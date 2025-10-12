Βολές κατά της κυβέρνησης για το θέμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακές φιέστες του πρωθυπουργού και αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για τους αγρότες και τον αποδυναμωμένο πρωτογενή τομέα, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους».

Ειδικότερα ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Μετά από διαδοχικές αστοχίες της κυβέρνησης στην κατασκευή τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και τις αχρείαστες επικοινωνιακές φιέστες εγκαινίων του Πρωθυπουργού, το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 δισ. στον ανάδοχο του έργου, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του.

Την ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ένα έργο με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια ευρώ, κοστίζει ήδη 124,5 εκατομμύρια παραπάνω χωρίς να έχει ολοκληρωθεί».

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Τονίζει παράλληλα ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά δεν βρίσκει για τους αγρότες και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά δεν θέλει να δώσει σε μισθωτούς και συνταξιούχους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα λόγω της ακρίβειας.

Έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και δώρα στα συμφέροντα. Ο λαός έχει πια άλλη επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ».