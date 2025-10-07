Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Με ολίγη δόση ειρωνείας, αποδόμηση αλλά και με την παραδοχή ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, υποδέχθηκαν στο κυβερνητικό στρατόπεδο την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίον υπολογίζουν ως έναν ενδεχόμενο ισχυρό αντίπαλο, από την άλλη όμως στέλνουν το μήνυμα πως δεν είναι το μέτρο σύγκρισης. Από το Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως ο πήχης (για τη ΝΔ και τα ποσοστά της), δεν είναι ο κ. Τσίπρας.

Πάντως, η αιφνιδιαστική, ως προς το χρόνο, κίνηση του πρώην πρωθυπουργού δίνει το έναυσμα για ζυμώσεις με στόχο τις αλλαγές του πολιτικού σκηνικού, γεγονός που διόλου αδιάφορο αφήνει τη γαλάζια παράταξη.

Υπό στενή παρακολούθηση οι εξελίξεις για Τσίπρα

Ακόμα και αν οι αλλαγές που θα προκύψουν, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δεν αφορούν άμεσα στη Νέα Δημοκρατία, ενεργοποιείται ένα ντόμινο εξελίξεων στην αναδιαμόρφωση στο χώρο της αντιπολίτευσης, και όχι μόνον.

Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει ανοιχτή παραδοχή ανησυχίας. Μερίδα βουλευτών και στελεχών κάνουν λόγο για εξελίξεις που μπορεί να βοηθήσουν στην συσπείρωση του κόμματος. Παράλληλα, θεωρείται ένας υπολογίσιμος αντίπαλος.

Είναι υπό παρακολούθηση το εκτόπισμα που μπορεί να αποκτήσει ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο μάλλον αν πραγματοποιηθεί το σενάριο να ηγηθεί ενός νέου ενιαίου μετώπου.

Επιπροσθέτως, οι μετρήσεις δείχνουν φθορά της ΝΔ, στασιμότητα της αντιπολίτευσης και στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά την ύπαρξη της ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό και τον κίνδυνο των μετατοπίσεων.

Αλλαγή ατζέντας

Καταρχάς, η είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα είναι αδιαμφισβήτητα από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις. Είναι αυτονόητο πως θα απασχολήσει την επικαιρότητα και θα διαμορφώσει τη δημόσια συζήτηση, γεγονός που βραχυπρόθεσμα βολεύει την κυβέρνηση.

Η πολιτική συζήτηση θα μετατοπιστεί, έστω και για λίγο, από τα κυβερνητικά σκάνδαλα, στις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Επικοινωνιακά δίνεται στην κυβέρνηση η ευκαιρία για μια «ανάσα», επιστρατεύοντας παράλληλα, την γνωστή, σκληρή ρητορική απέναντι στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας εκ νέου χρήση του αφηγήματος περί της «κακής» διακυβέρνησης του 2015.

Ήδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει χθες τις εξελίξεις, έσπευσε, να ασκήσει κριτική θυμίζοντας μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα από το μακρινό έτος 2015. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα στηρίζεται στη μέχρι τώρα δοκιμασμένη οδός της κριτικής με τη χρήση της «κυβέρνησης Τσίπρα του 2015».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση το δικό μας πολιτικό χώρο. Ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν.

Στη συνέχεια θύμισε μία δήλωση του κ. Τσίπρα, από τον Ιούνιο του 2015: βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης εκτοξεύοντας αιχμές «την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κύριος Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls με κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».

Ο Τσίπρας και η ΝΔ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Κατά το επόμενο 12μηνο εκτιμάται πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη μορφή του πολιτικού σκηνικού. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεργασίες στο χώρο, καθότι το κέντρο, είναι ένα πεδίο μάχης πολύ σημαντικό για τις επόμενες εκλογές.

Αποτελεί, επίσης, ένα χώρο που ενδιαφέρει αρκετά τους πολίτες, κυρίως τους αναποφάσιστους. Με δεδομένη λοιπόν την κατακόρυφη πτώση της ΝΔ και τη φθορά που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, το σενάριο να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος στην αντιπολίτευση ανησυχεί το γαλάζιο κομματικό επιτελείο.

Βεβαίως, γνωρίσουν στην ΝΔ ότι οι διεργασίες, και ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, μπορεί να λειτουργήσει και ως καταλύτης συσπείρωσης.

Οι δημοσκοπήσεις και η στάση της κυβέρνησης

Τα επιτελεία των κομμάτων αναμένεται να τρέξουν προσεχώς μετρήσεις, κάνοντας καταγραφή της τάσης. Όμως, ήδη, διαφαίνεται στις δημοσκοπήσεις η ανάγκη για μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ειδικότερα, η ανάγκη για προσθέσεις και όχι για άλλες αφαιρέσεις-που έχουν ζημιώσει ιδιαίτερα το χώρο της κεντροαριστεράς.

Η πορεία αυτή μοιάζει με μονόδρομο και από την γαλάζια παράταξη βλέπουν πως οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν τη δυναμική να λειτουργήσουν καθοριστικά και εν τελει να δημιουργηθεί αυτός ο νέος ενωμένος χώρος.

Μέχρι νεοτέρας, η δημόσια στάση που θα κρατήσει η γαλάζια παράταξη θα κινείται πάνω στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφήνοντας αιχμές για τη διακυβέρνηση του 2015, αποδομώντας, επίσης, την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή, λέγοντας ότι κ Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. «Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανεβάσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας πως είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε.

«Δε νομίζω, ότι αυτή τη στιγμή, μας τιμά ιδιαίτερα ως προς τη σχέση μας με την κοινωνία και τους ψηφοφόρους μας, ή αυτούς που μπορεί να μας ψηφίσουν, το μέτρο σύγκρισης να είναι ο κ. Τσίπρας. Γι’ αυτό και δεν τα είπα όλα αυτά, αλλά επειδή επιμείνατε και μας ρωτήσατε και καλό είναι η αλήθεια να λέγεται, απαντάμε», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε, αν πιστεύουμε εμείς ως Κυβέρνηση, ότι ο πήχης μας, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση ’15 – ’19, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Όπως είπε πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το ’19 και το ’23 κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών. «Δεν κέρδισε τον κ. Τσίπρα. Στο ίδιο ακριβώς μονοπάτι θα κινηθούμε και για το 2027», υπογράμμισε ο κ Μαρινάκης.