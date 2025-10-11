Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης βρέθηκε το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και σχολίασε δηκτικά τα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. Το γνωστό αφήγημα περί του «καταστροφικού 2015» στο οποίο παρά την αποδόμησή του με στοιχεία, το Μαξίμου επιμένει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διάνθισε μιλώντας για «προσωπολατρία», ενώ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα και για «πολιτική τερατογένεση» χωρίς επαρκείς εξηγήσεις.

«Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από συζητήσεις με όρους προσωπολατρίας με επίκεντρο τον πρώην πρωθυπουργό, κ. Τσίπρα αλλά έχει ανάγκη από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή τους», είπε ο κ. Μαρινάκης λησμονώντας ότι εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που διέρρευσε στα μέσα εκείνο το περίφημο βίντεο όπου μια πολίτης συναντώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη του είχε πει το αμίμητο «καλέ, τι κούκλος είσαι συ». Στη συνέχεια αποδείχθηκε βέβαια πως ήταν ψηφοφόρος και οργανωμένη στη ΝΔ.

Ο κ. Μαρινάκης ακολούθησε επίσης την πάγια πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που λέει ότι η ιστορία της χώρας ξεκίνησε το 2015 και όχι πριν. «Επί των ημερών του κ. Τσίπρα ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη των 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν 6 με 7 θέσεις κάτω στον κατώτατο μισθό από ότι είναι σήμερα, είχε 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό και 30% μέσο μισθό», είπε συνεχίζοντας:

«Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα που έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, σταθερά σε χρόνια που δε «βρέχει» ανάπτυξη στην Ευρώπη, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, 35% πάνω των κατώτατο μισθό και 30% πάνω τον μέσο μισθό, το 2026 θα είμαστε η πρώτη χώρα σε αύξηση ρυθμού επενδύσεων».

Αυτό που δεν σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι η κυβέρνηση της Αριστεράς πήρε μια χώρα χρεοκοπημένη από τις πολιτικές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και την έβγαλε από τα Μνημόνια αφήνοντας στα ταμεία 37 δισ. ευρώ, γεγονός που καμία άλλη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης δεν έχει καταφέρει να πράξει.

Ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας την παραίτηση Τσίπρα ανέφερε επίσης ότι «τους έβαλε όλους στην πρώτη γραμμή (σ.σ. τους πρώην υπουργούς και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ) και τώρα τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι για τους δικούς του λόγους και έρχεται ο δημιουργός όλης αυτής της πολιτικής τερατογένεσης ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός να σώσει την Ελλάδα».

Το λογικό άλμα σε αυτή τη δήλωση είναι προφανές από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδιωξε κανέναν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση είναι περίεργο να τα λέει αυτά ο κ. Μαρινάκης, ειδικά όταν σε κάθε κρίση της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος που πετάει «σαν την τρίχα απ’ το ζυμάρι» οποιοδήποτε στέλεχος της ΝΔ προκειμένου να μην φτάσουν οι ευθύνες στον ίδιο. Τα παραδείγματα ουκ ολίγα….