Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

Στην παραίτηση από τη θέση του βουλευτή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Επί της αρχής η κίνηση αυτή είναι ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα κόμμα, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε οποιοσδήποτε άλλος, είναι λογικό να έχει μία βαρύτητα στην πολιτική συζήτηση και να λαμβάνει αυξημένη δημοσιότητα . Όλα αυτά βέβαια θα αξιολογηθούν αφού δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές του», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Επί της δήλωσης του πρώην πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως «μου κάνει εντύπωση η υποβάθμιση του Κοινοβουλίου από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού. Είναι απορίας άξιο ένας πρώην πρωθυπουργός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για ένα πεδίο εντός του οποίου, αποδεδειγμένα, μπορούν να ασκηθούν αντιπολιτευτικά καθήκοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η Βουλή δεν δίνει την δυνατότητα να είναι κάποιος χρήσιμος , ενώ μια προηγούμενη τα έδινε ή μια επόμενη θα τα δώσει»,

Πρόσθεσε πως «ο κ. Τσίπρας έχει υπάρξει δύο φορές πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και θα περίμενε κανείς να θεωρεί τα κοινοβουλευτικά εργαλεία σημαντικά. Και επειδή είχε τη δυνατότητα να τοποθετείται ως ένας πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι εξάντλησε τα περιθώρια που του έδινε ο κανονισμός της Βουλής πριν διαγνώσει ότι είναι ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια. Όταν όμως λέει ότι ο λόγος για τον οποίο αποχωρεί, είναι γιατί δεν μπορεί να είναι χρήσιμος κοινοβουλευτικά – δεν είπε ότι δεν μπορεί να τοποθετείται διότι δεν τον εκπροσωπεί πλέον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-, η στάση αυτή γεννά ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα της επιλογής του».

Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε πως «δεν κατηγόρησα τον κ. Τσίπρα για το αν δεν έπαιρνε τον λόγο αλλά λέω ότι μου φαίνεται παράταιρο να λέει δεν είμαι χρήσιμος ενώ δεν προσπάθησε να γίνει χρήσιμος παίρνοντας τον λόγο. Έχουν δοθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής περιόδου μεγάλες κοινοβουλευτικές μάχες για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με ανάδειξη σκανδάλων και κοινωνικών ανισοτήτων και σε όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσε ένας πολιτικός με την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί».

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος»

Κληθείς να πάρει θέση για το εάν η δημιουργία ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «αν δει κανείς τις μετρήσεις, φαίνεται ότι δεν ασκεί κάποια επιρροή στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μία δεξαμενή ψηφοφόρων που είναι οι αναποφάσιστοι. Αυτούς θέλουμε εμείς να πείσουμε για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Ένα νέο κόμμα που σκοπεύει να απευθυνθεί σε αυτήν τη μερίδα των πολιτών, μπορεί να ευνοεί ενδεχομένως τη Νέα Δημοκρατία, αν προκαλέσει πολυδιάσπαση στην εκλογική κατεύθυνση των αναποφάσιστων. Στο θέμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη απεύθυνση και δυναμική από ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Δεν πιστεύω ότι ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος. Πρέπει να μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος».

Τέλος ως προς το πολιτικό επίδικο των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αν συνεχίσει να υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία σπαταλά τις δυνατότητες του τόπου, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι αποτυχία για την κοινωνία. Το έχουμε πει και εμείς. Αν θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για τη χώρα. Μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη μπορεί πράγματι να είναι διαλυτική για την κοινωνία, τους θεσμούς και ενδεχομένως και τα εθνικά συμφέροντα».