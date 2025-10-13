Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Πυρά στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη ο οποίος προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο MEGA, χαρακτήρισε «αδιανόητη» τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

«Ο στρατός, οι Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν ένα ρόλο, να προστατεύουν τον ελληνικό λαό και τα σύνορα της χώρας. Δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας, ούτε για να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά, παίρνει μια πρωτοβουλία για να διχάσει τον ελληνικό λαό και μάλιστα μετά από μία εβδομάδα, που είχαμε ένα γεγονός, τη δικαίωση ενός πατέρα των Τεμπών που έκανε απεργία πείνας», είπε και συνέχισε:

«Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση … Ο κ. Μητσοτάκης πέταξε ένα τραμπικό πυροτέχνημα και τρέχανε να τα μαζέψουνε όταν είδαν την αντίδραση».

«Η κυβέρνηση είναι σε βέρτιγκο»

Ερωτηθείς αν συμφωνεί να γίνονται διαμαρτυρίες στον συγκεκριμένο χώρο, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει, αλλά το να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να λέει, ότι αναλαμβάνει ο στρατός… δεν έχει καμία σοβαρότητα.

»»Αν ένας άνθρωπος κάνει απεργία πείνας, το ζήτημα του πρωθυπουργού είναι αν θα την κάνει στο πεζοδρόμιο ή 10 μέτρα πιο πέρα; Όλη αυτή η συζήτηση υποτιμά και τα γεγονότα στα Τέμπη και την ανάγκη να υπάρξει δικαιοσύνη και τον πόνο αυτών των ανθρώπων .. Ας σοβαρευτούμε .. Το κάθε πράγμα υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίζεται θεσμικά…

Μα όλα αυτά που γίνονται είναι ερασιτεχνισμός … Δεν είναι ερασιτεχνισμός να λένε τη μια ότι θα καθυστερήσει η δίκη, την άλλη ότι δεν θα καθυστερήσει… Άλλα λένε τη μια άλλα την άλλη. Χθες έκανε μια ανάρτηση (ο κ. Μητσοτάκης), βγήκε να τα μαζέψει ο Σκέρτσος… Η κυβέρνηση είναι σε βέρτιγκο».

Επίθεση σε Τσίπρα

Ερωτηθείς αν φοβάται ένα κόμμα Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Δεν έχω δει κανένα κόμμα Τσίπρα» και συνέχισε: «Επειδή ο ελληνικός λαός δεν είναι λωτοφάγος…έχει μνήμη… Όπως αν ο κ. Μητσοτάκης πει στις επόμενες εκλογές ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη, θα αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ θα γελάει ο κόσμος διότι έχει αποτύχει παταγωδώς σε όλους αυτούς τους τομείς… Έτσι και ο κ. Τσίπρας. Όταν λέει ότι θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα της δημοκρατίας, όσοι έχουν μνήμη για το τι έγινε με τον Καμένο, με τον Παπαγγελόπουλο, με τη Novartis, με το δημοψήφισμα… γελούν. Έχουμε μνήμη. Και γνωρίζει ο κάθε πολίτης την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων. Αν αυτά που έλεγαν τα έκαναν πράξη ή αν αυτά που έλεγαν τα έλεγαν για να πάρουν την εξουσία και μετά έκαναν ακριβώς το αντίθετο».

Διευκρίνισε δε ότι «μιλώ για συνολική έλλειψη αξιοπιστίας του νυν και του προηγούμενου πρωθυπουργού».

Ανδρουλάκης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να νικήσει τις εκλογές – Το κάλεσμα στα στελέχη του κόμματος

Συνεχίζοντας ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η χώρα χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα και αλλαγές. Και προσωπικά και με το ΠΑΣΟΚ εγγυόμαστε αυτές τις αλλαγές για να γίνει η χώρα μας μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

Επανέλαβε δε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο ένα στόχο. Να νικήσει τις εκλογές και να έχουμε πολιτική αλλαγή κι αυτό σημαίνει: η ΝΔ στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και το πρόγραμμά του για το οποίο δεσμεύτηκα στη ΔΕΘ να εφαρμοστεί, για να έχει ο λαός καλύτερες μέρες».

Ερωτηθείς για τις συνεργασίες ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Στόχος μας είναι οι θέσεις μας να φτάσουν στον πολίτη και όχι να αποπροσανατολίζουμε τη συζήτηση και να ανοίγουμε σεναριολογίες. Αυτός είναι ο στόχος, και έχουμε χρέος όλοι να πάμε χωριό χωριό, πόρτα πόρτα να ενημερώσουμε τους πολίτες.

Αυτά (οι συνεργασίες) θα κριθούν μετά τις εκλογές. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα όλη αυτή η συζήτηση είναι θεωρίες για αγρίους. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα και θα δούμε ποια κόμματα είναι στη Βουλή και ποια συμφωνούν με το πρόγραμμά μας».

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Λοβέρδο είπε: «Ο κ. Λοβέδος είχε φύγει 2 χρόνια, από το ΠΑΣΟΚ, έκανε κόμμα, είπε αν αποτύχει το κόμμα του θα πάει σπίτι του, δεν πήγε και ξαφνικά πήγε στη ΝΔ. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται στη χώρα. Δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, να πάει στη ΝΔ, έκανε κόμμα, απέτυχε και πήγε».

Για Γάζα

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όπου σήμερα λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «σημαντική μέρα και για τους ομήρους και τις οικογένειές τους όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και τον στόχο για διαρκή ειρήνη που περνά μέσα από τη λύση των δύο κρατών».

Ερωτηθείς αν η εξέλιξη είναι νίκη του Τραμπ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το θέμα έχει πολλές πτυχές. Έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές στην Παλαιστίνη, υπήρχε τεράστια πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης προς την κατεύθυνση του να σταματήσει ο πόλεμος. Πρέπει να δούμε τα πράγματα σε ένα βάθος. Σίγουρα έχει γίνει ένα θετικό βήμα αλλά να δούμε τι θα γίνει».

Σχετικά με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι « η χώρα μας δεν ήταν στην όχθη των ευρωπαϊκών χωρών που πήραν συντονισμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει ειρήνη και να σταματήσει η σφαγή της Γάζας. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε πλήρως με τον Νετανιάχου. Άλλο η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, κι άλλο η ανοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Για εξωτερική πολιτική και ΒΟΑΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για την « έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), στην οποία γίνεται αναφορά στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», και στην οριοθέτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, που δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι κυβέρνηση επί έναν ολόκληρο «κοιμόταν σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα».

Πρόσθεσε επίσης πως ο ελληνικός λαός θα πληρώσει το «σόου Μητσοτάκη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στον ΒΟΑΚ, 150 εκατομμύρια ευρώ.