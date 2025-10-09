Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Για να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο τελευταίας δημοσκόπησης, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, μιλώντας στο MEGA News, πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μία αύξηση δύο μονάδων από την προηγούμενη εβδομάδα» και πρόσθεσε ότι «φυσικά αυτό δεν αρκεί, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι όποιος δει μετά τη ΔΕΘ τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα δει ότι ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο, τρανταχτό παράδειγμα το ποσοστό της τάξεως του 30% που συγκεντρώνει και εκείνο και η Νέα Δημοκρατία στο ερώτημα που αφορά στο ποιο κόμμα προτιμούν ως κορμό της επόμενης κυβέρνησης. Όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος –όχι μόνο για την παράταξή μας- αλλά κυρίως για τον κόσμο που επιθυμεί να φύγει μία διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει διαλύσει τα πάντα. Είναι μια δεξιά, βαθιά αυταρχική και αναποτελεσματική κυβέρνηση. Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει. Αν όλοι βοηθήσουμε τότε θα ξεκολλήσει παραπάνω».

Συμπλήρωσε πως «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχουν χάσει ποτέ ως τώρα από τη Νέα Δημοκρατία διότι δεν έχει υπάρξει κάλπη που να έχουν αναμετρηθεί ως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά επί Νίκου Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αυτά τα χαμηλά ποσοστά, φεύγουν υπουργοί από την κυβέρνηση, έχουν παραπεμφθεί πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να κάνει εκατό κωλοτούμπες».

Ως προς την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται και να λέει που στοχεύει. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με πραγματικά δεδομένα και το ζήτημα της παραίτησης του κ. Τσίπρα και το εάν θα δημιουργήσει ή όχι νέο κόμμα είναι κάτι που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι μάλιστα έως τώρα έχουν βγει και έχουν πει ότι θα ήθελαν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό είναι μόνο στελέχη της παράταξης από την οποία έφυγε. Άρα επιβεβαιώνεται πλήρως ότι είναι ένα εσωτερικό τους ζήτημα και εμείς από θέση αρχής δεν παίρνουμε θέση σε εσωκομματικά άλλων κομμάτων».

Σχετικά, δε, με την ενδεχόμενη απήχηση ενός κόμματος Τσίπρα τόνισε ότι «είναι ένας τέως πρωθυπουργός που έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί και να αξιολογηθεί. Έχει όμως αξιολογηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του, μάλιστα με αντίπαλο τον σημερινό πρωθυπουργό. Νομίζω, επομένως, ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του. Για να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητούσαμε και εξεταστική –ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη– και προανακριτική. Έρχεται τώρα να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι τάχα θέλουμε να κρύψουμε πράγματα, όταν εκείνοι δεν δέχτηκαν την προανακριτική».

«Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα;»

Τόνισε πως «τα μέλη του ΠΑΣΟΚ διατίθενται να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή. Οι δικοί σας γιατί δεν έρχονται; Εμείς λέμε ότι όλα τα πρόσωπα που συκοφαντεί η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σε καμία δικογραφία εμείς λέμε να έρθουν αύριο. Και ρωτώ: ο ‘Φραπές’, ο ‘Χασάπης’ και η Σεμερτζίδου θα έρθουν; Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα; Ο κ. Σημανδράκος δέχεται να έρθει σε αντιπαράσταση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ο κ. Μυλωνάκης τελικά έδωσε στην δημοσιότητα ένα υπόμνημα του κ. Βάρρα που καίει τον κ. Βορίδη. Γιατί το έδωσε την επομένη της παραγραφής των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Βορίδη και δεν το έδωσε τον Ιούλιο που συζητούσαμε την σύσταση της Επιτροπής;», επισήμανε προλογικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο εκπρόσωπος Τύπου παρέπεμψε στην προ ημερών κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού όπου «προσπάθησε να διαμορφώσει κλίμα και να παρέμβει στη δικαιοσύνη στην υπόθεση του κ. Ρούτσι αναφέροντας ότι το αίτημα αυτό μπορεί να συζητηθεί στο ακροατήριο και ότι πιθανή αποδοχή αυτή τη στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε αέναες καθυστερήσεις. Τώρα τι έχει να πει ο πρωθυπουργός που τελικά η δικαιοσύνη προχωρά άμεσα στο ακροατήριο και υπήρξε αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι; Οι κ. κ. Φλωρίδης, Γεωργιάδης και Μητσοτάκης τα έβαζαν με τους γονείς. Μάλιστα κάποιοι άφηναν άθλια υπονοούμενα για το αν είναι πραγματική η απεργία πείνας. Δεν θα κάνουν αυτοκριτική για όσα έκαναν είκοσι μέρες τώρα; Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ασκούν κριτική στα θέματα των άλλων κομμάτων; Ευτυχώς η ωμή παρέμβαση που επιχείρησαν, έπεσε στο κενό και η δικαιοσύνη στάθηκε όρθια».