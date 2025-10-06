Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Τα ηχηρά πολιτικά μηνύματα, με πολλαπλούς αποδέκτες, στη δήλωση – παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αποκρυπτογραφούν τα κόμματα και φυσικά η κυβέρνηση. Η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα έχει διττό χαρακτήρα: κλείνει ένα κύκλος, -αλλά έχει ήδη ανοίξει ένας νέος με οδηγό την κοινωνία — και κυρίως στέλνει μήνυμα ενότητας προς τον προοδευτικό χώρο.

Όσοι «διαβάζουν» τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού προτάσσουν, μεταξύ άλλων, την πρόσκληση που απευθύνει προς τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, με στόχο την ένωση.

Η είδηση βεβαίως έχει προκαλέσει αμηχανία στο Μαξίμου, όπως και στην πλειονότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι ο κ. Τσίπρας εμμέσως πλην σαφώς σκιαγραφεί τις προθέσεις του για τη δημιουργία μιας ενιαίας προοδευτικής παράταξης, ενάντια στον πολυκερματισμό που χαρακτηρίζει σήμερα τον χώρο.

Ζυμώσεις και σχόλια στους πολιτικούς διαδρόμους

Γαλάζια στελέχη εμφανίζονται έκπληκτα και εκτοξεύουν ήδη δηλητηριώδεις χαρακτηρισμούς για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, αποδομώντας τα επιχειρήματα και απαξιώνοντας τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Από το ΠΑΣΟΚ αντιδρούν μεν ηπιότερα, με αισθητή δε την προσπάθεια στελεχών της Χαρ. Τρικούπη να περιφρουρήσουν το χώρο τους. Αμύνονται σθεναρά απέναντι σε μια ένωση με άλλα κόμματα, υπερασπιζόμενα τη μέχρι τώρα στάση του κόμματος στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανησυχεί τη ΝΔ», λένε χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στον αντίποδα, αρκετοί πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκαν την κίνησή του με ικανοποίηση και αίσθημα ανακούφισης. Η παραφιλολογία και τα σενάρια των τελευταίων μηνών είχαν προκαλέσει έντονες συζητήσεις για το μέλλον του χώρου. Έτσι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκλαμβάνεται ως κάλεσμα για διεύρυνση και αναζωογόνηση του προοδευτικού χώρου και ενδεχομένως ως εφαλτήριο για νέες εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Αμηχανία για τις επόμενες κινήσεις

Ακόμα και αν το Μαξίμου επιμένει στην σκληρή κριτική και την απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα, επί της ουσίας, προς το παρόν η κυβέρνηση κρατά στάση αναμονής. Τουλάχιστον μέχρι να γίνει ξεκάθαρο αν το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στους βασικούς άξονες της στρατηγικής της κυβέρνησης και της ΝΔ περιλαμβάνεται η αποδόμηση των όποιων πολιτικών εξελίξεων και πρωτοβουλιών.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην τελευταία παράγραφο της δήλωσης του πρώην πρωθυπουργό, όπου όχι μόνον αφήνει αιχμές για την μαχητικότητα της αντιπολίτευσης, αλλά και τους καλεί να ενωθούν. «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κυβέρνηση: παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κανένα σχόλιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παυλος Μαρινάκης, ερωτηθείς να σχολιάσει την παραίτηση του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, απέφυγε να σχολιάσει τις εξελίξεις στο χώρο ή και τα περί νέου κόμματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι παρακολουθεί η κυβέρνηση τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα, άφησε αιχμές λέγοντας, όπως και να χει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Όπως είπε “γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη” και πρόσθεσε, γενικά μιλώντας, το ξαναλέω, είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, το οποίο σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε.

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε: Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς, όπως θέλετε τέλος πάντων να ορίσετε το χώρο που ανήκει ο κύριος Τσίπρας δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση το δικό μας πολιτικό χώρο. Ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν. Από εκεί και πέρα θυμάμαι μία απάντηση δήλωση του κυρίου Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος στην Αγία Πετρούπολη σε ένα φόρουμ. Κι έψαξα και τη βρήκα για να είμαι ακριβής: βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, είχε πει τότε, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. .

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης: την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κύριος Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα κάπιταλ κοντρόλ με κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια.

Αλέξης Χαρίτσης: η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα

Σεβαστή χαρακτήρισε ο Αλέξης Χαρίτσης την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς φαίνεται να συμφωνεί στο επιχείρημα για την ένωση του χώρου. Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης, μιλώντας το real Fm, ⁠«εφόσον υπάρξει πολιτικό πρόγραμμα και πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση, η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα της εποχής».

«Είδα ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωση του λέει ‘όχι’ σε Μεσσίες. Άρα υπό αυτή την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας».

Υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας».

Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος ο κ. Χαρίτσης είπε χαρακτηριστικά ότι «εφόσον προκύψει ένας νέος φορέας θα πρέπει ο φορέας αυτός προφανώς να έχει πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχει στρατηγική. Θα πρέπει να έχει ιδεολογική κατεύθυνση. Βάση αυτών ακριβώς θα κριθεί τελικά και το κατά πόσον μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, την οποία είπα πριν και στην οποία επιμένω δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς».

Συμμαχίες κατά της εικόνας του κατακερματισμού

Το «μήνυμα στο μπουκάλι» από τον πρώην πρωθυπουργό παρελήφθη από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και από την κυβέρνηση. Μέσω της δήλωσής του επιχειρείται να καταρριφθούν οι παραφιλολογίες περί διασπάσεων. Παρά το αίτημα για αλλαγή, η ρητορική παραμένει προσανατολισμένη στον στόχο για πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, όχι στην διαίρεση. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει επανειλημμένως, από τότε που παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος, απευθύνει εκκλήσεις προς τους πρώην συντρόφους του για να μην διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, «θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι».

Μήνυμα προς επικριτές

Ο κεντρικός παραλήπτης όμως του μηνύματος του κ. Τσίπρα καθίσταται σαφές πως είναι η κοινωνία. Από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται ότι ο κ Τσίπρας επιχειρεί να αποδομήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης των προθέσεών του από τους διαχρονικούς, πρόθυμους επικριτές του.

Τα τελευταία δύο χρόνια, στις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού καταγράφονται οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις για ενίσχυση της προοδευτικής παράταξης. Επίσης, υπενθυμίζεται πως είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την απαξίωση του πολιτικού σκηνικού και τη φθορά της εικόνας της Βουλής επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωση του: «Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν».