Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
09 Οκτωβρίου 2025 | 17:36

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Για να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο τελευταίας δημοσκόπησης, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, μιλώντας στο MEGA News, πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μία αύξηση δύο μονάδων από την προηγούμενη εβδομάδα» και πρόσθεσε ότι «φυσικά αυτό δεν αρκεί, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι όποιος δει μετά τη ΔΕΘ τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα δει ότι ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο, τρανταχτό παράδειγμα το ποσοστό της τάξεως του 30% που συγκεντρώνει και εκείνο και η Νέα Δημοκρατία στο ερώτημα που αφορά στο ποιο κόμμα προτιμούν ως κορμό της επόμενης κυβέρνησης. Όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος –όχι μόνο για την παράταξή μας- αλλά κυρίως για τον κόσμο που επιθυμεί να φύγει μία διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει διαλύσει τα πάντα. Είναι μια δεξιά, βαθιά αυταρχική και αναποτελεσματική κυβέρνηση. Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει. Αν όλοι βοηθήσουμε τότε θα ξεκολλήσει παραπάνω».

Συμπλήρωσε πως «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχουν χάσει ποτέ ως τώρα από τη Νέα Δημοκρατία διότι δεν έχει υπάρξει κάλπη που να έχουν αναμετρηθεί ως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά επί Νίκου Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αυτά τα χαμηλά ποσοστά, φεύγουν υπουργοί από την κυβέρνηση, έχουν παραπεμφθεί πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να κάνει εκατό κωλοτούμπες».

Ως προς την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται και να λέει που στοχεύει. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με πραγματικά δεδομένα και το ζήτημα της παραίτησης του κ. Τσίπρα και το εάν θα δημιουργήσει ή όχι νέο κόμμα είναι κάτι που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι μάλιστα έως τώρα έχουν βγει και έχουν πει ότι θα ήθελαν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό είναι μόνο στελέχη της παράταξης από την οποία έφυγε. Άρα επιβεβαιώνεται πλήρως ότι είναι ένα εσωτερικό τους ζήτημα και εμείς από θέση αρχής δεν παίρνουμε θέση σε εσωκομματικά άλλων κομμάτων».

Σχετικά, δε, με την ενδεχόμενη απήχηση ενός κόμματος Τσίπρα τόνισε ότι «είναι ένας τέως πρωθυπουργός που έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί και να αξιολογηθεί. Έχει όμως αξιολογηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του, μάλιστα με αντίπαλο τον σημερινό πρωθυπουργό. Νομίζω, επομένως, ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του. Για να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητούσαμε και εξεταστική –ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη– και προανακριτική. Έρχεται τώρα να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι τάχα θέλουμε να κρύψουμε πράγματα, όταν εκείνοι δεν δέχτηκαν την προανακριτική».

«Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα;»

Τόνισε πως «τα μέλη του ΠΑΣΟΚ διατίθενται να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή. Οι δικοί σας γιατί δεν έρχονται; Εμείς λέμε ότι όλα τα πρόσωπα που συκοφαντεί η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σε καμία δικογραφία εμείς λέμε να έρθουν αύριο. Και ρωτώ: ο ‘Φραπές’, ο ‘Χασάπης’ και η Σεμερτζίδου θα έρθουν; Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα; Ο κ. Σημανδράκος δέχεται να έρθει σε αντιπαράσταση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ο κ. Μυλωνάκης τελικά έδωσε στην δημοσιότητα ένα υπόμνημα του κ. Βάρρα που καίει τον κ. Βορίδη. Γιατί το έδωσε την επομένη της παραγραφής των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Βορίδη και δεν το έδωσε τον Ιούλιο που συζητούσαμε την σύσταση της Επιτροπής;», επισήμανε προλογικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο εκπρόσωπος Τύπου παρέπεμψε στην προ ημερών κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού όπου «προσπάθησε να διαμορφώσει κλίμα και να παρέμβει στη δικαιοσύνη στην υπόθεση του κ. Ρούτσι αναφέροντας ότι το αίτημα αυτό μπορεί να συζητηθεί στο ακροατήριο και ότι πιθανή αποδοχή αυτή τη στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε αέναες καθυστερήσεις. Τώρα τι έχει να πει ο πρωθυπουργός που τελικά η δικαιοσύνη προχωρά άμεσα στο ακροατήριο και υπήρξε αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι; Οι κ. κ. Φλωρίδης, Γεωργιάδης και Μητσοτάκης τα έβαζαν με τους γονείς. Μάλιστα κάποιοι άφηναν άθλια υπονοούμενα για το αν είναι πραγματική η απεργία πείνας. Δεν θα κάνουν αυτοκριτική για όσα έκαναν είκοσι μέρες τώρα; Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ασκούν κριτική στα θέματα των άλλων κομμάτων; Ευτυχώς η ωμή παρέμβαση που επιχείρησαν, έπεσε στο κενό και η δικαιοσύνη στάθηκε όρθια».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
