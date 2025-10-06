Ανδρουλάκης: Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα – Κύπρου – Ισραήλ.

«Την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της ‘γαλάζιας πατρίδας’, την ώρα που ο πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, σε on camera δήλωσή του.

Συνέχισε πως είναι «κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης. Κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις».

Τέλος, ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».

«Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης»

«Για πρώτη φορά φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρή διάσταση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου», τόνισε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, αναφερόμενος, εξίσου, στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και αποδίδοντας την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Κατρίνης τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «αλίμονο αν αυτό οδηγήσει σε διατάραξη σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό», ενώ επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βάζει το Κυπριακό στο ράφι», αντί να το έχει ως πρώτη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.

Σημείωσε ότι το έργο που θα συνέδεε Ελλάδα – Κύπρο – Ισραήλ έχει «παραπεμφθεί χρονικά στις καλένδες», αφού η Τουρκία το παρεμπόδισε χωρίς να υπάρξει αποφασιστική στάση από την Αθήνα. «Είναι αδιανόητο ένα έργο, το οποίο είναι ενεργειακό, ευρωπαϊκό, να έχει παραπεμφθεί στις καλένδες. Εμείς επίμονα ρωτούσαμε στη Βουλή: θα γίνει το έργο, υπάρχει πολιτική βούληση; Δυστυχώς, οι απαντήσεις ήταν κάποιες χαλαρές διαβεβαιώσεις», υπογράμμισε.

Επισήμανε, επίσης, ότι μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Κύπρου Ν. Χριστοδουλίδη, ο οποίος ζήτησε να μην υπάρχουν απειλές από τον ΑΔΜΗΕ προς την Κύπρο, που πάνω απ’ όλα βάζει τα εθνικά συμφέροντα, δεν υπήρξε καμία δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακόμη και μετά τη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τα ευρωπαϊκά θεσμικά εργαλεία για να υπάρξουν κυρώσεις στην Τουρκία: «Όταν η Τουρκία παρεμποδίζει ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο, πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τον πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες να έθεσε αυτό το ζήτημα».

Τέλος, ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχει και άλλη διάσταση στην υπόθεση, αφού «έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία για αυτό το έργο και διερευνά κάποια πράγματα».