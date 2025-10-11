ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση και Μητσοτάκης εκτεθειμένοι για τη «γαλάζια» φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων

Για τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι».

Όπως υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η δημοσιογραφική έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, έφερε στη δημοσιότητα ότι μετά το περίφημο ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη στην εκτόξευση των στρεμμάτων του Εθνικού Αποθέματος το 2019, υπήρξε και δεύτερη έγκριση το 2020».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «κάτι που δείχνει ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια εξυγίανσης αλλά αντιθέτως συνεχιζόταν η ‘γαλάζια’ φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Προσθέτει πως «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι με τις καθημερινές αποκαλύψεις και εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή». Τέλος, αναφέρει ότι «ίσως γι’ αυτό έχει αρχίσει ο υπόγειος πόλεμος και τα αλληλοκαρφώματα».

Τσουκαλάς: Οι δικοί σας γιατί δεν έρχονται στην εξεταστική;

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε πως «εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητούσαμε και εξεταστική –ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη– και προανακριτική. Έρχεται τώρα να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι τάχα θέλουμε να κρύψουμε πράγματα, όταν εκείνοι δεν δέχτηκαν την προανακριτική».

Τόνισε πως «τα μέλη του ΠΑΣΟΚ διατίθενται να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή. Οι δικοί σας γιατί δεν έρχονται; Εμείς λέμε ότι όλα τα πρόσωπα που συκοφαντεί η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σε καμία δικογραφία εμείς λέμε να έρθουν αύριο. Και ρωτώ: ο ‘Φραπές’, ο ‘Χασάπης’ και η Σεμερτζίδου θα έρθουν; Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα; Ο κ. Σημανδράκος δέχεται να έρθει σε αντιπαράσταση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ο κ. Μυλωνάκης τελικά έδωσε στην δημοσιότητα ένα υπόμνημα του κ. Βάρρα που καίει τον κ. Βορίδη. Γιατί το έδωσε την επομένη της παραγραφής των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Βορίδη και δεν το έδωσε τον Ιούλιο που συζητούσαμε την σύσταση της Επιτροπής;», επισήμανε προλογικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».