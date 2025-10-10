Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Την «απόφαση συνείδησης» -όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε- του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος επιδοκιμάζει σημαντικό ποσοστό της κοινής γνώμης βάσει της πρώτης δημοσκόπησης της Interview που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αν και ο ίδιος δεν μίλησε για ίδρυση κόμματος, δίνοντας επί του παρόντος σημασία στη διαδρομή και όχι στον τελικό προορισμό, σχετικά ερωτήματα εξακολουθούν να τίθενται.

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που αφορούν το ποσοστό που αποτελεί την «προίκα» ενός κόμματος Τσίπρα και ανέρχεται στο 16%, αλλά και την επιρροή του σε όσους ανήκουν στον κεντροαριστερό χώρο, με τα υπάρχοντα κόμματα να εμφανίζονται να χάνουν αξιόλογα ποσοστά σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η απόφαση παραίτησης

Ειδικότερα στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της «Political», η οποία διενεργήθηκε από 1 έως 8 Οκτωβρίου, την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής το 47% χαρακτηρίζει «πολύ σωστή/μάλλον σωστή», το 28% «πολύ λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη, ενώ ποσοστό 25% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στο 16% η βάση

Στην ερώτηση «αν ο Αλ.Τσίπρας δημιουργούσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε;», το 80% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα», το 16% ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η απάντηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν την εξετάσει κανείς υπό το πρίσμα των πραγματικών δεδομένων, δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δημιουργήσει κόμμα και ότι η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα συγκροτημένο κόμμα με πολιτικό πρόγραμμα και μηχανισμό καταγράφεται στο 12,3%.

«Αδειάζει» η Κεντροαριστερά

Ερώτηση που τέθηκε ήταν και το «αν δημιουργηθεί νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ποιο από τα σημερινά κόμματα πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί περισσότερο εκλογικά; (μέχρι 3 επιλογές)», με το 32% να απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, το 22% η Νέα Αριστερά, το 17% το ΠΑΣΟΚ, το 11% η Πλεύση Ελευθερίας, το 10% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 5% η ΝΔ, το 2% άλλο και το 1% κανένα.