Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 15:19
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
Πολιτική Γραμματεία 11 Οκτωβρίου 2025 | 14:24

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Spotlight

«Το μέλλον θέλει απαντήσεις του μέλλοντος και όχι αφηγήματα του παρελθόντος», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από τα δεξιά και μπορεί να εκφράσει το στοίχημα για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, χωρίς περιπέτεια. Επιπλέον, μπορεί να εισπράξει από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Μία φθορά που φαίνεται, για παράδειγμα, στο στεγαστικό. Σύμφωνα με μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, μέσα σε ένα χρόνο και με το πρόγραμμα “Σπίτι Μου ΙΙ” οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι τιμές αγοράς ακινήτων κατά 10,2%. Ακόμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση απέτυχε. Από τα 1.148 επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί, έχουν συμβασιοποιηθεί μόνο 550», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24».

Συμπλήρωσε ότι «τα υπόλοιπα, αν δεν έχουν γίνει ως τον Αύγουστο, θα χαθούν. Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία έδωσε μπόνους 40.000 ευρώ στον επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας – που ο διορισμός του είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ. Και δεν εφαρμόζουν την απόφαση της δικαιοσύνης, και δίνουν χρήματα των φορολογουμένων στους κομματικούς εκλεκτούς. Είναι η κυβέρνηση που φέρνει το 13ωρο, το 6ήμερο , η κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών».

Ειδικά για την περίπτωση του έκπτωτου διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, ο εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε πως «η κ. Κεραμέως, όχι μόνο έφερε στην Επιτροπή της Βουλής τον έκπτωτο Διοικητή της Ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας για να εξυμνήσει την πολιτική της, αλλά παραδέχτηκε ότι του ενέκρινε και bonus 40.000 ευρώ μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε άκυρο τον διορισμό του λόγω υπερμοριοδότησής του. Αυτές οι καταχρηστικές πρακτικές αναδεικνύουν το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Διορίζουν όποιον θέλουν με κομματικά κριτήρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τον διορισμό, αλλά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν εφαρμόζει την απόφαση της δικαιοσύνης, δίνει bonus στον κομματικό της εκλεκτό. Προσβάλλουν τη δικαιοσύνη, υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, θέλουν το κράτος φέουδο».

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς»

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει πως «το ζητούμενο δεν είναι αν είσαι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, αρκεί η γάτα να πιάνει ποντίκια », ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η κεντροαριστερά για να ηγεμονεύσει πρέπει να κάνει ιδεολογική λοβοτομή, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς. Για να νικήσει η δημοκρατική παράταξη –και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε στο ΠΑΣΟΚ– πρέπει να ανακτήσει την ιδεολογική ηγεμονία των προοδευτικών αξιών στην κοινωνία, δεν αρκεί να ετεροπροσδιορίζεται από τη δεξιά. Ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς σαφές πρόσημο δεν είναι δυνατό να κυριαρχήσει πολιτικά. Αυτές είναι συνταγές που έχουν ηττηθεί».

Υπογράμμισε ότι «για εμάς το κρίσιμο είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και ήττα της νεοφιλελεύθερης και συντηρητικής πολιτικής . Αυτό προϋποθέτει να κάνουμε ξανά ισχυρές τις ιδέες που θέλουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Ο μέσος ψηφοφόρος θέλει αξιοπιστία και αυτή έχει ως βασικό προαπαιτούμενο την σταθερότητα στις απόψεις .Όλα αυτά θα μετρηθούν και θα κριθούν στην κάλπη».

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του κ. Τσίπρα περί γάτας και ποντικιού στη συνέντευξή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία δεν είναι θέματα που πρέπει να δούμε σε μια λογική γάτας και ποντικού, με αυτό τον τρόπο μοιάζει σαν να τα περιορίζουμε και να μειώνουμε την αξία τους».

«Έχουμε μια χιονοστιβάδα σκανδάλων και μια κυβέρνηση που δεν δουλεύει πια για τους πολίτες»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να εκτεθεί και ένας πρώην πρωθυπουργός, όπως ο κ. Τσίπρας έχει ήδη κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του».

Καταληκτικά επισήμανε πως «αυτό που μου κάνει εντύπωση και παρατηρώ σε μερίδα του Τύπου, έντυπα και αναλυτές που είναι φίλα προσκείμενα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι έχουν ένα άγχος να προβλέπουν καθημερινά πόσο καλά θα πάει το εγχείρημα του τέως πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ως στρατηγική να εργαλειοποιήσει την προσπάθεια – φιλοδοξία του για να βάλει ένα πολιτικό σκιάχτρο στην πολιτική ζωή ώστε να συσπειρώσει τον κόσμο που απομακρύνεται από τους κόλπους της λόγω των σκανδάλων. Έχουμε μια χιονοστιβάδα σκανδάλων και μια κυβέρνηση που δεν δουλεύει πια για τους πολίτες ,αλλά τους δουλεύει και τους εξαπατά. Μάλιστα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι οι μισοί ψηφοφόροι της την θεωρούν διεφθαρμένη και αναποτελεσματική άρα φαίνεται πως είναι μη αναστρέψιμη η καθοδική της πορεία. Η Νέα Δημοκρατία, επομένως, δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να συσπειρώσει με αναφορές στο παρελθόν και τεχνητές πολώσεις».

Business
Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Stream newspaper
Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

