Μονοπώλησε η παραίτηση Τσίπρα τις συζητήσεις στη Βουλή

Βαριά έπεσε στην αίθουσα της Ολομέλειας και πέριξ των διαδρόμων της Βουλής, η σκιά της αιφνίδιας παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα που σηματοδοτεί το τέλος της πορείας του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η παραίτηση άλλωστε ήρθε τη στιγμή της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου (τρίτη κατά σειρά), την ώρα που στην αίθουσα της Ολομέλειας γινόταν ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία πολλών βουλευτών από το σύνολο (σχεδόν) των κοινοβουλευτικών ομάδων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στις υπόλοιπες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, αλλά και στην ΚΟ της πλειοψηφίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε για την κίνηση Τσίπρα την ώρα που εισήλθε στη βουλή για τον αγιασμό, αλλά προτίμησε να μην τη σχολιάσει, μια στάση που σε γενικές γραμμές υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των μελών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.

Από τη «γραμμή» διαφοροποιήθηκε η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ελενα Ακρίτα, που τοποθετήθηκε σχετικά στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από τη Βουλή. «Η παραίτηση ήταν η ενδεδειγμένη από την δική του πλευρά κίνηση», είπε και έσπευσε να στηρίξει τον Σωκράτη Φάμελλο. «Στο επίπεδο που με αφορά προσωπικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής Επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο».

«Είναι καλύτερα που έγινε έτσι γιατί ούτως ή αλλιώς υπήρχε ένα κλίμα στασιμότητας. Όπου πηγαίναμε μας ρωτούσαν τι θα κάνει ο Τσίπρας. Να δούμε τώρα τι γίνεται πως θα το προχωρήσει και αν χωράμε μέσα στο νέο σχήμα», έλεγε στο in ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, με τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας να προσθέτει: «είναι μια θετική εξέλιξη, όταν γεννιέται ένα παιδί έχει πόνο».

Από την πλευρά του έτερος βουλευτής της Κουμουνδούρου που βλέπει θετικά τις εξελίξεις σχολίασε πως χρειάζεται προσοχή γιατί κανένας στο εσωτερικό του κόμματος δεν θέλει να κατηγορηθεί για μια επικείμενη νέα διάσπαση και σημειώνει με νόημα πως «αυτό που έπρεπε να κάνει το 2019, το κάνει τώρα».

Και στο ΠΑΣΟΚ πάντως φαίνεται πως υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία για τις εξελίξεις καθώς υπάρχει η ανησυχία- στο όριο της πεποίθησης- πως μια κίνηση Τσίπρα θα στερήσει δυναμική από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Έχω να πω πολλά, αλλά από σεβασμό στις εξελίξεις και σε αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προτιμώ να σωπάσω», έλεγε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με πρότερη εμπειρία στη Κουμουνδούρου.

Σχόλια πάντως για την κίνηση Τσίπρα έκανε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δεν κρύβει τα συναισθήματά της για τον πρώην πρωθυπουργό: «έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένας πολιτικός να παραιτείται από βουλευτής και να μας λέει ότι παραιτείται για να ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική. Μπράβο, το είδαμε και αυτό». Η κ. Κωνσταντοπούλου πάντως παρότι ρωτήθηκε δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο η κίνηση αυτή Τσίπρα θα επηρεάσει τουλάχιστον δημοσκοπικά την Πλεύση Ελευθερίας.