοί που δεν έβλεπαν τα νεκρά παιδιά, είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι πάντα με τον θύτη σε βάρος του θύματος. Είναι δυνατόν τα ίδια πρόσωπα, να μας λένε και να υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο, επειδή κατηγορεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους υπουργούς του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας;»

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «μας είπατε ότι υπονομεύουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Άλλο είναι η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία. Θέλουμε άριστες σχέσεις με τον λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατ. πολίτες είναι ενάντια με τις πολιτικές του κ. Νετανιάχου. Για εμάς είναι συμφέρον της χώρας η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι όμως σημαία ευκαιρίας το Διεθνές Δίκαιο».

Όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «ήρθε εδώ ο Χαφτάρ και η Δυτική Λιβύη να παίζουν ένα παιχνίδι και εμείς να είμαστε οφσάιντ. Και με την Αίγυπτο, τη φίλη και σύμμαχη χώρα. Εσείς δίπλα στον κ. Σίσι καθησυχάζατε για τα ζητήματα της Μονής Σινά. Περιμέναμε όλοι έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δεν έγινε όμως, όπως όταν μας χλευάζατε και μας λέγατε προπονητές της εξέδρας, σήμερα έρχεστε να μας πείτε για την επιτυχία της ΝΔ. Ποια είναι η επιτυχία της ΝΔ; Η θρησκευτική προστασία της Αγίας Αικατερίνης».

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών. «Είναι στη χειρότερη κατάσταση μετά από πολλά χρόνια. Είναι δυνατόν έναν μήνα να υπάρχει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αναρτημένη μελέτη και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανείς και να κάνει μία παρέμβαση; Μέχρι να κάνει επίκαιρη ερώτηση ο ευρωβουλευτής μας, ο κ. Μανιάτης, και να αποσυρθεί η μελέτη. Για όλους εμάς το Τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο. Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να το καταγγέλλει με αυστηρότητα. Γιατί όταν δεν είναι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού».

«Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού»

Συμπλήρωσε πως «εμείς απέναντι στην προπαγάνδα της ΝΔ, λέμε ότι θέλουμε διάλογο. Αλλά χωρίς αυταπάτες, διάλογο με αποτελέσματα. Δεν μπορεί η Τουρκία να λέει ‘Γαλάζια Πατρίδα’ και η Ελλάδα να απαντάει ‘ήρεμα νερά’».

Αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως «ο Τούρκος πρόεδρος ελεύθερος από το βήμα του ΟΗΕ αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και επιμένει στη διχοτόμηση της Κύπρου. Την ίδια ώρα, αντί να αποδεχθείτε την πραγματικότητα, κάνατε κάτι πρωτοφανές. 51 χρόνια μεταπολίτευσης, είδατε ποτέ ξανά δημόσιες διενέξεις μεταξύ ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης; Τα μέσα έχουν εφεύρει αυτές τις διενέξεις; Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Όταν ρωτούσα για το χρονοδιάγραμμα της πόντισης του καλωδίου, απαντούσατε όλα πάνε καλά. Τι έχει αλλάξει αφού όλα πάνε καλά; Δεν υπάρχει κανένα σαφές παράδειγμα παράδοσης του έργου».

Ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ανέφερε πως «κατηγορήσατε εμένα για το βέτο, ότι δεν το γνωρίζουμε. Ο κ. Δένδιας έλεγε στις 29 Μαΐου ότι δεν μπορεί, ενώ προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Έλεγα ότι στο SAFE μπορεί αλλά στο ReARM δεν μπορεί. Όταν κάτι δεν το πιστεύεις δεν μπορείς να το υπερασπιστείς. Βάζουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Εμείς έχουμε καθαρή πρόταση: Ένα νέο Ελσίνκι. Εσείς βυθίσατε το Ελσίνκι».

Υπογράμμισε πως «όταν λοιπόν η Ευρώπη καταδικάζει τον Ρωσικό αναθεωρητισμό, είναι επικίνδυνο να μην καταδικάζει τον Ευρωπαϊκό αναθεωρητισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι από την Εσθονία ώς την Κύπρο». Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε ότι ως μεγαλύτερη εθνική επιτυχία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.