Ο Τσίπρας επιστρέφει… αντισυμβατικά – Αυτόνομη κάθοδος στην κοινωνία σε αναζήτηση νέων προσώπων

Η ονοματολογία για το ποιοι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα δίνει και παίρνει την ώρα που οι πολιτικοί αντίπαλοι του πρώην πρωθυπουργού κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο πρόσωπό του.

Εκτός από τα πρόσωπα με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει συμπορευτεί επι σειρά ετών και συνδέονται με κοινές μάχες και τα οποία θεωρείται δεδομένο ότι θα μετέχουν στο μελλοντικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, από το πρώτο κιόλας 24ωρο άρχισαν να εκδηλώνουν δημόσια την διαθεσιμότητά τους και μια σειρά προσώπων που είτε βρέθηκαν απέναντι στον κ. Τσίπρα στο πρόσφατο παρελθόν είτε βρίσκουν τώρα ευκαιρία να αναβαπτιστούν πολιτικά βλέποντας που πάει το ρεύμα.

Δεν είναι μόνο βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνουν στο κάδρο, αλλά και κάποιοι ανεξάρτητοι όπως ο Ευάγγελος Αποστολάκης ο οποίος ήταν συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ακολούθησε μέχρι τέλους τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά δεν εντάχτηκε ποτέ στο κόμμα του και ο οποίος μίλησε πολύ θερμά για τον πρώην Πρωθυπουργό.

Ωστόσο από μόνη της η αντισυμβατική παραίτηση από βουλευτής – ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από βουλευτής – δίνει τον τόνο για το πώς θέλει να πορευτεί μέχρι να ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του.

Ατομική υπόθεση

Συνομιλητές του κ. Τσίπρα επισημαίνουν εμφατικά ότι ο ίδιος δεν έχει κλείσει σε κανέναν το μάτι, ούτε και έχει έρθει σε κάποια συνεννόηση με οποιοδήποτε για το αν θα τον πάρει μαζί του στα επόμενα βήματά του.

Ενδεικτικό της αυτονομίας του και του πόσο αποφασισμένος είναι να πορευτεί ατομικά στην αρχή του νέου ξεκινήματος είναι και το γεγονός η παραίτησή του ήταν ένα πραγματικός αιφνιδιασμός για αυτούς.

Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας με τη δήλωση της παραίτησής του κατέστησε σαφές ότι το ραντεβού στις πιο όμορφες θάλασσες που έδωσε σε κάποιους από τους συντρόφους του δεν είναι τώρα, αλλά στο τέλος της πορείας που θέλει να διαγράψει στην κοινωνία για να συνομιλήσει και να αφουγκραστεί σειρά κοινωνικών ομάδων και κλάδων.

Αντισυμβατικά

Όσο αντισυμβατική και εκτός πολιτικού πλαισίου ήταν η παραίτηση του από βουλευτής, άλλο τόσο αντισυμβατική θα είναι και η πορεία του στην κοινωνία για να ξαναπιάσει το νήμα της επαφής του με τον κόσμο.

Συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού σημειώνουν ότι αυτή η εκτός πλαισίου πρώτη κίνηση είναι το πρώτο βήμα καθώς θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη αντισυμβατικές κινήσεις.

Η επαφή του με τους ανθρώπους της εργασίας, της αγοράς ή του ακαδημαϊκού χώρου και της νεολαίας δεν θα έχουν όπως όλα δείχνουν την κλασική μορφή της επίσκεψης ή της προκαθορισμένης ατζέντας και βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η απευθείας επαφή με τους πολίτες στο τόπο εργασίας τους ή δραστηριοποίησής τους ώστε να αποκτά από πρώτο χέρι πιο βαθιά αντίληψη για τις πραγματικές αγωνίες και τα προβλήματα.

Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας έχει ως στόχο του να μην βάλει ενδιάμεσους στην απευθείας σύνδεσή του με την κοινωνία και να μην κλειστεί σε δωμάτια ειδικών, αναλυτών και παραγόντων που αποδείχτηκε ότι μεταφέρουν μια παραμορφωμένη και φιλτραρισμένη εικόνα της πραγματικότητας.

Δελτίο θυέλλης

Η πρόθεση του κ. Τσίπρα να πάρει το χρόνο του για να πάει σε βάθος αυτή την απευθείας επανασύνδεση με την κοινωνία απαιτεί χρόνο και θα αρχίσει αμέσως μετά την έκδοση του βιβλίου του.

Το πρώτο δίμηνο του 2026 θα είναι και το πιο παραγωγικό για τον κ. Τσίπρα καθώς τότε θα εντείνει την προσπάθειά του να αφουγκραστεί τους πολίτες όπως έχει.

Το σαφές μήνυμά του ότι σε αυτή την πορεία δεν θα πάρει και δεν θα καλέσει κανέναν να τον ακολουθήσει «βάζει πάγο» στις συζητήσεις για το ποιους θα πάρει μαζί του και ποιους θα αφήσει.

Φαίνεται όμως ότι δίνει και τον απαραίτητο χρόνο στην Κουμουνδούρου για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και η ηγεσία κυρίως του κόμματος να προετοιμαστεί για αυτό που όλοι προεξοφλούν ως το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση όσοι βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν βλέπουν θετικά το νέο κόμμα Τσίπρα δεν δείχνουν διατεθειμένοι να μείνουν άστεγοι πολιτικά και για αυτό το λόγο θα δώσουν μάχη για να διατηρήσουν το κόμμα ζωντανό.

Η σύγκρουση για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει πολύ νωρίτερα από όταν ο κ. Τσίπρας θα βάλει μπροστά το σχέδιό του για την συγκρότηση του νέου κόμματος.

Ωστόσο η τάση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς ταμπέλα και βουλευτική καρέκλα είναι πλειοψηφική μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.