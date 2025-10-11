newspaper
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Spotlight

Αλέξης Τσίπρας για όλους και για όλα. Δύο χρόνια μετά την παραίτησή του από επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και μια εβδομάδα μετά από την απόφασή του να αφήσει τα βουλευτικά έδρανα, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε μια συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, δίνοντας απαντήσεις για το παρασκήνιο της απόφασής του να κλείσει ένα μεγάλο κύκλο της πολιτικής του σταδιοδρομίας και κυρίως να μιλήσει για το νέο που έρχεται.

Ο δρόμος προς την κοινωνία

«Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει το δρόμο έξω από το σύστημα-μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές «στρατολόγησης» ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής.

Σχέση ζωής που έκλεισε

Στο ίδιο πλαίσιο και αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου υπήρξε ο ιδρυτής και ο άνθρωπος που επί των ημερών του το κόμμα της Αριστεράς κυβέρνησε τη χώρα, αναφέρει ότι ήταν μια «σχέση ζωής αλλά έκλεισε». Μάλιστα, προκειμένου να προλάβει διάφορους «πρόθυμους» που μιλούν ήδη για νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος του νέου κόμματος Τσίπρα, δηλώνει πως δεν πρόκειται να υποδείξει σε κανέναν «αυτό που μόνο η συνείδηση αποφασίζει».

Ενδιαφέρον όμως έχουν και όσα λέει για την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καθώς δείχνει ότι αποτελούν το εφαλτήριο για τις δικές του αποφάσεις. «Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς, με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης», τονίζει, συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα χρειάζεται σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας».

Η περηφάνια του αυτοσεβασμού

Αναλύοντας περαιτέρω τη σκέψη του σημείωσε πως «χρειάζεται ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό. Χρειάζεται μια νέα περηφάνια, όχι με την εθνικιστική έννοια του όρου. Την περηφάνια του αυτοσεβασμού. Τη χαρά να ζούμε σε μια χώρα δίκαιη, δημιουργική, που νοιάζεται για αυτούς που έχουν μείνει πίσω, που έχει όραμα για το μέλλον».

Αν κι απέφυγε να μιλήσει ευθέως για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στο εγγύς μέλλον, έδωσε ένα περίγραμμα. «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία», είπε χαρακτηριστικά ερωτώμενος για το αν θα ηγηθεί ενός νέου σχήματος, μην αποκλείοντας κάτι τέτοιο, καθώς όπως είπε: «Μόνο οι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν τα επάνω».

Η Αριστερά και τα νέα ήθη-πρόσωπα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μιλάει για την Αριστερά, λέγοντας: «Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος και τα πρόσωπα…. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους «εργαστηρίου» και «εδώ μέσα», αλλά στην κοινωνία, «εκεί έξω».

Χώρα-παρίας

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε τι παρέλαβε το 2015 και σε τι κατάσταση βρισκόταν η χώρα με ευθύνη όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά του δικομματισμού που κυβέρνηση τη χώρα από τη Μεταπολίτευση. «Παραλάβαμε μια χώρα-παρία, εντελώς απαξιωμένη».

Υπενθύμισε επίσης ότι παρέλαβε μια χώρα που στέναζε στις ουρές των κοινωνικών ιατρειών και των συσσιτίων, με ανεργία που είχε φτάσει το 27% και με την αγχόνη του χρέους των δανειστών να σφίγγει όλο και πιο πολύ.

Και όσο «εμείς δίναμε τη μάχη με τους δανειστές», αναφέρει ο κ. Τσίπρας, «ο ίδιος και παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς που ήταν ένοχοι γι’ αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν «Γερούν γερά» και «βάστα Σόϊμπλε»».

Ο Αλέξης Τσίπρας και το βιβλίο του

Επί του θέματος ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε ως εξής: «Το 2019 τους παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Κι όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή».

Τέλος, μιλώντας για το βιβλίο του που αναμένεται στα βιβλιοπωλεία τον επόμενο μήνα, είπε ότι «το βιβλίο είναι η δική μου κατάθεση για το χθες, αλλά ταυτόχρονα το διαπερνούν, εντελώς συνειδητά, ο προβληματισμός, οι σκέψεις μου, οι προτάσεις μου, το όραμά μου, για το σήμερα και το αύριο».

