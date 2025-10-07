Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Αν δει κανείς από χθες τα άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τις συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, τις αναρτήσεις και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα διαπιστώσει ότι η παραίτηση Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή, έκανε όντως πολιτικό και επικοινωνιακό κρότο. Ό,τι κι αν λένε διάφοροι δημοσιολογούντες που δήλωσαν πως η παραίτηση δεν τους προκάλεσε καμία έκπληξη και πως την περίμεναν ή ότι αισθάνονται πως γνωρίζουν ακριβώς τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Γιατί έκανε αίσθηση

Ξεκινάμε με κάτι αδιαμφισβήτητο: η παραίτηση Τσίπρα έκανε αίσθηση σε φίλους και εχθρούς. Κι έκανε αίσθηση, ίσως και μεγαλύτερη απ’ ότι θα περίμενε ο ίδιος ο Τσίπρας επειδή το πολιτικό σκηνικό και κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδώ και καιρό βαλτωμένα.

Το δείχνουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις, το φανερώνει η στάση της πλειονότητας του κόσμου σε καίρια θέματα, όπως για παράδειγμα οι διαδηλώσεις για τα Τέμπη.

Προφανώς και υπάρχουν πολιτικοί και ιδέες που ξεχωρίζουν. Δυστυχώς όμως για τους ίδιους είτε δεν κάνουν γκελ καθόλου, είτε επηρεάζουν λιγότερους εκεί έξω απ’ όσους θα ήθελαν ή έστω θα απαιτούνταν, για να υπάρξει κάτι μεγάλο και το οποίο θα έχει συνέχεια.

Οι.. σίγουροι

Τι είπε ο Τσίπρας στο κείμενο της παραίτησής του; Μίλησε για θάλασσες και κάπου εκεί άρχισε μια μάλλον άκαιρη συζήτηση για τον στίχο απ’ το ποίημα του Χικμέτ και τι τελικά εννοεί με αυτή τη φράση. Αρκετοί έσπευσαν να τη λοιδορήσουν, κυρίως πικραμένοι σύντροφοι από τα παλιά, άλλοι επιχείρησαν να την ερμηνεύσουν κατά το δοκούν.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που μίλησαν με σιγουριά για το νέο κόμμα Τσίπρα, αρθρογράφοι σε εφημερίδες τόλμησαν να μαντέψουν ακόμη και την ονομασία του νέου φορέα. Άλλοι δημοσίευσαν φωτογραφίες με τον «κύκλο» του Τσίπρα, τους στενούς συνεργάτες του δηλαδή, εκείνους που κατά την άποψή τους θα έχει μαζί του στο νέο εγχείρημα.

Τι να πει κανείς εδώ και τί να σχολιάσει, όταν κάποια απ’ τα πρόσωπα που γράφτηκαν βρίσκονται εδώ και χρόνια στον πυρήνα των στενών συνεργατών – συνομιλητών του πρώην πρωθυπουργού; Κάποιοι, με εμφανή αμηχανία απέναντι στις εξελίξεις δείχνουν ότι ξαφνικά ανακάλυψαν τον τροχό. Από κοντά και τα δημοσιεύματα αλλά και οι προβλέψεις για τους ποιους «θέλει» μαζί του ο Αλέξης Τσίπρας και με ποιους δεν επιθυμεί να έχει καμία σχέση. Και ο πρώτος που την πλήρωσε εν προκειμένω ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα διάφορα ρεπορτάζ έβγαλαν ήδη τις σχετικές λίστες, με εκείνους που θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα, ποιοι θα τηρήσουν στάση αναμονής κ.ο.κ.

Το ενδιαφέρον του Τσίπρα

Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα στην παρούσα συγκυρία είναι να ξαναβρεί το momentum με την κοινωνία, να συναντηθεί και πάλι μαζί της, να ξανασυστηθούν και ν’ ακούσει αυτά που έχει να του πει. Σε μια πρώτη φάση αυτό μπορεί να γίνει με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του, εκεί περί τα τέλη Νοέμβρη-αρχές Δεκέμβρη. Είναι ήδη γνωστό ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στον συγγραφέα του να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενα πολιτικά events.

