Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Spotlight

Την «απόφαση συνείδησης» -όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε- του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος επιδοκιμάζει σημαντικό ποσοστό της κοινής γνώμης βάσει της πρώτης δημοσκόπησης της Interview που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αν και ο ίδιος δεν μίλησε για ίδρυση κόμματος, δίνοντας επί του παρόντος σημασία στη διαδρομή και όχι στον τελικό προορισμό, σχετικά ερωτήματα εξακολουθούν να τίθενται.

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που αφορούν το ποσοστό που αποτελεί την «προίκα» ενός κόμματος Τσίπρα και ανέρχεται στο 16%, αλλά και την επιρροή του σε όσους ανήκουν στον κεντροαριστερό χώρο, με τα υπάρχοντα κόμματα να εμφανίζονται να χάνουν αξιόλογα ποσοστά σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η απόφαση παραίτησης

Ειδικότερα στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της «Political», η οποία διενεργήθηκε από 1 έως 8 Οκτωβρίου, την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής το 47% χαρακτηρίζει «πολύ σωστή/μάλλον σωστή», το 28% «πολύ λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη, ενώ ποσοστό 25% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στο 16% η βάση

Στην ερώτηση «αν ο Αλ.Τσίπρας δημιουργούσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε;», το 80% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα», το 16% ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η απάντηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν την εξετάσει κανείς υπό το πρίσμα των πραγματικών δεδομένων, δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δημιουργήσει κόμμα και ότι η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα συγκροτημένο κόμμα με πολιτικό πρόγραμμα και μηχανισμό καταγράφεται στο 12,3%.

«Αδειάζει» η Κεντροαριστερά

Ερώτηση που τέθηκε ήταν και το «αν δημιουργηθεί νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ποιο από τα σημερινά κόμματα πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί περισσότερο εκλογικά; (μέχρι 3 επιλογές)», με το 32% να απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, το 22% η Νέα Αριστερά, το 17% το ΠΑΣΟΚ, το 11% η Πλεύση Ελευθερίας, το 10% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 5% η ΝΔ, το 2% άλλο και το 1% κανένα.

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Business
Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις δηλώσεις Ζαχάροβα για την Ελλάδα, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εντός Ελλάδας, μιλώντας για «αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων"», χωρίς να κατονομάζει τους αποδέκτες

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
«Άλλος πόλος» 09.10.25

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
