07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
Πολιτική Γραμματεία 07 Οκτωβρίου 2025 | 15:36

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
A
A
Στην παραίτηση από τη θέση του βουλευτή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Επί της αρχής η κίνηση αυτή είναι ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα κόμμα, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε οποιοσδήποτε άλλος, είναι λογικό να έχει μία βαρύτητα στην πολιτική συζήτηση και να λαμβάνει αυξημένη δημοσιότητα . Όλα αυτά βέβαια θα αξιολογηθούν αφού δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές του», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Επί της δήλωσης του πρώην πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως «μου κάνει εντύπωση η υποβάθμιση του Κοινοβουλίου από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού. Είναι απορίας άξιο ένας πρώην πρωθυπουργός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για ένα πεδίο εντός του οποίου, αποδεδειγμένα, μπορούν να ασκηθούν αντιπολιτευτικά καθήκοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η Βουλή δεν δίνει την δυνατότητα να είναι κάποιος χρήσιμος , ενώ μια προηγούμενη τα έδινε ή μια επόμενη θα τα δώσει»,

Πρόσθεσε πως «ο κ. Τσίπρας έχει υπάρξει δύο φορές πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και θα περίμενε κανείς να θεωρεί τα κοινοβουλευτικά εργαλεία σημαντικά. Και επειδή είχε τη δυνατότητα να τοποθετείται ως ένας πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι εξάντλησε τα περιθώρια που του έδινε ο κανονισμός της Βουλής πριν διαγνώσει ότι είναι ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια. Όταν όμως λέει ότι ο λόγος για τον οποίο αποχωρεί, είναι γιατί δεν μπορεί να είναι χρήσιμος κοινοβουλευτικά – δεν είπε ότι δεν μπορεί να τοποθετείται διότι δεν τον εκπροσωπεί πλέον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-, η στάση αυτή γεννά ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα της επιλογής του».

Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε πως «δεν κατηγόρησα τον κ. Τσίπρα για το αν δεν έπαιρνε τον λόγο αλλά λέω ότι μου φαίνεται παράταιρο να λέει δεν είμαι χρήσιμος ενώ δεν προσπάθησε να γίνει χρήσιμος παίρνοντας τον λόγο. Έχουν δοθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής περιόδου μεγάλες κοινοβουλευτικές μάχες για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με ανάδειξη σκανδάλων και κοινωνικών ανισοτήτων και σε όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσε ένας πολιτικός με την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί».

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος»

Κληθείς να πάρει θέση για το εάν η δημιουργία ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «αν δει κανείς τις μετρήσεις, φαίνεται ότι δεν ασκεί κάποια επιρροή στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μία δεξαμενή ψηφοφόρων που είναι οι αναποφάσιστοι. Αυτούς θέλουμε εμείς να πείσουμε για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Ένα νέο κόμμα που σκοπεύει να απευθυνθεί σε αυτήν τη μερίδα των πολιτών, μπορεί να ευνοεί ενδεχομένως τη Νέα Δημοκρατία, αν προκαλέσει  πολυδιάσπαση στην εκλογική κατεύθυνση των αναποφάσιστων. Στο θέμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη απεύθυνση και δυναμική από ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Δεν πιστεύω ότι ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος. Πρέπει να μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος».

Τέλος ως προς το πολιτικό επίδικο των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αν συνεχίσει να υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία σπαταλά τις δυνατότητες του τόπου, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι αποτυχία για την κοινωνία. Το έχουμε πει και εμείς. Αν θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για τη χώρα. Μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη μπορεί πράγματι να είναι διαλυτική για την κοινωνία, τους θεσμούς και ενδεχομένως και τα εθνικά συμφέροντα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Markets
Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει
in Confidential 07.10.25

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από την άλλη λένε πως δεν είναι ο πήχης - Η αλλαγή ατζέντας και το βλέμμα στη συσπείρωση

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μαϊμού επιδοτήσεις» 06.10.25

ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας
Στην Αθήνα 06.10.25

Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας

«Έσπασαν το τείχος της συναίνεσης στη γενοκτονία και το φράγμα του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή επίσημης διαβεβαίωσης 07.10.25

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
A Second Life for Xenia Hotels
English edition 07.10.25

A Second Life for Xenia Hotels

Once symbols of Greece’s post-war modernization, many Xenia Hotels face neglect, while others are being restored or repurposed as cultural and hospitality spaces, preserving their architectural and historical significance for future generations

Σύνταξη
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Μπάσκετ 07.10.25

Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της
Go Fun 07.10.25

«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Με μια σφοδρή και συγκινησιακά φορτισμένη παρέμβαση η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, επιτίθεται σε όλους όσοι δημιουργούν AI deepfakes με την εικόνα του πατέρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λιβαδειά: Ένταση με αγρότες – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα
Ελλάδα 07.10.25

Ένταση με αγρότες στη Λιβαδειά - Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα

Ένταση στη Λιβαδειά όταν αγρότες της Βοιωτίας έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)

Σχεδόν το 1/3 του προσεχούς Μουντιάλ είναι ήδη... σχηματισμένο, αφού οι 18 ομάδες είναι γνωστές, ενώ οι μισές από αυτές ξέρουν και τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα βρίσκονται.

Σύνταξη
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Σύνταξη
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

