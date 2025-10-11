newspaper
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση και Μητσοτάκης εκτεθειμένοι για τη «γαλάζια» φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων
Πολιτική Γραμματεία 11 Οκτωβρίου 2025 | 12:51

ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση και Μητσοτάκης εκτεθειμένοι για τη «γαλάζια» φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων

«Ίσως γι’ αυτό έχει αρχίσει ο υπόγειος πόλεμος και τα αλληλοκαρφώματα», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Spotlight

Για τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι».

Όπως υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η δημοσιογραφική έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, έφερε στη δημοσιότητα ότι μετά το περίφημο ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη στην εκτόξευση των στρεμμάτων του Εθνικού Αποθέματος το 2019, υπήρξε και δεύτερη έγκριση το 2020».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «κάτι που δείχνει ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια εξυγίανσης αλλά αντιθέτως συνεχιζόταν η ‘γαλάζια’ φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Προσθέτει πως «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι με τις καθημερινές αποκαλύψεις και εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή». Τέλος, αναφέρει ότι «ίσως γι’ αυτό έχει αρχίσει ο υπόγειος πόλεμος και τα αλληλοκαρφώματα».

Τσουκαλάς: Οι δικοί σας γιατί δεν έρχονται στην εξεταστική;

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε πως «εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητούσαμε και εξεταστική –ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη– και προανακριτική. Έρχεται τώρα να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι τάχα θέλουμε να κρύψουμε πράγματα, όταν εκείνοι δεν δέχτηκαν την προανακριτική».

Τόνισε πως «τα μέλη του ΠΑΣΟΚ διατίθενται να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή. Οι δικοί σας γιατί δεν έρχονται; Εμείς λέμε ότι όλα τα πρόσωπα που συκοφαντεί η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σε καμία δικογραφία εμείς λέμε να έρθουν αύριο. Και ρωτώ: ο ‘Φραπές’, ο ‘Χασάπης’ και η Σεμερτζίδου θα έρθουν; Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα; Ο κ. Σημανδράκος δέχεται να έρθει σε αντιπαράσταση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ο κ. Μυλωνάκης τελικά έδωσε στην δημοσιότητα ένα υπόμνημα του κ. Βάρρα που καίει τον κ. Βορίδη. Γιατί το έδωσε την επομένη της παραγραφής των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Βορίδη και δεν το έδωσε τον Ιούλιο που συζητούσαμε την σύσταση της Επιτροπής;», επισήμανε προλογικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Δημήτρης Τερζής
Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανση – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανση – Πώς επηρεάζει η… Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