Το ρεπορτάζ λέει επίσης ότι κανένα από τα ονόματα που έχουν γραφτεί ότι έχουν πιάσει… στασίδι στο πλευρό του Τσίπρα -στον υπό κατασκευή φορέα- δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή ο πρώην πρωθυπουργός ούτε έχει ενθαρρύνει, αλλά και ούτε έχει απορρίψει προς ώρας. Και δεν το έχει κάνει επειδή στην παρούσα συγκυρία το μέλημά του δεν είναι η ίδρυση ενός νέου κόμματος που θα έρθει να προστεθεί στη σχετική λίστα των υπαρχόντων σχηματισμών, αλλά η επαφή με τον κόσμο. Αυτό, με απλά λόγια, ότι όποιο από τα ονόματα που γράφονται (αλλά και όσα μένουν στην αφάνεια), έχει γείωση στην κοινωνία και στα κινήματα, έχει προφανώς θέση στο διάλογο που επιθυμεί ν’ ανοίξει ο πρώην πρωθυπουργός.

Οξύμωρο

Το αρνητικά εντυπωσιακό όσο και οξύμωρο, είναι ότι αυτοί που κατηγορούν τον Τσίπρα ως κάτι «παλιό» και «ξεπερασμένο», είναι εκείνοι που επιχειρούν να τον ερμηνεύσουν με εντελώς ξεπερασμένα και παλιά υλικά. Δείχνουν να αγνοούν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που απλώς και μόνο στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος, ο Τσίπρας λαμβάνει ποσοστά κοντά στο 20% (σε κάποιες περιπτώσεις τα ξεπερνά κιόλας). Σημειώστε πως αυτά τα ποσοστά τα λαμβάνει χωρίς καν να έχει παρουσιάσει πρόγραμμα, δομές, συνεργάτες ή πρόσωπα. Είναι ποσοστά που καταγράφονται μόνο και μόνο στο ενδεχόμενο της επιστροφής του.

Κι αυτό συμβαίνει επειδή παρά την απίστευτη προπαγάνδα του αντισύριζα – αντιτσιπρικού μετώπου, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που ξέρει ότι το ηθικό πλεονέκτημα δεν ήταν κενό νοήματος. Ξέρει ότι μπορεί να πλήρωσε φόρους στην περίοδο της διακυβέρνησης, γνωρίζει όμως ότι τα χρήματά του δεν έγιναν μίζες, ακίνητα στο ιστορικό κέντρο, ούτε ότι γέμισαν μαύρα κομματικά ταμεία ή κομματικά δάνεια που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.

Καλύτερα επί Τσίπρα

Τα χρήματα, τα περίφημα 37 δισ. ευρώ έμειναν κληρονομιά στην επόμενη κυβέρνηση για το καλό της χώρας. Αλήθεια, πόσες κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης μπορούν να ισχυριστούν ότι έπραξαν κάτι ανάλογο; Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Είναι υπαρκτό και καταγράφηκε μάλιστα σε έρευνα πριν από κάποιους μήνες όπου αποδείχθηκε πως το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι περνούσε καλύτερα επί διακυβέρνησης Τσίπρα.

Το αν θα πετύχει ή θα αποτύχει ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα του προσπάθεια μένει να αποδειχθεί στο μέλλον. Ουδείς μπορεί να προδικάσει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ομοίως, ουδείς μπορεί να εμφανίζεται ως «προνομιακός» συνομιλητής του ή εν δυνάμει συνεργάτης του. Προς το παρόν όλα δείχνουν πως έχει να χυθεί πολύ μελάνι ακόμα με αφορμή την παραίτησή του και τα μελλοντικά του σχέδια, πολλές εκπομπές να γυριστούν και πολλά τηλέφωνα θα… ανάψουν.

Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και μπορεί να «δει» το μέλλον του. Όσοι έχουν βρεθεί στο πλευρό του τα προηγούμενα χρόνια, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά.